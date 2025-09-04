Εργάνη: Υπερωρίες-ρεκόρ και θετικό ισοζύγιο απασχόλησης

Ιστορικά υψηλές εμφανίζονται οι καταγεγραμμένες υπερωρίες το 2025 στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, ενώ παράλληλα το ισοζύγιο μισθωτής απασχόλησης παραμένει θετικό στο πρώτο επτάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης ξεπέρασαν τα 3,5 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Πρόκειται για άνοδο κατά 1,5 εκατομμύριο ώρες, που αποδίδεται στην πλήρη εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αλλά και στις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων, κυρίως στους κλάδους Τουρισμού και Εστίασης.

Ο τουρισμός

Η εντυπωσιακότερη αύξηση παρατηρείται στον Τουρισμό, όπου οι υπερωρίες εκτοξεύθηκαν κατά 728% στο επτάμηνο και κατά 541% σε μηνιαία βάση. Ακολουθεί ο κλάδος της Εστίασης με αύξηση 301% στο επτάμηνο και 154% σε μηνιαία βάση. Στο Λιανεμπόριο οι υπερωρίες ήταν αυξημένες κατά 105% και στη Βιομηχανία κατά 65% στο ίδιο διάστημα. Μόνο τον Ιούλιο 2025 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες ήταν 76% περισσότερες από τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
Παράλληλα, οι ροές μισθωτής απασχόλησης αποτυπώνουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Τον Ιούλιο 2025 το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων ήταν αρνητικό κατά 20.729 θέσεις εργασίας, καθώς πραγματοποιήθηκαν 292.270 προσλήψεις και 312.999 αποχωρήσεις. Από τις αποχωρήσεις, οι 109.481 προήλθαν από οικειοθελείς παραιτήσεις, ενώ οι 203.518 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Προσλήψεις

Η εικόνα, ωστόσο, είναι βελτιωμένη σε σχέση με τον Ιούλιο 2024, όταν το ισοζύγιο είχε διαμορφωθεί σε -34.979 θέσεις. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι παρά τις απώλειες του καλοκαιρινού μήνα, η αγορά εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης.
Αθροιστικά, για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι θετικό κατά 319.843 θέσεις εργασίας, έναντι 304.229 το αντίστοιχο επτάμηνο του 2024. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί από το 2001 μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο επτάμηνο έχουν υπογραφεί 2.053.003 νέες συμβάσεις εργασίας. Από αυτές, το 56,5% αφορά πλήρη απασχόληση, το 34,4% μερική και το 9,1% εκ περιτροπής. Τον Ιούλιο ειδικότερα, οι νέες προσλήψεις κατανέμονται σε 51,3% πλήρους, 38,4% μερικής και 10,3% εκ περιτροπής απασχόλησης.

Ισοζύγιο

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας όπως φαίνεται αναδεικνύεται σε καθοριστικό εργαλείο για την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας στην αγορά, καθώς επιτρέπει τη λεπτομερή καταγραφή των υπερωριών και των ροών απασχόλησης σε πραγματικό χρόνο.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ενώ το συνολικό ισοζύγιο της χρονιάς διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, οι μηνιαίες διακυμάνσεις –ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες– εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά εργασίας.

Η ποιότητα της απασχόλησης

Η γενική εικόνα παραμένει θετική, με την απασχόληση να ενισχύεται σε ετήσια βάση και τις υπερωρίες να καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη ένταση εργασίας στους βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Το ζητούμενο πλέον είναι η ποιότητα της απασχόλησης και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση των θέσεων εργασίας θα συνοδεύεται από καλύτερους όρους και συνθήκες για τους εργαζόμενους.

Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ
Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Μήπως είναι αργά;
Opinion

Μήπως είναι αργά;
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
89η ΔΕΘ: Αλλάζει η φορολογική κλίμακα – Έρχεται γενναία μείωση φόρων  
89η ΔΕΘ

Αλλάζει ριζικά η φορολογική κλίμακα – Τι σχεδιάζεται

Μείωση της άμεσης φορολογίας προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος – Πληροφορίες του ΟΤ

ΕΡΓΑΝΗ: Τι αλλάζει στις απολύσεις για τον ιδιωτικό τομέα
Economy

Αλλάζουν όλα στις απολύσεις - Στο στόχαστρο οι απουσίες

Μειώνονται οι αδικαιολόγητες απουσίες που μπορούν να θεωρηθούν καταγγελία σύμβασης, ενώ οι διαδικασίες αυτοματοποιούνται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Ηλίας Γεωργάκης
ΑΑΔΕ: Στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη 10 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους
Economy

Γιατί η ΑΑΔΕ βάζει στον πάγο ληξιπρόθεσμα χρέη 10 δισ.

Πρόκειται για χρέη που προέρχονται κυρίως από επιχειρήσεις που έχουν κηρύξει πτώχευση ή από οφειλέτες που έχουν αποβιώσει ή δεν έχουν εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία

Μαρία Βουργάνα
89η ΔΕΘ: Τα τρία συν ένα μέτρα για εισφορές και συντάξεις
89η ΔΕΘ

Τα τρία συν ένα μέτρα για εισφορές και συντάξεις

Τι έχει «κλειδώσει» και θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ

Κώστας Παπαδής
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται την περίοδο 8 έως 12 Σεπτεμβρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ο «χάρτης» πληρωμών έως 12 Σεπτεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Συνολικά θα καταβληθούν 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

ΓΣΕΕ: Όχι στο 13ωρο απαντούν οι εργαζόμενοι – Τι δείχνει έρευνα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

«Όχι» εργαζομένων στο 13ωρο - Τι δείχνει έρευνα

Το 33% έχει τύχει να εργαστεί πολλές/αρκετές φορές μέσα σε μια ημέρα για 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη

Δημήτρης Σταμούλης
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ

Live στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη του επιχειρείν, φορείς της αγοράς και υπουργοί

Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές

Για το δρόμο του μετασχηματισμού που έχει πάρει ο όμιλος Aktor, μίλησε στο OT FORUM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ναταλία Δανδόλου
Μήπως είναι αργά;
Opinion

Μήπως είναι αργά;

Η κατανάλωση δεν αυξήθηκε, οι τιμές αυξήθηκα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

Πόση βάση έχουν οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την απασχόληση;

Δημήτρης Σταμούλης
89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης
Economy

Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ

Η απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα πενιχρά αποτελέσματα των φοροελαφρύνσεων, δεδομένης της κατάστασης

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027
Κατασκευές

Flyover: Οι λύσεις που φέρνει το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Ο CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί»

Γιώργος Πολύζος
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

