Βερβεσός: Η κυβέρνηση επιχειρεί με ημίμετρα να εξωραΐσει τη φορολογική επιδρομή στον δικηγορικό κλάδο

«Η κυβέρνηση επιχειρεί με ημίμετρα να εξωραΐσει τη φορολογική επιδρομή στον δικηγορικό κλάδο», είναι η πρώτη αποτίμηση των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που έκανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Δημήτρης Βερβεσός, προσθέτοντας πως «χρειαζόμαστε μόνιμα και δίκαια μέτρα για την οικονομική μας στήριξη από την Πολιτεία».

«Τα όποια οφέλη από τα εξαγγελθέντα φορολογικά μέτρα περιορίζονται ουσιωδώς από την ακρίβεια, την έμμεση φορολόγηση, το αυξημένο κόστος άσκησης του επαγγέλματός μας» σημειώνει σε ανάρτησή του.

Ακόμη, ο ίδιος προσθέτει πως «η κυβέρνηση επιχειρεί με φορολογικά ημίμετρα και περιορισμένου εύρους παροχές να εξωραΐσει κυρίως επικοινωνιακά τη φορολογική επιδρομή που εξαπέλυσε απέναντι στον κλάδο (αλλά και εν γένει στους ελεύθερους επαγγελματίες/ ΜμΕ/ επιστήμονες) κυρίως με την τεκμαρτή φορολόγηση, τον υψηλό ΦΠΑ, το χαμηλότερο στην ΕΕ όριο απαλλαγής από αυτόν, την υπέρμετρη, άδικη και εξοντωτική προκαταβολή φόρου επόμενου έτους, χωρίς να αυξάνει τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικών αμοιβών και χωρίς να επαναφέρει την υποχρεωτική παράσταση στα συμβόλαια που μας αφαιρέθηκε με το πρώτο Μνημόνιο και διατηρήθηκε-δυστυχώς- και μετά την έξοδο από αυτά αλλά και το ζήτημα των 120 δόσεων (ή έστω κάτι πάνω από τις 24) για τις οφειλές ασφαλισμένων/φορολογουμένων».

Οι νέοι δικηγόροι

Αναφορικά με τους δικηγόρους, ο ίδιος σημειώνει ότι «η εξαγγελθείσα ειδική φορολογική αντιμετώπιση νέων έως 25 ετών και από 26-30 αφορά -σύμφωνα με τις κάρτες που δόθηκαν στη δημοσιότητα- “εργαζόμενους” ήτοι μισθωτούς (κατά τη γραμματική ερμηνεία) και όχι ελεύθερους επαγγελματίες».

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Βερβεσός «δεν χρειαζόμαστε ημίμετρα, αλλά μόνιμα και δίκαια μέτρα για την οικονομική μας στήριξη από την Πολιτεία», παραπέμποντας στην προγραμματισμένη αποχή στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, όπου «θα στείλουμε το δικό μας μήνυμα στην για μία ακόμη φορά αγνόηση των δίκαιων αιτημάτων μας».

Και καταλήγει: “Ο αγώνας μας για την ουσιαστική οικονομική στήριξη του κλάδου είναι μακρύς, επίπονος αλλά πιο πολύ από ποτέ στο παρελθόν αναγκαίος, καθόσον αφορά και την επιβίωση (σε μια εποχή υψηλού πληθωρισμού, έντονης ακρίβειας, μείωσης της δικαστηριακής ύλης αλλά κυρίως αύξησης του δικηγορικού πληθυσμού με τις 3 νέες ιδιωτικές Νομικές Σχολές που λειτουργούν από φέτος) αλλά πρωτίστως την αξιοπρέπειά μας”.