Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το στοίχημα της νέας εποχής

Το στοίχημα της Ελλάδας είναι να μη μείνει απλός καταναλωτής τεχνολογίας, αλλά να αναδειχθεί σε δημιουργό λύσεων που θα εξάγονται διεθνώς

Experts 05.09.2025, 07:00
Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το στοίχημα της νέας εποχής
Άποψη Αριστείδης Σάμιτας-Θωμάς Κοσμίδης

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας δεν αποτελεί πλέον μελλοντικό όραμα αλλά μια αδήριτη ανάγκη για την οικονομική και κοινωνική της εξέλιξη. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς, η χώρα καλείται να καλύψει το χαμένο έδαφος και να δημιουργήσει ένα βιώσιμο ψηφιακό οικοσύστημα που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και θα προσελκύσει νέες επενδύσεις. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά οι προοπτικές για την επόμενη δεκαετία είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρες.
Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η πλατφόρμα gov.gr αποτέλεσε σημείο καμπής, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες δημόσιες υπηρεσίες σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ η χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της ψηφιακής υπογραφής άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών. Η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και 5G, σε συνδυασμό με τη δημιουργία κέντρων δεδομένων και cloud υποδομών, ανοίγει τον δρόμο για νέες υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, απαραίτητες για μια σύγχρονη οικονομία βασισμένη στα δεδομένα. Η χώρα μας έχει κάνει ήδη σημαντικά βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν αφορά μόνο την απλή ψηφιοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών. Η πραγματική αλλαγή θα έρθει με την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η ρομποτική αυτοματοποίηση (RPA), το blockchain και το Internet of Things (IoT). Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων, να επιτρέψουν την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στον πολίτη και να θωρακίσουν κρίσιμες υποδομές απέναντι σε κυβερνοαπειλές.

Για παράδειγμα, το blockchain μπορεί να προσφέρει ακεραιότητα δεδομένων και απόλυτη διαφάνεια στις συναλλαγές του Δημοσίου, ενώ η AI μπορεί να βελτιώσει ριζικά τη διαχείριση της υγείας, της ενέργειας και των μεταφορών.

Ωστόσο, τα εμπόδια παραμένουν σημαντικά. Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό, ο χαμηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων του Δημοσίου και οι κίνδυνοι στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις. Η χώρα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, καθώς και ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας δεδομένων, ώστε να χτίσει εμπιστοσύνη στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι. Με τη σωστή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο ψηφιακής καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το στοίχημα είναι να μη μείνει απλός καταναλωτής τεχνολογίας, αλλά να αναδειχθεί σε δημιουργό λύσεων που θα εξάγονται διεθνώς. Αν αυτή η πρόκληση κερδηθεί, η χώρα θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα προς ένα μέλλον πιο αποδοτικό, διαφανές και τεχνολογικά ώριμο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας θα αναβαθμίσει το παραγωγικό μοντέλο και θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα.

Ο Αριστείδης Σάμιτας είναι αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και ο Θωμάς Κοσμίδης, Οικονομολόγος, Υπ. Διδάκτορας Χρηματοικονομικών του ΕΚΠΑ

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση των 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ
Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Μήπως είναι αργά;
Opinion

Μήπως είναι αργά;
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από Experts
Οι Τέσσερις Σιωπηλοί Κίνδυνοι για την Αμερικανική Οικονομία. Μπροστά σε Προκλήσεις με Δυνατότητες Υπέρβασης
Experts

Οι 4 σιωπηλοί κίνδυνοι

Η πρόσφατη αναθεώρηση του αμερικανικού ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο στο 3,3% επιβεβαίωσε ότι η οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμό ανώτερο των αρχικών προβλέψεων.

Συμεών Μαυρουδής
Η κατάρρευση των δεικτών γονιμότητας μετά το baby boom στην Ευρώπη
Experts

Η κατάρρευση των δεικτών γονιμότητας μετά το baby boom

Τι δείχνει ανάλυση των δεδομένων για την πορεία ανάπτυξης του πληθυσμού και η περίπτωση της Ελλάδας

Βύρων Κοτζαμάνης - Αναστασία Κωστάκη
Ποια εισοδήματα δεν θεωρούνται εισόδημα βάσει του άρθρου 14 του ΚΦΕ (Α μέρος)
Experts

Ποια εισοδήματα δεν θεωρούνται εισόδημα

Υπάρχουν εισοδήματα από μισθωτή εργασία που είναι αφορολόγητα;

Απόστολος Αλωνιάτης
Τι συμβαίνει με τον χρυσό; Μέχρι πού μπορεί να σκαρφαλώσει;
Experts

Τι συμβαίνει με τον χρυσό;

Ο χρυσός παραμένει στο επίκεντρο της επενδυτικής συζήτησης, καθώς καταγράφει εντυπωσιακή πορεία και αγγίζει νέα ιστορικά υψηλά.

Συμεών Μαυρουδής
Τι προβλέπει για το 13ωρο το υπό διαβούλευση εργατικό νομοσχέδιο και σε τι διαφέρει από το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο.
Experts

Τι προβλέπει για το 13ωρο το υπό διαβούλευση εργατικό νομοσχέδιο

Η εργασία κατά την 13η ώρα θα αμείβεται ως νόμιμη υπερωρία, δηλαδή με προσαύξηση 40 % επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου.

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Ελληνική Ναυτιλία και Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών: Ώρα Μηδέν
Experts

Ώρα Μηδέν

Είναι απαραίτητη η έγκαιρη συμμόρφωση των ναυτιλιακών εταιρειών με όλο το ενωσιακό πλαίσιο περί ΣΕΔΕ

Δημήτρης Κυριαζής
Το χρηματοοικονομικό άγχος στην Αμερική
Experts

Το χρηματοοικονομικό άγχος στην Αμερική

Όταν οι δασμοί του Τραμπ γίνονται βάρος στην καθημερινότητα των πολιτών

Αφροδίτη - Έμμα Σταθοπούλου
Latest News
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση των 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ

Live στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη του επιχειρείν, φορείς της αγοράς και υπουργοί

Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές

Για το δρόμο του μετασχηματισμού που έχει πάρει ο όμιλος Aktor, μίλησε στο OT FORUM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ναταλία Δανδόλου
Μήπως είναι αργά;
Opinion

Μήπως είναι αργά;

Η κατανάλωση δεν αυξήθηκε, οι τιμές αυξήθηκα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

Πόση βάση έχουν οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την απασχόληση;

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης
Economy

Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ

Η απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα πενιχρά αποτελέσματα των φοροελαφρύνσεων, δεδομένης της κατάστασης

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027
Κατασκευές

Flyover: Οι λύσεις που φέρνει το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Ο CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί»

Γιώργος Πολύζος
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο