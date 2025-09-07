Ινδία: Εθνικισμός και διαφήμιση στην αγορά οδοντόκρεμας

Σε μια εποχή που η εμπορική πολιτική συναντά τον καταναλωτισμό, ακόμη και το πιο καθημερινό αντικείμενο – η οδοντόκρεμα – μετατρέπεται σε όπλο πολιτικής και εθνικής ταυτότητας.

Η Ινδία απαντά στους δασμούς των ΗΠΑ με διαφημιστικές καμπάνιες που προωθούν την «Swadeshi» νοοτροπία, καλώντας τους πολίτες να αφήσουν τα αμερικανικά προϊόντα στο ράφι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters.

Δασμοί 50% στις εισαγωγές από την Ινδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς έως και 50% στις εισαγωγές από την Ινδία, προκαλώντας πολιτική θύελλα στο Νέο Δελχί.

Η κίνηση αυτή άναψε τα αίματα και πυροδότησε διαδικτυακές εκστρατείες μέσω WhatsApp υπέρ του μποϊκοτάζ αμερικανικών brands όπως McDonald’s, Pepsi και Apple.

Η απάντηση Μόντι: «Swadeshi» παντού

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επανέλαβε την έκκλησή του για στήριξη σε ινδικά προϊόντα.

Ζήτησε από τα παιδιά να φτιάξουν λίστες με ξένα brands και από τους δασκάλους να τα ωθούν να τα αποφεύγουν. Το μήνυμα ήταν σαφές: η κατανάλωση είναι πλέον πράξη πατριωτισμού.

Η στρατηγική της Dabur – Επίθεση μέσω διαφήμισης

Η Dabur, με αποτίμηση 11 δισ. δολάρια, έριξε λάδι στη φωτιά με μια προκλητική ολοσέλιδη καταχώριση στην Times of India.

Η διαφήμιση εμφάνιζε συσκευασίες που θύμιζαν Colgate, χωρίς να την κατονομάζει, και δήλωνε ότι «η αγαπημένη οδοντόκρεμα της Ινδίας είναι… αμερικανική».

Το σλόγκαν «Born there, not here», γραμμένο με χρώματα της αμερικανικής σημαίας, υπογράμμιζε την αντίθεση με τη «Swadeshi» ταυτότητα της Dabur.

Η αγορά της οδοντόκρεμας

Με πληθυσμό 1,4 δισ. ανθρώπων, η Ινδία αποτελεί χρυσοφόρο έδαφος για καταναλωτικά αγαθά.

Η Colgate κρατά το 43% της αγοράς, η Unilever μέσω της Pepsodent το 17%, και η Dabur μόλις επίσης 17%, σύμφωνα με στοιχεία της Euromonitor για το 2024.

Η μάχη είναι σκληρή, με τον ανταγωνισμό να μεταφέρεται ακόμη και στις διαφημιστικές τακτικές.

«Moment marketing» και άλλα παραδείγματα

Σύμφωνα με τον επικοινωνιολόγο Karthik Srinivasan, οι ινδικές εταιρείες αξιοποιούν την ένταση με τις ΗΠΑ με μια στρατηγική «moment marketing» – εκμετάλλευση της συγκυρίας για άμεσο κέρδος.

Εκτός από τη Dabur, η Amul λάνσαρε σατιρικά καρτούν στα social media με σλόγκαν «Made in India», ενώ η Rediff – μια παλιά ινδική υπηρεσία email – εμφανίστηκε ξανά με διαφήμιση που τόνιζε ότι είναι «το ταχυδρομείο της Ινδίας».

Η μεγάλη εικόνα

Η εμπορική διένεξη δεν περιορίζεται σε δασμούς και στατιστικά. Αγγίζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων καταναλωτών, μετατρέποντας το πιο απλό προϊόν σε σύμβολο.

Όταν ακόμα και η οδοντόκρεμα γίνεται πολιτική, η κόντρα ΗΠΑ–Ινδίας αποκτά νέο, απρόσμενο πεδίο μάχης.