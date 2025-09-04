Εργάνη: Υπερωρίες-ρεκόρ και θετικό ισοζύγιο απασχόλησης

Ιστορικά υψηλές εμφανίζονται οι καταγεγραμμένες υπερωρίες το 2025 στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, ενώ παράλληλα το ισοζύγιο μισθωτής απασχόλησης παραμένει θετικό στο πρώτο επτάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης ξεπέρασαν τα 3,5 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Πρόκειται για άνοδο κατά 1,5 εκατομμύριο ώρες, που αποδίδεται στην πλήρη εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αλλά και στις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων, κυρίως στους κλάδους Τουρισμού και Εστίασης.

Ο τουρισμός

Η εντυπωσιακότερη αύξηση παρατηρείται στον Τουρισμό, όπου οι υπερωρίες εκτοξεύθηκαν κατά 728% στο επτάμηνο και κατά 541% σε μηνιαία βάση. Ακολουθεί ο κλάδος της Εστίασης με αύξηση 301% στο επτάμηνο και 154% σε μηνιαία βάση. Στο Λιανεμπόριο οι υπερωρίες ήταν αυξημένες κατά 105% και στη Βιομηχανία κατά 65% στο ίδιο διάστημα. Μόνο τον Ιούλιο 2025 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες ήταν 76% περισσότερες από τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Παράλληλα, οι ροές μισθωτής απασχόλησης αποτυπώνουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Τον Ιούλιο 2025 το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων ήταν αρνητικό κατά 20.729 θέσεις εργασίας, καθώς πραγματοποιήθηκαν 292.270 προσλήψεις και 312.999 αποχωρήσεις. Από τις αποχωρήσεις, οι 109.481 προήλθαν από οικειοθελείς παραιτήσεις, ενώ οι 203.518 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Προσλήψεις

Η εικόνα, ωστόσο, είναι βελτιωμένη σε σχέση με τον Ιούλιο 2024, όταν το ισοζύγιο είχε διαμορφωθεί σε -34.979 θέσεις. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι παρά τις απώλειες του καλοκαιρινού μήνα, η αγορά εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης.

Αθροιστικά, για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι θετικό κατά 319.843 θέσεις εργασίας, έναντι 304.229 το αντίστοιχο επτάμηνο του 2024. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί από το 2001 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο επτάμηνο έχουν υπογραφεί 2.053.003 νέες συμβάσεις εργασίας. Από αυτές, το 56,5% αφορά πλήρη απασχόληση, το 34,4% μερική και το 9,1% εκ περιτροπής. Τον Ιούλιο ειδικότερα, οι νέες προσλήψεις κατανέμονται σε 51,3% πλήρους, 38,4% μερικής και 10,3% εκ περιτροπής απασχόλησης.

Ισοζύγιο

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας όπως φαίνεται αναδεικνύεται σε καθοριστικό εργαλείο για την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας στην αγορά, καθώς επιτρέπει τη λεπτομερή καταγραφή των υπερωριών και των ροών απασχόλησης σε πραγματικό χρόνο.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ενώ το συνολικό ισοζύγιο της χρονιάς διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, οι μηνιαίες διακυμάνσεις –ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες– εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά εργασίας.

Η ποιότητα της απασχόλησης

Η γενική εικόνα παραμένει θετική, με την απασχόληση να ενισχύεται σε ετήσια βάση και τις υπερωρίες να καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη ένταση εργασίας στους βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Το ζητούμενο πλέον είναι η ποιότητα της απασχόλησης και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση των θέσεων εργασίας θα συνοδεύεται από καλύτερους όρους και συνθήκες για τους εργαζόμενους.