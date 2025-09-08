89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αρβανιτάκης (ΓΕΕΘΑ): Σημαντική η κοινωνική δράση των Ενόπλων Δυνάμεων

Μέσα στο 2026, περίπου 1059 κατοικίες θα έχουν παραδοθεί σε δικαιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων

89η ΔΕΘ 08.09.2025, 17:36
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αρβανιτάκης (ΓΕΕΘΑ): Σημαντική η κοινωνική δράση των Ενόπλων Δυνάμεων
Ο Μάριος Αρβανιτάκης, πλοίαρχος, διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ
Newsroom

Στην κοινωνική δράση των Ενόπλων Δυνάμεων στη χώρα μας και στο γεγονός ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβάλλει στο περίπτερό του στη ΔΕΘ μια σειρά στρατιωτικών επιχειρήσεων, την καινοτομία στην εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή προοπτική, τη στρατιωτική θητεία κ.α.  αναφέρθηκε ο Μάριος Αρβανιτάκης, πλοίαρχος και διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ, μιλώντας στο πλαίσιο της 4ης ημέρας του ΟΤ Forum στη ΔΕΘ και τους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Αλεξάνδρα Φωτάκη.

Περιγράφοντας το κλίμα στην έκθεση ο κ. Αρβανιτάκης τόνισε ότι «η Θεσσαλονίκη αγκαλιάζει τις ένοπλες δυνάμεις, ο κόσμος έρχεται, σε μια ημέρα την Κυριακή είχαμε 10.000 επισκέπτες«.

Στο περίπτερο του ΥΕΘΑ μπορούν οι επισκέπτες να μάθουν τα πάντα για τις στατιωτικές σχολές, που είναι το κύτταρο των στρατιωτικών δυνάμεων, όπως είπε ο κ. Αρβανιτάκης ο οποίος κάλεσε μαθητές και γονείς που θέλουν να πληροφορηθούν σχετικά με αυτή την προοπτική στη ζωή τους να μη διστάσουν να επισκεφτούν το περίπτερο, θέτοντας ωστόσο μια πολύ κρίσιμη προϋπόθεση, την αγάπη για την πατρίδα.

Στη συνέχεια ο κ. Αρβανιτάκης προχώρησε σε “ξενάγηση” στο περίπτερο του ΥΕΘΑ, καθώς όπως είπε οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν συσκευές (κιάλια) VR δηλαδή  εικονικής πραγματικότητας κάνοντας εικονική πτήση ελικοπτέρου Απάτσι, να κάνει δηλαδή μία επίθεση, να δει τον απόπλου μιας φρεγάτας, να δει τη βολή τορπίλης ενός υποβρυχίου, να πετάξει με F-16, με Μιράζ F4, να κάνει καταρρίχηση από ελικόπτερο, να κάνει ελεύθερη πτώση κ.α.

Στο περίπτερο υπάρχουν και εξομοιωτές F16 δύο θέσεων, όπου ο καθένας κάθεται σαν να είναι στο Cockpit και στη συνέχεια μπορεί να πιλοτάρει ένα F-16. Υπάρχει επίσης και προσομοτής drone καθώς και ο ελληνικός στρατός έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή καινοτομίας.

Όπως εξήγησε ο κ. Αρβανιτάκης, οι εξομοιωτές και οι προσομοιωτές στη ΔΕΘ είναι μια μοναδική εμπειρία για τη Θεσσαλονίκη, καθώς τέτοιοι ακριβώς υπάρχουν και στον στρατό για να εκπαιδεύεται το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.

Το οικιστικό πρόγραμμα του Στρατού

Στη συνέχεια ο κ. Αρβανιτάκης αναφέρθηκε στην κατάσταση που υπάρχει σε σχέση με το στεγαστικό πρόβλημα όσων υπηρετούν στις Ε.Δ.

Όπως είπε, «επειδή δεν είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας, παίρνουμε μεταθέσεις κατά κάποια χρόνια πηγαίνουμε σε κάποιον τόπο σε κάποια πόλη η οποία ενδεχομένως είναι υψηλής τουριστικής ζήτησης και δεν μπορούμε να βρούμε σπίτι για μας και την οικογένειά μας με αποτέλεσμα σημαντικότατο μηνιαίο ποσοστό του μισθού να πηγαίνει στο ενοίκιο. Μέσα στο 2026 για να μιλάμε και χειροπιαστά περίπου 1059 κατοικίες θα έχουν αποπερατωθεί και παραδοθεί και με πλάνο άλλες 1000 τα επόμενα χρόνια, αφού γίνουν οι απαραίτητοι διαγωνισμοί και κατακυρώσεις. «Σε λίγα χρόνια όποιο στέλεχος, όποιος συνάδελφος πηγαίνει σε κάποιο μέρος να υπηρετήσει, να μην έχει το άγχος πού θα μείνει αυτός, η οικογένειά του, τα παιδιά του», είπε ο κ. Αρβανιτάκης.

Απόρρητο