89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Πιτσιλής: Στοχευμένοι έλεγχοι

Ο Γιώργος Πιτσιλής μίλησε στο OT FORUM για τους στοχευμένους ελέγχους και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την πατάξη της φοροδιαφυγής

Economy 08.09.2025, 18:28
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Πιτσιλής: Στοχευμένοι έλεγχοι
Newsroom

Στις επιχειρήσεις πάταξης των κυκλωμάτων λαθρεμπορίου καυσίμων αλλά και τα «όπλα» που έχει στη φαρέτρα της η ΑΑΔΕ για στοχευμένους ελέγχους στην κατεύθυνση περαιτέρω περιορισμού της φοροδιαφυγής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων μιλώντας στο OT FORUM και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργος Πιτσιλής.

Τα καύσιμα

Ερωτηθείς για τον περίπτωση των καυσίμων, την χαρακτήρισε ως ένα παράδειγμα εξαιρετικά επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του κράτους. «Είναι αυτό που λέμε ότι αθροίζουμε δυνάμεις για να πολλαπλασιάσουμε αποτέλεσμα. Έχουμε αθροίσει τις δυνάμεις μας με την αστυνομία, με την διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, η οποία κάνει μία εξαιρετική δουλειά, έχει την τεχνογνωσία της αστυνομικής παρακολούθησης. Γιατί εδώ μιλάμε για οργανωμένα δίκτυα πια, βαριά παραβατικότητας και εγκληματικότητας», είπε και εξήγησε πώς αυτό έγινε και στην πρόσφατη περίπτωση εξάρθρωσης λαθρεμπορίου καυσίμων.

Η εξάρθωση

Πώς πιάστηκε λοιπόν το κύκλωμα. Ο κ. Πιτσιλής εξηγεί: «Η αστυνομία λοιπόν με την πληροφορία που έχει χτίζει την εικόνα ενός δικτύου και εμείς από πίσω υποστηρίζουμε, βλέπουμε την κίνηση των συστημάτων εισροών εκροών, το επαγγελματικό πελατολόγιο. Οι πληροφορίες από το σύστημα εισροών εκροών σχηματίζουν μοτίβα παραβατικότητας.

»Έχοντας αξιοποιήσει πολύ τα δεδομένα αυτά μπορούμε να καταλάβουμε πως ακριβώς λειτουργούν. Τώρα με την τελευταία υπόθεση, μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο, επεξεργαστήκαμε 7 εκατ. δεδομένα για να δώσουμε την εικόνα της παραβατικότητας στις ομάδες που ήταν στο πεδίο.

»Ήταν μια ομάδα που δούλευε στα πρατήρια στις αποθήκες και μια υποστηρικτική ομάδα πίσω στο κέντρο επιχειρήσεων, η οποία έκανε ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων, καθοδηγούσε την ομάδα στο πεδίο. Υπέδειξε στην ομάδα που μπήκε στους χώρους, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να αποτρέψουν από αυτούς που είναι εκεί να χρησιμοποιήσουν κινητά, μπρελόκ, οτιδήποτε θα μπορούσε να κλείσει το σύστημα. Βρήκαμε και κρυμμένους υπολογιστές στα ταβάνια…».

«Υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει, αλλά ήδη από τη νομοθεσία που πέρασε το 2023 κατόπιν δικής μας εισήγησης, πλέον σφραγίζεται το πρατήριο, το σημείο, όχι επιχείρηση. Το σημείο παύει να πουλάει καύσιμα για 2 χρόνια», σημείωσε και πρόσθεσε ότι δεν έχουμε λύσει το ζήτημα του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, αλλά κάτι αλλάζει και σε αυτό.

Στοχευμένοι έλεγχοι

Όπως είπε ο κ. Πιτσιλής, σύντομα και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έρθει να προστεθεί στη «φαρέτρα» της ΑΑΔΕ. Ούτε ή άλλως όπως κατέδειξε στη στρατηγική κατεύθυνση της ΑΑΔΕ είναι η συνεχής αξιοποίηση όλων των εργαλείων που προσφέρει η τεχνολογία τόσο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής όσο και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Κληθείς να σχολιάσει τα αποτελέσματα που έχει επιδείξει η ΑΑΔΕ ο κ. Πιτσιλής, τα απέδωσε στη συστηματική δουλειά και στην αξιοποίηση εργαλείων τεχνολογίας που επιτρέπει να γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι.

«Αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε γιατί μας επιτρέπει να είμαστε πιο στοχευμένοι στους ελέγχους. Πηγαίνουμε διαβασμένοι», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως πριν μία δεκαετία οι έλεγχοι βασίζονταν περισσότερο μάλλον στη διαίσθηση και όχι σε δεδομένα. Πλέον η ΑΑΔΕ αξιοποιεί κάθε δυνατό στοιχείο ακόμη και τα κοινωνικά δίκτυα: «Στα κοινωνικά δίκτυα μοιράζονται τον τρόπο ζωής τους, τις αγορές τους – και καλά κάνουν. Είναι όμως σημαντικό να είναι εντάξει στις φορολογικές τους υποχρεώσεις».

Ερωτηθείς σχετικά εκτίμησε ότι από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα «βλέπουμε ότι σε αρκετούς τομείς η φοροδιαφυγή έχει περιοριστεί», γιατί όπως εξήγησε κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να μιλήσει για εξάλειψή της.

Σε ότι αφορά τους σαρωτικούς ελέγχους του φετινού καλοκαιριού, είπε ότι αναμένει και τα στοιχεία του Αυγούστου, αλλά η αίσθηση είναι ότι το φαινόμενο της παραβατικότητας δεν είναι τόσο εκτεταμένο.

Η φοροδιαφυγή εξελίσσεται και έχουμε το νου μας να αναπτύσσουμε συνεχώς νέα εργαλεία είπε.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές
Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Economy

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Παντελιάδης: Τι λέει για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ
Economy

Τι είπε ο Παντελιάδης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων αλλά οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι
Τουρισμός

Γιατί οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Κερδισμένοι σούπερ μάρκετ και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι οι πληρότητες, όπως και η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Economy

Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Economy
Όμιλος BRIGHT: Αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων
Τα νέα της αγοράς

Όμιλος BRIGHT: Αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων

Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν τώρα για χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης — και να στοχεύσουν στο δανειακό σκέλος

Ερμής Γαρύφαλλος
89η ΔΕΘ: Περισσότεροι από 228.000 επισκέπτες έδωσαν παρών
89η ΔΕΘ

Ανέβασαν ψηλά τον πήχη οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ - Ο απολογισμός

Η 89η ΔΕΘ αποτέλεσε το επίκεντρο όλων των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων της χώρας

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση
Τα νέα της αγοράς

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση

Η Eldorado Gold έχει αποδείξει πώς μια στρατηγική επένδυση στον εξορυκτικό τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης

89η ΔΕΘ: Πέφτει η αυλαία με εκδηλώσεις και μουσική
89η ΔΕΘ

Ολοκληρώνεται σήμερα η 89η ΔΕΘ

Τελευταία ημέρα για την 89η ΔΕΘ - Σήμερα το ωράριο της έκθεσης είναι 10:00 με 22:00

Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ

Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

Ολα όσα συζητήθηκαν στην 9η μέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Μία Ελλάδα για Όλους»
89η ΔΕΘ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Μία Ελλάδα για Όλους»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Latest News
Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια»

ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024

Η ΣΥΝ.ΚΑ έκλεισε το 2024 με αύξηση τζίρου στα 176 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική μείωση κερδών, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι πιέσεις της αγοράς περιόρισαν την κερδοφορία της

Ασιατικά χρηματιστήρια: Διστακτικότητα στις αγορές
Markets

Διστακτικότητα στις αγορές της Ασίας

Αμφίσημα τα μηνύματα από τις ΗΠΑ

Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα
Πολιτική

Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση – «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Economy

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων

Ο κ Πιερρακάκης κατέστησε σαφές ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος»

Χαλκιαδάκης: Ισχυρή ανάπτυξη, μερίσματα 12 εκατ. και νέες θέσεις εργασίας
Business

Χαλκιαδάκης: Στα 240 εκατ. ο κύκλος εργασιών – Σταθερή κερδοφορία και επενδύσεις

Με ισχυρή ανάπτυξη και σταθερή κερδοφορία έκλεισε το 2024 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου – Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Τράπεζες

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση - Αντλεί άλλα 200 εκατ.

Οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν
Business of Sport

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν

Αλλάζει τα δεδομένα ο Νοτιοκορεάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακή Ζυθοποιία :Αύξηση 10% στις πωλήσεις – Η επιστολή της Carlsberg
Business

Αύξηση 10% στις πωλήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας - Η επιστολή της Carlsberg

Ο συνολικός τζίρος το 2024 ανήλθε στα 199,3 εκατ. έναντι 181,1 εκατ. ευρώ το 2023

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η ατζέντα και τα «αγκάθια» του ραντεβού κορυφής
Πολιτική

Τι περιμένουμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα διαρκέσει μόλις μισή ώρα και θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας»

Παντελιάδης: Τι λέει για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ
Economy

Τι είπε ο Παντελιάδης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Πώς αντιδρούν τα σούπερ μάρκετ στην πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών

France Recognizes State of Palestine, Macron Announces from New York
English Edition

France Recognizes State of Palestine, Macron Announces from New York

'The time for peace has come': Emmanuelle Macron said in making the announcement ahead of this week's UN General Assembly

Τζίμι Κίμελ: Επιστρέφει στην μικρή οθόνη
Κόσμος

Επιστρέφει στην μικρή οθόνη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη

Φοροδιαφυγή: Τρία νέα εργαλεία στο ψηφιακό «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ
Φορολογία Eιδήσεις

Πώς θα εντοπίζεται η φοροδιαφυγή πριν... εκδηλωθεί - Τα νέα όπλα

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αξιοποιηθεί από την ΑΑΔΕ για να εντοπίζεται η φοροδιαφυγή

TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa
Τεχνολογία

TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa

Οι ΗΠΑ και η Κίνα φαίνεται να βρίσκονται σε τροχιά οριστικής συμφωνίας για το μέλλον της εφαρμογής TikTok στις ΗΠΑ, ύστερα από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Μπάζει νερά
Opinion

Μπάζει νερά

«Σήμα» από τις χειρότερες μακροοικονομικές προβλέψεις

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο