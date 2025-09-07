ΟΠΕΚ+: Πράσινο φως στην αύξηση της παραγωγής από Οκτώβριο

Την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον επόμενο μήνα αποφάσισε ο ΟΠΕΚ+ την Κυριακή, καθώς ο οργανισμός επεκτείνει μια στροφή πολιτικής προς υψηλότερους όγκους μετά από χρόνια προσπάθειας να συγκρατήσει ψηλά τις τιμές.

Βασικά μέλη της συμμαχίας ενέκριναν την προσθήκη περίπου 137.000 βαρελιών ημερησίως από τον Οκτώβριο κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης την Κυριακή και θα συνεχίσουν να το κάνουν μέχρι τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους, καθώς ο οργανισμός επιταχύνει την άρση της επόμενης βαθμίδας περικοπών στην προσφορά.

Αυτό σημαίνει ότι συνολικά 1,65 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως που επρόκειτο να παραμείνουν εκτός αγοράς μέχρι το τέλος του 2026 θα αποκατασταθούν τώρα πολύ πιο γρήγορα.

Σημειώνεται ότι Ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών συν τη Ρωσία και άλλες χώρες παραγωγούς πετρελαίου, έχει ήδη αντιστρέψει τη στρατηγική του για μείωση της παραγωγής από τον Απρίλιο και έχει ήδη αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Αυτή η αύξηση, η οποία ισοδυναμεί με περίπου 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης, είχε ως στόχο να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς εν μέσω πιέσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου.

Ωστόσο, αυτές οι αυξήσεις δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες διαπραγματεύονται κοντά στα 66 δολάρια το βαρέλι, υποστηριζόμενες από τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του Ιράν, ενθαρρύνοντας περαιτέρω αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου από ανταγωνιστές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην τελευταία τους συνάντηση τον Αύγουστο, ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος αντλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, αύξησε την παραγωγή κατά 547.000 βαρέλια την ημέρα για τον Σεπτέμβριο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έκλεισαν στα 65,50 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 2,2%, λόγω μιας αδύναμης έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ και των προσδοκιών για αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+. Αυτό το ποσοστό εξακολουθεί να είναι υψηλό από το χαμηλό του 2025, κοντά στα 58 δολάρια που είχε παρατηρηθεί τον Απρίλιο.

Οι αυξήσεις του ΟΠΕΚ+ δεν ανταποκρίνονται στα ποσά που έχουν δεσμευτεί, επειδή τα περισσότερα μέλη αντλούν σχεδόν στο 100% των δυνατοτήτων τους.

Ως αποτέλεσμα, μόνο η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι σε θέση να προσθέσουν περισσότερα βαρέλια στην αγορά, σύμφωνα με αναλυτές και στοιχεία.

Ο ΟΠΕΚ+ εξακολουθεί να έχει σε ισχύ δύο επίπεδα περικοπών – τη μείωση κατά 1,65 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από οκτώ μέλη και μια ακόμη μείωση κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από ολόκληρο τον οργανισμό μέχρι το τέλος του 2026.