Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το στοίχημα της νέας εποχής

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας δεν αποτελεί πλέον μελλοντικό όραμα αλλά μια αδήριτη ανάγκη για την οικονομική και κοινωνική της εξέλιξη. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς, η χώρα καλείται να καλύψει το χαμένο έδαφος και να δημιουργήσει ένα βιώσιμο ψηφιακό οικοσύστημα που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και θα προσελκύσει νέες επενδύσεις. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά οι προοπτικές για την επόμενη δεκαετία είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρες.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η πλατφόρμα gov.gr αποτέλεσε σημείο καμπής, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες δημόσιες υπηρεσίες σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ η χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της ψηφιακής υπογραφής άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών. Η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και 5G, σε συνδυασμό με τη δημιουργία κέντρων δεδομένων και cloud υποδομών, ανοίγει τον δρόμο για νέες υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, απαραίτητες για μια σύγχρονη οικονομία βασισμένη στα δεδομένα. Η χώρα μας έχει κάνει ήδη σημαντικά βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν αφορά μόνο την απλή ψηφιοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών. Η πραγματική αλλαγή θα έρθει με την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η ρομποτική αυτοματοποίηση (RPA), το blockchain και το Internet of Things (IoT). Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων, να επιτρέψουν την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στον πολίτη και να θωρακίσουν κρίσιμες υποδομές απέναντι σε κυβερνοαπειλές.

Για παράδειγμα, το blockchain μπορεί να προσφέρει ακεραιότητα δεδομένων και απόλυτη διαφάνεια στις συναλλαγές του Δημοσίου, ενώ η AI μπορεί να βελτιώσει ριζικά τη διαχείριση της υγείας, της ενέργειας και των μεταφορών.

Ωστόσο, τα εμπόδια παραμένουν σημαντικά. Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό, ο χαμηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων του Δημοσίου και οι κίνδυνοι στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις. Η χώρα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, καθώς και ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας δεδομένων, ώστε να χτίσει εμπιστοσύνη στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι. Με τη σωστή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο ψηφιακής καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το στοίχημα είναι να μη μείνει απλός καταναλωτής τεχνολογίας, αλλά να αναδειχθεί σε δημιουργό λύσεων που θα εξάγονται διεθνώς. Αν αυτή η πρόκληση κερδηθεί, η χώρα θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα προς ένα μέλλον πιο αποδοτικό, διαφανές και τεχνολογικά ώριμο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας θα αναβαθμίσει το παραγωγικό μοντέλο και θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα.

Ο Αριστείδης Σάμιτας είναι αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και ο Θωμάς Κοσμίδης, Οικονομολόγος, Υπ. Διδάκτορας Χρηματοικονομικών του ΕΚΠΑ