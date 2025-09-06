Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

World 06.09.2025, 22:05
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
Newsroom

Η τελευταία 20ετία δεν ήταν ευχάριστη για την πυρηνική ενέργεια, λέει ο Economist. Αν και η ενέργεια αυτή αποτελεί σημαντικό μέρος του ενεργειακού μείγματος σε ορισμένες χώρες (οπως φαίνεται στο διάγραμμα 1), κανένα εργοστάσιο δεν έχει κατασκευαστεί εντός του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Καθώς το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει μειωθεί, τα ήδη δαπανηρά πυρηνικά έργα στην Αμερική, τη Βρετανία και τη Φινλανδία έχουν υποστεί καθυστερήσεις και τεράστιες υπερβάσεις κόστους.

Ποσοστό της πυρηνικής ενέργειας στο μίγμα επιλεγμένων κρατών , Economist

Η «άνοιξη» της πυρηνικής ενέργειας

Ωστόσο, στις 25 Αυγούστου, σε ένα πρόσφατο δείγμα ενθουσιασμού για την πυρηνική ενέργεια, η Fermi και η Westinghouse, μια εταιρεία πυρηνικής τεχνολογίας, ανακοίνωσαν μια συνεργασία με στόχο την έγκριση της κατασκευής τεσσάρων μεγάλων αντιδραστήρων ap1000 της Westinghouse στο Αμαρίλο. «Μήπως ο μακρύς πυρηνικός χειμώνας δείχνει τα πρώτα σημάδια της άνοιξης ;», ρωτά ο Economist.

«Κάντε την Αμερική ξανά πυρηνική». Αυτός είναι ο στόχος του Ρικ Πέρι, πρώην κυβερνήτη του Τέξας που υπηρέτησε ως υπουργός Ενέργειας κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου. Στις 4 Ιουλίου, για να υποστηρίξει το σύνθημα, ίδρυσε την Fermi America, μια εταιρεία που ελπίζει να κατασκευάσει το μεγαλύτερο συγκρότημα ενέργειας και κέντρου δεδομένων στον κόσμο.

Έξω από το Αμαρίλο, μια κτηνοτροφική πόλη στο βόρειο τμήμα του Τέξας, μπουλντόζες μετακινούν κόκκινο χώμα για την κατασκευή μιας εγκατάστασης που θα παράγει αρχικά ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο και ηλιακή ενέργεια, πριν από την κατασκευή συμβατικών πυρηνικών αντιδραστήρων και αρκετών μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR), οι οποίοι θα παράγουν 11 γιγαβάτ (GW) ισχύος.

H αυξανόμενη πυρηνική αισιοδοξία αντανακλά τρεις εξελίξεις. Πρώτον, οι κυβερνήσεις σε πολλές δυτικές χώρες επιθυμούν όλο και περισσότερο μια ασφαλή και ανεξάρτητη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δεύτερον, η δίψα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών για αξιόπιστη ενέργεια και η ανησυχία τους για τις εκπομπές ρύπων έχουν φέρει στο προσκήνιο έναν πλούσιο «πράσινο …θείο».

Τρίτον, νέα επιχειρησιακά και χρηματοοικονομικά μοντέλα ενδέχεται να βελτιώσουν την επικίνδυνη οικονομία της πυρηνικής ενέργειας. «Αυτή τη φορά κάτι είναι διαφορετικό», επιμένει ο Σαμα Μπιλμπάο Ι Λεόν , επικεφαλής της World Nuclear ενός βιομηχανικού οργανισμού.

Το κλίμα στις ΗΠΑ

Πουθενά αλλού η αλλαγή στάσης δεν είναι πιο εμφανής από ό,τι στην Αμερική. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τετραπλασιασμό της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας σε 400 GW έως το 2050. Αν και ο στόχος αυτός είναι μη ρεαλιστικά φιλόδοξος, έχει κινητοποιήσει το πολιτικό σύστημα. Ο νόμος One Big Beautiful Bill Act, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, προσφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις στη βιομηχανία.

Ρεπουμπλικανικές πολιτείες όπως το Τέξας την υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες. Το ίδιο κάνουν και ορισμένες πολιτείες που υποστηρίζουν τους Δημοκρατικούς. Αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη, η οποία έκλεισε ένα μεγάλο πυρηνικό εργοστάσιο το 2021, θέλουν τώρα η κρατική εταιρεία κοινής ωφέλειας να κατασκευάσει ένα νέο.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούνιο έναν οδικό χάρτη, σύμφωνα με τον οποίο η πυρηνική παραγωγική ικανότητα θα αυξηθεί από 100 GW σε 145 GW έως το 2050. Η Γερμανία εγκατέλειψε την αντίθεσή της στην ταξινόμηση της πυρηνικής ενέργειας ως «πράσινης» στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, διευκολύνοντας τη Γαλλία να κατασκευάσει έξι νέα εργοστάσια.

Τον Ιούλιο, η βρετανική κυβέρνηση έλαβε την τελική απόφαση να προχωρήσει με το Sizewell C, δύο γιγαντιαίους αντιδραστήρες που θα μπορούσαν να κοστίσουν πάνω από 38 δισεκατομμύρια λίρες (51 δισεκατομμύρια δολάρια).

Εν τω μεταξύ, η Σουηδία επιβεβαίωσε πρόσφατα τα σχέδιά της να κατασκευάσει αρκετούς μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR), μικροσκοπικές γεννήτριες που μπορούν να κατασκευαστούν μαζικά από εργοστάσια και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κατάλληλες τοποθεσίες.

Μια αγορά ενός τρισ. δολαρίων

Αν και η τεχνολογία δεν είναι ακόμη εμπορικά βιώσιμη, η υπόσχεση μικρότερων κεφαλαιουχικών δαπανών σε σύγκριση με τους μεγάλους αντιδραστήρες, καθώς και η υπόσχεση μικρότερων κεφαλαιουχικών δαπανών από ό,τι για τους μεγάλους αντιδραστήρες, καθώς και η ταχύτερη ανάπτυξη, είναι δελεαστικές.

Τα δεδομένα αυτα έχουν πείσει πάνω από 120 εταιρείες να επιχειρήσουν την ανάπτυξη SMR. Η τράπεζα Barclays προβλέπει ότι μεταξύ 2030 και 2050, η καθαρή πυρηνική ισχύς εκτός Κίνας και Ρωσίας θα αυξηθεί πιθανώς κατά περισσότερο από το ήμισυ, σε πάνω από 450 GW, με τα SMR να αντιπροσωπεύουν το 40-60% του συνόλου, υποδηλώνοντας μια αγορά 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Δεκάδες νεοσύστατες επιχειρήσεις επιδιώκουν επίσης την πυρηνική σύντηξη, μια πολύ πιο επικίνδυνη προσπάθεια που προσφέρει τη δυνατότητα σχεδόν απεριόριστης καθαρής ενέργειας.

Μεγάλες φιλοδοξίες

Οι τεχνολογικοί γίγαντες χρηματοδοτούν και τους δύο τύπους τεχνολογίας. Οι νεοσύστατες εταιρείες SMR έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές του 2024. Τον Ιούνιο, η Oklo, με την υποστήριξη του Σαμ Αλτμαν , διευθυντή της Openai, συγκέντρωσε 460 εκατομμύρια δολάρια και η TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπίλ Γκέιτς, συγκέντρωσε 650 εκατομμύρια δολάρια.

Αλλά δεν είναι μόνο οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που επενδύουν χρήματα στον κλάδο. Οι εταιρείες ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας και οι εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας συγκεντρώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω δημόσιων προσφορών, ενώ οι μετοχές των εισηγμένων εταιρειών πυρηνικής ενέργειας έχουν εκτοξευθεί στα ύψη από τότε που ο κ. Τραμπ εξέδωσε τις εκτελεστικές διαταγές του για τη στήριξη του κλάδου (βλ. διάγραμμα 2).

Όπως σημειώνει ο Τζέικομπ Ντεγουάϊτ, διευθυντής της Oklo: «Δεν υπάρχει πλέον η νοοτροπία της σπανιότητας που βασίζεται στην εξάρτηση από τα κρατικά χρήματα, οπότε μπορούμε να κάνουμε πολλές προσπάθειες για να πετύχουμε το στόχο».

Όλα αυτά συμβάλλουν στον τρίτο λόγο για την πυρηνική αισιοδοξία: την εμφάνιση νέων χρηματοοικονομικών μοντέλων και λειτουργικών πρακτικών που αντιμετωπίζουν την απογοητευτική οικονομική κατάσταση της κατασκευής πυρηνικών σταθμών. Όπως σημειώνει η Barclays, τόσο το κόστος των κανονικών πυρηνικών σταθμών όσο και των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) «υπερβαίνει σήμερα την αγοραία τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας».

NUCLEAR

Το κατασκευαστικό κόστος σε τέσσερις χώρες (ΗΠΑ, Γαλλία, Νοτια Κορέα και Κίνα)

Ωστόσο, σημειώνει ο Economist, η Κίνα και η Νότια Κορέα έχουν αποδείξει ότι είναι δυνατό να κατασκευαστούν μεγάλοι αντιδραστήρες σε πέντε χρόνια και εντός του προϋπολογισμού (βλ. διάγραμμα 3). Και οι δύο χώρες τυποποίησαν τα σχέδια, κατασκεύασαν πολλαπλούς αντιδραστήρες ανά τοποθεσία και προχώρησαν γρήγορα από το ένα έργο στο άλλο, ώστε να διατηρήσουν ενεργούς τους εργαζομένους και τις αλυσίδες εφοδιασμού, όλα αυτά συνέβαλαν στη συγκράτηση του κόστους.

Ώρα για πειραματισμούς

Πολλά μπορούν ακόμη να ματαιώσουν την αναγέννηση της πυρηνικής ενέργειας. Παρά τις νέες καινοτομίες, τα οικονομικά παραμένουν προβληματικά. Η υπερβολική ρύθμιση εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο, και οι προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας ενέχουν τον κίνδυνο δημόσιας αντίδρασης. Οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι υποανάπτυκτες και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι σπάνιο. Όπως γνωρίζουν πολύ καλά όσοι έχουν περάσει την καριέρα τους στον κλάδο, τόσο η γενναιοδωρία της κυβέρνησης όσο και οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορεί να αποδειχθούν ασταθείς.

Παρόλα αυτά, οι πρωτοπόροι δεν αποθαρρύνονται. «Δεν έχουμε την άνεση της κρατικής χρηματοδότησης για να επεκταθούμε και να εμπορευματοποιηθούμε», δηλώνει ο Κλέι Σελ , που διευθύνει την X-energy, μια νεοσύστατη εταιρεία SMR. Η εταιρεία του ετοιμάζεται να κατασκευάσει τους πρώτους τέσσερις αντιδραστήρες της σε μια πετροχημική εγκατάσταση της Dow στο Τέξας. Η Amazon έχει επενδύσει στην επέκτασή της και έχει δεσμευτεί να την βοηθήσει να εγκαταστήσει δεκάδες μονάδες.

Κατά την άποψή του, «υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τους καινοτόμους στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας τώρα από ό,τι κατά την αυγή της εμπορικής πυρηνικής εποχής στη δεκαετία του 1960». Πρόκειται για μια δήλωση που αντικατοπτρίζει τις υψηλές φιλοδοξίες του κλάδου, αν όχι ακόμα την πραγματικότητα.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Σρίνι Γκοπαλάν: Τα νέα χέρια στο τιμόνι της T-Mobile – Η φιλοσοφία του νέου CEO
World

Ο νέος CEO της T-Mobile και το «πέρασμα» από τον ΟΤΕ
Apple: Συνεχίζεται η διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
World

Η Apple συνεχίζει τη διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ζάχαρη: Πικρή συγκυρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία
World

Μεταξύ σφύρας και άκμονος η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν
Γαλλία: Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες
World

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας
SAP: Έτοιμη για παραχωρήσεις υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ
Τεχνολογία

Παραχωρήσεις της SAP υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Sofitel: Τι έγραψε το κοντέρ για το μοναδικό ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Τουρισμός

Υψηλές πτήσεις για το ξενοδοχείο Sofitel στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το ξενοδοχείο Sofitel που διαχειρίζεται ο όμιλος Μήτση πέτυχε ισχυρές επιδόσεις το 2024 - Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Ακίνητα: Πού κινούνται οι τιμές πώλησης στα Βόρεια Προάστια [γράφημα]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τ.μ. από Κηφισιά έως Εκάλη [γράφημα]

Οι περιοχές «φιλέτα» - Ποια ακίνητα επιλέγουν οι υποψήφιοι επενδυτές

Ανδρομάχη Παύλου
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Economy

Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Σρίνι Γκοπαλάν: Τα νέα χέρια στο τιμόνι της T-Mobile – Η φιλοσοφία του νέου CEO
World

Ο νέος CEO της T-Mobile και το «πέρασμα» από τον ΟΤΕ

Τι δήλωνε τον Ιούνιο ο Σρίνι Γκοπαλάν για τις διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, τον ρόλο της AI αλλά και τι τον ενέπνευσε από τον ΟΤΕ

Γιώργος Πολύζος
Ζάχαρη: Πικρή συγκυρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία
World

Μεταξύ σφύρας και άκμονος η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης

Η υψηλότερη παραγωγή, η χαμηλότερη κατανάλωση και η πτώση των κερδών απειλούν ακόμη και με κλείσιμο εργοστασίων παρασκευής ζάχαρης

Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Γαλλία: Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες
World

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί

Αλέξανδρος Καψύλης
SAP: Έτοιμη για παραχωρήσεις υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ
Τεχνολογία

Παραχωρήσεις της SAP υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ

Εάν η SAP καταφέρει να καθησυχάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να αποτρέψει μια έρευνα και τον κίνδυνο προστίμου έως και 10% του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου της

TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Τεχνολογία

Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle

Η Oracle και η Venture Private Equity Silver Lake πρόκειται να ηγηθούν της νέας επιχείρησης, με την κινεζική ByteDance να κατέχει μερίδιο λιγότερο από 20%

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
World

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Latest News
Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν
Business of Sport

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν

Αλλάζει τα δεδομένα ο Νοτιοκορεάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακή Ζυθοποιία :Αύξηση 10% στις πωλήσεις – Η επιστολή της Carlsberg
Business

Αύξηση 10% στις πωλήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας - Η επιστολή της Carlsberg

Ο συνολικός τζίρος το 2024 ανήλθε στα 199,3 εκατ. έναντι 181,1 εκατ. ευρώ το 2023

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η ατζέντα και τα «αγκάθια» του ραντεβού κορυφής
Πολιτική

Τι περιμένουμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα διαρκέσει μόλις μισή ώρα και θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας»

Παντελιάδης: Τι λέει για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ
Economy

Τι είπε ο Παντελιάδης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Πώς αντιδρούν τα σούπερ μάρκετ στην πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών

France Recognizes State of Palestine, Macron Announces from New York
English Edition

France Recognizes State of Palestine, Macron Announces from New York

'The time for peace has come': Emmanuelle Macron said in making the announcement ahead of this week's UN General Assembly

Τζίμι Κίμελ: Επιστρέφει στην μικρή οθόνη
Κόσμος

Επιστρέφει στην μικρή οθόνη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη

Φοροδιαφυγή: Τρία νέα εργαλεία στο ψηφιακό «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ
Φορολογία Eιδήσεις

Πώς θα εντοπίζεται η φοροδιαφυγή πριν... εκδηλωθεί - Τα νέα όπλα

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αξιοποιηθεί από την ΑΑΔΕ για να εντοπίζεται η φοροδιαφυγή

TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa
Τεχνολογία

TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa

Οι ΗΠΑ και η Κίνα φαίνεται να βρίσκονται σε τροχιά οριστικής συμφωνίας για το μέλλον της εφαρμογής TikTok στις ΗΠΑ, ύστερα από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Μπάζει νερά
Opinion

Μπάζει νερά

«Σήμα» από τις χειρότερες μακροοικονομικές προβλέψεις

Γιάννης Αγουρίδης
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ
Business

Στις αγορές σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ.

Το εύρος απόδοσης έχει οριστεί στο 3,2% - 3,5%, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι θα κινηθεί πιο κοντά στο κατώτατο εύρος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Υπεύθυνη αξιοποίηση
Experts

Υπεύθυνη αξιοποίηση

Η διασφάλιση της ηθικής και η υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Σρίνι Γκοπαλάν: Τα νέα χέρια στο τιμόνι της T-Mobile – Η φιλοσοφία του νέου CEO
World

Ο νέος CEO της T-Mobile και το «πέρασμα» από τον ΟΤΕ

Τι δήλωνε τον Ιούνιο ο Σρίνι Γκοπαλάν για τις διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, τον ρόλο της AI αλλά και τι τον ενέπνευσε από τον ΟΤΕ

Γιώργος Πολύζος
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο