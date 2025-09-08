89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Πιτσιλής: Στοχευμένοι έλεγχοι

Στις επιχειρήσεις πάταξης των κυκλωμάτων λαθρεμπορίου καυσίμων αλλά και τα «όπλα» που έχει στη φαρέτρα της η ΑΑΔΕ για στοχευμένους ελέγχους στην κατεύθυνση περαιτέρω περιορισμού της φοροδιαφυγής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων μιλώντας στο OT FORUM και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργος Πιτσιλής.

Τα καύσιμα

Ερωτηθείς για τον περίπτωση των καυσίμων, την χαρακτήρισε ως ένα παράδειγμα εξαιρετικά επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του κράτους. «Είναι αυτό που λέμε ότι αθροίζουμε δυνάμεις για να πολλαπλασιάσουμε αποτέλεσμα. Έχουμε αθροίσει τις δυνάμεις μας με την αστυνομία, με την διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, η οποία κάνει μία εξαιρετική δουλειά, έχει την τεχνογνωσία της αστυνομικής παρακολούθησης. Γιατί εδώ μιλάμε για οργανωμένα δίκτυα πια, βαριά παραβατικότητας και εγκληματικότητας», είπε και εξήγησε πώς αυτό έγινε και στην πρόσφατη περίπτωση εξάρθρωσης λαθρεμπορίου καυσίμων.

Η εξάρθωση

Πώς πιάστηκε λοιπόν το κύκλωμα. Ο κ. Πιτσιλής εξηγεί: «Η αστυνομία λοιπόν με την πληροφορία που έχει χτίζει την εικόνα ενός δικτύου και εμείς από πίσω υποστηρίζουμε, βλέπουμε την κίνηση των συστημάτων εισροών εκροών, το επαγγελματικό πελατολόγιο. Οι πληροφορίες από το σύστημα εισροών εκροών σχηματίζουν μοτίβα παραβατικότητας.

»Έχοντας αξιοποιήσει πολύ τα δεδομένα αυτά μπορούμε να καταλάβουμε πως ακριβώς λειτουργούν. Τώρα με την τελευταία υπόθεση, μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο, επεξεργαστήκαμε 7 εκατ. δεδομένα για να δώσουμε την εικόνα της παραβατικότητας στις ομάδες που ήταν στο πεδίο.

»Ήταν μια ομάδα που δούλευε στα πρατήρια στις αποθήκες και μια υποστηρικτική ομάδα πίσω στο κέντρο επιχειρήσεων, η οποία έκανε ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων, καθοδηγούσε την ομάδα στο πεδίο. Υπέδειξε στην ομάδα που μπήκε στους χώρους, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να αποτρέψουν από αυτούς που είναι εκεί να χρησιμοποιήσουν κινητά, μπρελόκ, οτιδήποτε θα μπορούσε να κλείσει το σύστημα. Βρήκαμε και κρυμμένους υπολογιστές στα ταβάνια…».

«Υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει, αλλά ήδη από τη νομοθεσία που πέρασε το 2023 κατόπιν δικής μας εισήγησης, πλέον σφραγίζεται το πρατήριο, το σημείο, όχι επιχείρηση. Το σημείο παύει να πουλάει καύσιμα για 2 χρόνια», σημείωσε και πρόσθεσε ότι δεν έχουμε λύσει το ζήτημα του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, αλλά κάτι αλλάζει και σε αυτό.

Στοχευμένοι έλεγχοι

Όπως είπε ο κ. Πιτσιλής, σύντομα και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έρθει να προστεθεί στη «φαρέτρα» της ΑΑΔΕ. Ούτε ή άλλως όπως κατέδειξε στη στρατηγική κατεύθυνση της ΑΑΔΕ είναι η συνεχής αξιοποίηση όλων των εργαλείων που προσφέρει η τεχνολογία τόσο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής όσο και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Κληθείς να σχολιάσει τα αποτελέσματα που έχει επιδείξει η ΑΑΔΕ ο κ. Πιτσιλής, τα απέδωσε στη συστηματική δουλειά και στην αξιοποίηση εργαλείων τεχνολογίας που επιτρέπει να γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι.

«Αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε γιατί μας επιτρέπει να είμαστε πιο στοχευμένοι στους ελέγχους. Πηγαίνουμε διαβασμένοι», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως πριν μία δεκαετία οι έλεγχοι βασίζονταν περισσότερο μάλλον στη διαίσθηση και όχι σε δεδομένα. Πλέον η ΑΑΔΕ αξιοποιεί κάθε δυνατό στοιχείο ακόμη και τα κοινωνικά δίκτυα: «Στα κοινωνικά δίκτυα μοιράζονται τον τρόπο ζωής τους, τις αγορές τους – και καλά κάνουν. Είναι όμως σημαντικό να είναι εντάξει στις φορολογικές τους υποχρεώσεις».

Ερωτηθείς σχετικά εκτίμησε ότι από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα «βλέπουμε ότι σε αρκετούς τομείς η φοροδιαφυγή έχει περιοριστεί», γιατί όπως εξήγησε κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να μιλήσει για εξάλειψή της.

Σε ότι αφορά τους σαρωτικούς ελέγχους του φετινού καλοκαιριού, είπε ότι αναμένει και τα στοιχεία του Αυγούστου, αλλά η αίσθηση είναι ότι το φαινόμενο της παραβατικότητας δεν είναι τόσο εκτεταμένο.

Η φοροδιαφυγή εξελίσσεται και έχουμε το νου μας να αναπτύσσουμε συνεχώς νέα εργαλεία είπε.