89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο

Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης, σχολίασε, μιλώντας στο OT FORUM, τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Για τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην 89η ΔΕΘ, αλλά και για τη 13ωρη εργασία και τις συλλογικές συμβάσεις μίλησε ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης στο OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Αργείτης αφού χαρακτήρισε ενδιαφέρουσες τις παρεμβάσεις για τους νέους, έσπευσε να υπογραμμίσει πως περίμενε να υπάρξουν περισσότερα μέτρα για «ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της κυβερνητικής παρέμβασης είναι η συσχέτιση που επιχειρείται μεταξύ της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης και της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

«Αρκεί να μην πιστεύουμε ότι ο μόνος παράγοντας που αποφασίζει ένα ζευγάρι αν θα κάνει παιδιά είναι μόνο το εισοδηματικό», σημείωσε χαρακτηριστεικά και επεσήμανε ότι τα ωράρια και η ένταση της εργασίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 8 στις 10 γυναίκες, όπως διαπιστώνεται από την τελευταία έρευνα της ΓΣΕΕ.

Ο επιστημονικός συνεργάτης της ΓΣΕΕ αναγνώρισε πως υπάρχει μια μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, ώστοσο δεν υπήρξαν παρεμβάσεις για την ‘αμεση αύξηση ων εισοδημάτων.

«Υπάρχει ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, όχι του εισοδήματος. Π.χ., διαβάζουμε στον Τύπο ότι μια οικογένεια με 3 παιδιά και 20.000 εισόδημα θα έχει έχει όφελος “τόσο”. Ομως το ερώτημα είνα: μια οικογένεια με 3 παιδιά και 20.000 επιβιώνει με αξιοπρέπεια; Σαφώς η μείωση του φόρου είνα σημαντική, αλλά πόσο; Αρα, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά ζητούμενο παραμένει το πώς θα αυξηθούν τα εισοδήματα και με άλλες παρεμβάσεις για το δημογραφικό».

Συνεπώς, κατάληξε ο κ. Αργείτης, «έχουν ενδιαφέρον τα μέτρα στον βαθμό που μπορούν να βελτιώσουν κάπως τις συνθήκες., αλλά το φορολογικό σύστημα είναι βαθιά άδικο: δεν είχαμε αλλαγή στη σχέση άμεσων – έμμεσως φόρων και καμία αλλαγή στη φορολογία μερισμάτων».

Η μείωση του ΦΠΑ και η κότα με τα χρυσά αυγά

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της μείωσης της φορολογίας, τόνισε ότι «αυτό εξαρτάται από την ακρίβεια» ενώ συμπλήρωσε ότι «για την τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων δεν ακούσαμε».

Οπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλανε να πειράξουν την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά. Τα “αυγά” είναι το υπερπλεόνασμα και η “κότα” το φορολογικό σύστημα».

Για το 13ωρο

Σε σχέση με το 13ωρο, ο κ. Αργείτης επεσήμανε πως η ποιότητα της εργασίας δεν αφορά μόνο το εισόδημα, αλλά και τη δυνατότητα της εξασφάλισης μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Σχολιάζοντας το νομοσχέδιο τόνισε: «η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι επιδιώκει να αυξήσει τις ώρες για έναν εργοδότη, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει για 2 εργοδότες. Μα η ίδια η κυβέρνηση το έκανε αυτό πριν από 2 χρόνια. Και τώρα έρχεται και επικαλείται αυτό που η ίδια έκανε για να το καθιερώσει για έναν εργοδότη».

Εξήγησε, ακόμη, ότι η κυβέρνηση επικαλείται την ευρωπαϊκή οδηγία του 1983 «όταν ην ΕΕ ήταν σε άλλη φάση εξέλιξης και επικρατούσαν διαφορετικές ιδέες για τη διαμόρφωση της εργασιακής πολιτικής», η οποία έθετε πράγματι ως ανώτερο φυσικό όριο εργασίας τις 13 ώρες εργασίας και το κατώτατο επίπεδο προστασίας του εργαζόμενου για να μην καταρρεύσει, στις 11 ώρες ανάπαυσης.

«Δεν γίνεται στην εποχή της ψηφιοποίησης, σε μια περίοδο που γίνονται πειράματα στον χρόνο εργασίας, εμείς να κοιτάμε στον 19ο αιώνα, όταν η εξουθένωση των εργαζομένων ήταν το μέσο παραγωγικότητας της επιχείρησης. Χρειάζεται να δούμε άλλα εργαλεία και παρεμβάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας. Ολη η συζήτηση για βιώσιμη ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια περιλαμβάνει την ποιότητα της εργασίας. Στην Ελλάδα αυτό δεν έχει φτάσει ακόμη».

Ζητούμενο οι ποιοτικές θέσεις εργασίας

Σε σχέση με τα ποσοστά που δείχουν μείωση της ανεργίας, τόνισε, μεταξύ άλλων, πως το θέμα δεν είναι μόνο ο αριθμός των θέσεων που δημιουργήθηκαν, αλλά και πού, σε ποιους κλάδους, τις δουλειές, με τι συνθήκες, τι ωράρια. «Το να λέμε ότι δημιουργήθηκαν τόσες χιλιάδες θέσεις είναι και αυτονόητο: αν δεν γινόταν αυτό θα ήμασταν σε ύφεση. Αν η ανεργία αυξανόταν θα ήμασταν σε ύφεση. Είμαστε σε μια φάση ήπιας μεγέθυνσης που είναι αυτονόητο ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αλλά, με τι αμοιβές;» επεσήμανε ο ίδιος και πρόσθεσε πως «το 65% εργαζομένων παίρνει μεικτό μισθό κάτω από 1.200 ευρώ. Είναι αυτό βιώσιμη ανάπτυξη; Αρα να μη βάζουμε μόνο τους αριθμούς για θέσεις εργασίας. Πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις για σημαντικές βελτιώσεις σε αυτά τα ζητήματα».

Κληθείς να σχολιάσει τη διάταξη του νομοσχεδίου ότι για το 13ωρο χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου, ο κ. Αργείτης είπε χαρακτηριστικά: «Ας ρωτήσουμε έναν τυχαίο εργαζόμενο στον δρόμο, για το εάν μπορεί να αρνηθεί. Μπορεί να μην τον διώξει την ίδια στιγή ο εργοδότης, αλλά το διευθυντικό δικαίωμα είναι θέμα χρόνου να ασκηθεί. Ας μη γελιόμαστε. Το ισοζύγιο της ισχύος μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη δεν είναι ίσο».

Ανέφερε, μάλιστα το εύρημα έρευνας της ΓΣΕΕ σύμφωνα με το οποίο στην ερώτηση ένα μεγάλο ποσοστό έχει ήδη δουλέψει 13 ώρες και σε 2 αλλά και έναν εργοδότη -πράγμα παράνομο, όπως είπε, αφού δεν υπήρχε η σχετική νομοθεσία- και για το 75% από αυτούς είχε ζητηθεί από τον εργοδότη. «Αρα τι κάνουμε; Πάμε να θεσμοθετήσουμε την 13ωρη εργασία ισχυριζόμενοι ότι αυτό θα είναι αποτέλεσμα συζήτησης ανάμεσα στους δύο. Πιστεύουμε ότι δεν θα είναι», σημείωσε.

Υπογράμμισε δε, πως «εμείς θέτουμε τη μείωση του χρόνου εργασίας. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά της βιώσιμης ευημερίας. Πρέπει στον δημόδιο διάλογο να μπει αυτό».

Συλλογικές συμβάσεις

Σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις, ο κ. Αργείτης είπε πως η συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων βρίσκεται σε εξέλιξη προσθέτοντας με έμφαση: «Αυτό που θέτουμε είναι ότι θα πρέπει στη χώρα μας, η συζήτηση να μην εξαντλείται μόνο στην αμοιβή. Η συλλογική σύμβαση να παίξει ρόλο στην ασφάλεια της εργασίας».

Κάρτα εργασίας

Για την καθιέρωση της κάρτας εργασίας, ο κ. Αργείτης είπε πως τα στοιχεία που δείχνουν κατακόρυφη αύξηση των δηλωμένων υπερωριών αποδεικνύουν ότι οι οργανώσεις των εργαζομένων που τη ζητούσαν είχαν δίκιο. Πρόσθεσε, όμως, ότι σε σχετική έρευνα της ΓΣΕΕ, το 75% απάντησε ότι ήδη οι εργοδότες ζητούν από τους εργαζόμενους να κάνουν παρατυπίες.

