89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

Oι χθεσινοβραδινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» για τη στήριξη των εισοδημάτων και την τόνωση της οικονομίας, αλλά και τα όσα απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής τρίτης ημέρας του OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επετειακής 89ης ΔΕΘ.

Υπουργοί, στελέχη της κυβέρνησης ανέλυσαν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ενώ εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου σχολίασαν από τη δική τους σκοπιά τα νέα δεδομένα.

Στο στούντιο του OT FORUM βρέθηκαν και συνομίλησαν με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστος Κολώνα, Ελένη Στεργίου, Αθανασία Ακρίβου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη, οι: Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Χρήστος Μπαλάσκας, πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, Στυλιανός Ηλιάδης, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της Credia Bank, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (ΕΕΑ), Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Laurence Auer, πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Κώστας Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελτηρίου της Αθήνας (ΒΕΑ), Ομηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Χατζηδάκης: Γιατί επιλέξαμε τους άμεσους από τους έμμεσους φόρους

Στα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, sτα προβλήματα της οικονομίας αλλά και sτο σκεπτικό και τις προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Το να έχεις μία μείωση φόρων σε ετήσια βάση 1.000€ 1.400€ είναι ένας μισθός, ένας μέσος μισθός έτσι; Αν κάνουμε αναγωγή και στα λεπτά και στα δευτερόλεπτα, πόση μείωση φόρου είναι, προφανώς το πράγμα θα πάρει άλλες διαστάσεις, αλλά εάν το δούμε όπως σας το παρουσιάζω, νομίζω κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να φύγει από αυτή τη λογική ή να τη θεωρήσει ότι είναι προπαγανδιστική».

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων

Ερωτηθείς για τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε με μείωση του εταιρικού φόρου από το 28% στο 22%, μείωση του φόρου στα μερίσματα στο 5% και μείωση σε αλλεπάλληλα κύματα των ασφαλιστικών εισφορών. «Πέρσι παρουσιάσαμε μείωση που κόστισε στον προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις με τελικό σκοπό μέσω της ανάπτυξης που πράγματι προκλήθηκε, από αυτά και άλλα μέτρα, να μπορέσουμε να έχουμε και το κοινωνικό μέρισμα», είπε, προσθέτοντας πως οι αυξήσεις που τελικά θα έχουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μέσω της μείωσης των φόρων θα είναι αυξήσεις για τους εργαζομένους που δεν θα κοστίσουν τίποτα στο ταμείο των επιχειρήσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι όλα τα μέτρα που έχουν έως τώρα προταθεί, προτάθηκαν «ακριβώς για να πάρει μπροστά η μηχανή. Αυτό έχει δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομία και η προσπάθεια συνεχίζεται».

«Επίσης από τις μειώσεις των φόρων, βγαίνουν κερδισμένοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, διότι και σε αυτούς υπάρχει μείωση το φορολογικών συντελεστών» επεσήμανε.

Εμμεσοι φόροι

Κληθείς να σχολιάσει τις μειώσεις φόρων που ανακοινώθηκαν για τους μισθωτούς ανέφερε ότι αυτές ισοδυναμούν με κάτι παραπάνω από ένα επιπλέον μισθό, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν τρία ή τέσσερα παιδιά.

Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μείωση των έμμεσων φόρων τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης: «Η απάντηση είναι πάρα πάρα πολύ απλή. Μπορούμε να σας δώσουμε φερ’ ειπείν 800€ κατευθείαν με μειώσεις του φόρου που πληρώνεται εσείς στην εφορία. Ή να μην σας τα δώσουμε αλλά να μειώσουμε το ΦΠΑ κατά μία 2 μονάδες και να περιμένουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε όταν πάτε να αγοράσετε ένα πουκάμισο παπούτσια τρόφιμα και τα λοιπά και τα λοιπά κάτι να γλιτώσετε; Με συγχωρείτε, δεν το βρίσκω καθόλου έξυπνο και καθόλου δίκαιο».

Αναφερόμενος στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι χονδρικά θα ωφεληθούν περίπου οι μισοί από το 2026 και οι υπόλοιποι από το 2027.

Ρυθμίσεις χρεών

Ερωτηθείς για το αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να ανακοινώσει ένα νέο σχέδιο για τη ρύθμιση χρεών ο κ. Χατζηδάκης, απάντησε παραπέμποντας στον ισχύοντα εξωδικαστικό συμβιβασμό, ενώ σε ερώτηση «αν οι δόσεις τελείωσαν», ο κ. Χατζηδάκης είπε χαρακτηριστικά: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προ των εκλογών ακόμα το 2023 είχε κάνει σαφές ότι δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπει θετικά, και εδώ και αλλού, και ότι προτιμά στην περίπτωση ας πούμε, σίγουρα της Ελλάδας ρυθμίσεις όπως είναι ο εξωδικαστικός, οι οποίες είναι σοβαρές ρυθμίσεις και δίνουν και μια δεύτερη ευκαιρία για ένα καινούργιο ξεκίνημα σε όλους αυτούς τους τους ανθρώπους».

Νέες μεταρρυθμίσεις

Καταλήγοντας ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τελειώσει εδώ: «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την οικονομία και με όλες τις άλλες μεταρρυθμίσεις που θα προχωρήσουμε. Σίγουρα του χρόνου θα έχουμε ακόμα ένα πακέτο το οποίο δεν θα είναι αποτέλεσμα κάποιας γενναιοδωρίας, αλλά αποτέλεσμα μιας πολιτικής αποτελεσματικής που εφαρμόζεται με συνέπεια εδώ και 6 χρόνια».

Μπαλάσκας: Στα μέσα του 2026, αρχίζει η παραγωγή στις Σκουριές

Για την υπεύθυνη εξόρυξη και τα σχέδια για τις Σκουριές, μίλησε ο Χρήστος Μπαλάσκας, πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, στο ΟΤ FORUM.

«Πρόκειται για ένα μεταλλείο παραγωγής χαλκού και χρυσού που τρέχει από μια ελληνική εταιρεία με καναδικά κεφάλαια. Τα κρίσιμα ορυκτά είναι το μεγάλο ζήτημα στην ΕΕ και η επένδυση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων μόσο στα μεταλλεία των Σκουριών – Κασσάνδρας, την καθιστά εμβληματική», σημείωσε ο κ. Μπαλάσκας.

Το έργο βρίσκεται στην τελική ευθεία και με βάση τον προγραμματισμό, στα μέσα του 2026 θα ξεκινήσει η εμπορική παραγωγή. Θυμίζω ότι ήδη υπάρχει η Ολυμπιάδα που είναι σε παραγωγή εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ η Κασσάνδρα είναι μια εμβληματική επένδυση, καθώς οι σημερινές 3.000 θέσεις εργασίας δημιουργούν άμεσα και έμμεσα 5.000 νέες», εξήγησε ο κ. Μπαλάσκας.

Για το όριο 10% που έχει θέσει η Ευρώπη σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες επί ευρωπαϊκού εδάφους μέχρι το 2030, μίλησε ο κ. Μπαλάσκας, χαρακτηρίζοντας ως«ανεδαφικό σε γενικές γραμμές. Ωστόσο θα γίνεται παραγωγή 30 χιλιάδων τόνων στις Σκουριές, ενώ εν γένει στη Θράκη υπάρχουν επίσης πολύ μεγάλα κοιτάσματα χαλκού και ελπίζοντας στην περιβαλλοντική αδειοδότηση στο Πανόραμα Έβρου, στοχεύουμε να τα αξιοποιήσουμε ώστε να προχωρήσουμε στην απεξάρτηση από τρίτες χώρες. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε το 10%, αλλά αξίζει τον κόπο να κάνεις υπεύθυνη εξόρυξη με περιβαλλοντική συνείδηση», κατέληξε ο κ. Μπαλάσκας.

Ηλιάδης: Ηθικό αξίωμα για εμάς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στην προσήλωση που επιδεικνύει η CrediaBank στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στους νέους αναφέρθηκε o Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank Στυλιανός Ηλιάδης, τονίζοντας πως «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι η ραχοκοκαλιά της πραγματικής οικονομίας και αποτελεί το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολεί το 80% των εργαζόμενων».

Παραδεχόμενος ότι σε αυτή τη φάση υπάρχουν αρκετές προκλήσεις, ο κ. Ηλιάδης έδωσε το στίγμα της τράπεζας για την επόμενη μέρα σημειώνοντας πως «είναι ηθικό αξίωμα για εμάς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις», προσθέτοντας ότι ταυτίζεται με τα παιδιά και την ίδια την οικογένεια.

Ακόμη, σημείωσε πως «η επόμενη μέρα για τη χώρα να είναι να φύγουμε από αστικά κέντρα και να δημιουργήσουμε επιχειρηματικά κέντρα στην Περιφέρεια», τονίζοντας ωστόσο πως για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει «να υπάρχει ένα πολύ προσεκτικό και στιβαρό σχέδιο δράσης».

Μάλιστα, ο κ. Ηλιάδης ανέφερε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο «το πρότυπο λειτουργίας θα πρέπει να είναι το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Μακεδονία». Ακόμη, ο ίδιος πρόσθεσε ότι μέλημα της CrediaBank είναι να δημιουργήσει εξειδικευμένο πλάνο χρηματοδότησης για κάθε περιφέρεια, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλία και στην Κρήτη.

Αναφερόμενος συνολικά στη χώρα, το τραπεζικό στέλεχος της CrediaBank σημείωσε ότι θα «πρέπει να πάμε σε νέο παραγωγικό μοντέλο», προσθέτοντας πως θα πρέπει να δούμε τις αλλαγές που έρχονται, όπως για παράδειγμα το κατά πόσο παρακολουθεί τις εξελίξεις η πρωτογενής παραγωγή, τονίζοντας πως η CrediaBank θα πρέπει να παίξει ρόλο και σε αυτό.

Κοτταράς: Από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η 24ωρη λειτουργία του μετρό

Για τα έργα που πραγματοποιούνται στο Μετρό και τον πρώην ΗΣΑΠ, μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς.

Για την 24 λειτουργία των γραμμών: «Πραγματοποιήσαμε την πιλοτική λειτουργία στις 5 Ιουλίου και από τότε έχουν γίνει αρκετά δοκιμαστικά. Από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η 24ωρη λειτουργία».

Θα εφαρμόζεται κάθε Σάββατο στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, στο τραμ και σε περίπου 20 επιλεγμένες γραμμές λεωφορείων, που θα συνδέονται με τους σταθμούς του Μετρό ώστε να γίνεται η μετακίνηση των επιβατών.

Οσον αφορά τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Έχουμε ένα συνολικό σχέδιο αναβάθμισης των γραμμών 2 και 3 του μετρό. Φέτος το μετρό στην Αθήνα συμπλήρωσε 25 χρόνια λειτουργίας. Και μετά από 25 χρόνια λειτουργίας χρειάζεται μια σοβαρή επένδυση για να συνεχίσει να παρέχει το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσίας που παρείχε όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Πρόσθεσε ακόμη πως «στις γραμμές 2 και 3 του μετρό έχουμε ήδη συμβασιοποιήσει 14 εκατομμυρίων έργα . Θα αντικαταστήσουμε 32 χιλιόμετρα σιδηροτροχιάς στο δίκτυο, στο τμήμα της γραμμής που ξεκίνησε τη λειτουργία το 2000. Συνολικά, όλες οι συμβασιοποιήσεις που έχουμε κάνει είναι γύρω στα 14 εκατομμύρια και έχουμε ένα σχεδιασμό για 130 εκατ. ακόμα που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των συρμών. Οι συρμοί που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2000 δεν έχουν κλιματισμό. Έχουμε ένα σχεδιασμό για να αναβαθμίσουμε αυτούς τους συρμούς ώστε να έχουν άλλα 20 χρόνια ζωής τουλάχιστον, καθώς το όριο ζωής ενός συρμού είναι 25-30 χρόνια. Επίσης χρειάζεται αναβάθμιση και των συστημάτων και των υποδομών, π.χ. των ανελκυστήρων, που είναι σημαντικοί γιατί είναι το μοναδικό σημείο προσβασιμότητας για τα εμποδιζόμενα άτομα, οπότε η αδιάκοπη αλλά και σωστή λειτουργία τους είναι πολύ σημαντική».

Κορομηλάς: Δεν υπάρχει φορολογική μεταρρύθμιση

Παρά τα όσα εξαγγέλθηκαν «αυτό που ακούσαμε δεν είναι μεταρρύθμιση. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για τη διαδικασία της μεταρρύθμισης αλλά δεν υφίσταται κάτι τέτοιο ούτε αυτή τη φορά στη ΔΕΘ», είπε ο ο Γιώργος Κορομηλάς, φοροτεχνικός, μιλώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ στο OT FORUM.

«Θα χρειαζόταν μια πλήρης αλλαγή του φορολογικού συστήματος, στο οποίο συνεισφέρει κανείς ανάλογα με το εισόδημά του και το οποίο θα είναι δίκαιο και ίσο σε όλους», σχολίασε ο κ. Κορομηλάς.

«Υπάρχουν θετικά αλλά και πάρα πολλά αρνητικά – για παράδειγμα, δεν είδαμε τίποτα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Πρόπερσι είδαμε τα μέτρα για την δημιουργία των εταιρικών σχημάτων, πέρσι είδαμε το τεκμαρτό και την επαχθέστερη φορολόγηση και τώρα βλέπουμε να πριμοδοτούνται κάπως οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να γίνεται κάτι για τις νομικές μορφές».

Για τη μικρομεσαία επιχείρηση, τίποτα ουσιαστικό τη δεδομένη χρονική στιγμή, σχολίασε. Μίλησε για 30% μείωση στα τεκμήρια. Τι σημαίνει όμως αυτό; Τα τεκμήρια είναι ένα εφεύρημα του 1978, σήμερα όμως δεν υπάρχει λόγος να υφίστανται. Όλα καταγράφονται στην ΑΑΔΕ οπότε το μαύρο χρήμα κάπου θα καταναλωθεί ή θα αποθηκευτεί. Δεν έχει νόημα να υπολογίζει κανείς πόσο βγάζει ένα σπίτι/ εξοχικό που ενδεχομένως έχει κληρονομήσει συν ένα αυτοκίνητο. ‘Χτύπα’ τον εκεί που πονάει, καθώς υπάρχει η τεχνική ανάλυση ρευστότητας και αυτό θα έπρεπε να είναι το βασικό εργαλείο», διευκρίνισε ο κ. Κορομηλάς.

Θετικές βλέπει ο κ. Κορομηλάς τις φοροελαφρύνσεις στους νέους, ωστόσο «δεν μου άρεσε το γενικότερο πλαίσιο. Τα δημόσια έξοδα και η αναδιανομή του πλούτου θα έπρεπε να προχωρήσει και στα νομικά πρόσωπα, αλλά ακόμη πιο τολμηρά: να προχωρήσει και να επανεξετάσει μείωση στην άμεση φορολογία για να έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα όλων».

Χατζηθεοδοσίου: Απουσιάζουν μέτρα για ακρίβεια και επιχειρηματικότητα

Θετική κίνηση χαρακτήρισε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και τον μηδενισμό τους για κάποιες κατηγορίες ευάλωτων πολιτών, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Εξέφρασε, όμως, προβληματισμό για το κατά πόσον αυτή ηπαρέμβαση θα αποτελέσει πράγματι μια πειστική απάντηση στην ακρίβεια, καθώς, όπως είπε, «σημασία δεν έχει μόνο ο ονομαστικός μισθός ή το εισόδημα ενός πολίτη αλλά η αγοραστική του δυνατότητα».

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου είπε ότι «δεν ακούσαμε το παραμικρό για βελτιώσεις στον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω του αυθαίρετου υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Αλλά ούτε και για την κατάργηση μνημονιακών βαρών όπως η προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα».

«Γενικότερα, πέρα από την απλοποίηση στις αδειοδοτήσεις, δεν ανακοινώθηκαν μέτρα που θα στοχεύουν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας που έχει ανάγκη η χώρα. Ούτε και κάποιες παρεμβάσεις για την ουσιαστική αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους», πρόσθεσε και κατέληξε πως «πέρα από τις οπωσδήποτε θετικές παρεμβάσεις σε κάποιους τομείς, εκτιμώ ότι δεν ικανοποιήθηκαν βασικά αιτήματα των ανθρώπων της αγοράς».

Μπρατάκος: Επιμένουμε στην ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου

Στην αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων του πρωθυπουργού αλλά και στο ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο, εστίασε ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος ΕΒΕΑ.

Ο κ. Μπρατάκος επισήμανε πως «το βήμα των εγκαινίων της ΔΕΘ προσφέρει περιορισμένο χρόνο για αναλυτικές ανακοινώσεις. Ο πρωθυπουργός μίλησε για την κοινωνική του πλατφόρμα, τις φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, αλλά αναμένω ότι αύριο με την εξειδίκευση, θα ανακοινωθούν τα μέτρα που αφορούν την επιχειρηματικότητα – ξέρω ότι υπάρχουν, γιατί έχω μιλήσει με τον υπουργό Οικονομικών».

Σύμφωνα με τον κ. Μπρατάκο, «η κατάσταση της μικρομεσαίας τάξης αφορά την επιχειρηματικότητα – το ένα δημιουργεί domino effect για το άλλο, οπότε και μας ενδιαφέρει να δούμε τα εξειδικευμένα μέτρα».

Επισημαίνοντας πως «η σημερινή κατάσταση έχει πολύ σημαντικά θετικά στοιχεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εσαεί καλά. Αρκεί να θυμηθούμε πως το 2032 θα πρέπει να αρχίζουμε να πληρώνουμε τα 32 δισ. των τόκων. Ενώ έρευνα του ΙΟΒΕ τονίζει ότι το κόστος της κλιματικής κρίσης ότι θα μπορούσε να φτάσει σε μη βιώσιμα ύψη», ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ πρόσθεσε ότι «όλα αυτά δείχνουν πως πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγει η χώρα μας – σήμερα ένα 75% του ΑΕΠ προέρχεται από τις υπηρεσίες, ένα 15% από τον πρωτογενή τομέα και ελάχιστα από τον αγροτικό τομέα».

Οπως είπε ο κ. Μπρατάκος, «η γνώμη μου είναι πως πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μας μοντέλο και να επενδύσουμε σε όλους τους τομείς. Ακόμη και στην ενεργοβόρα βιομηχανία, αν σκεφτεί κανείς πως μεγάλοι όμιλοι που θα επενδύσουν σε data centers, βλέπουν κάτι στην Ελλάδα, για παράδειγμα ότι το κόστος ενέργειας θα είναι χαμηλό. Επίσης, στη βιοτεχνία που υπήρχε κάποτε και στο κέντρο της Αθήνας και πλέον δεν υπάρχουν, στον τουρισμό που μπορεί συνέχεια να βελτιώνεται καθώς Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν γίνει προορισμοί city break για όλο το χρόνο», εξήγησε ο κ. Μπρατάκος, επισημαίνοντας ξανά πως απαιτείται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου για ανθεκτικότητα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, «χρειάζεται να κάτσει η κυβέρνηση μαζί με φορείς και καθηγητές να βγει ένα μοντέλο που θα μπορέσει να επικαιροποιείται διαρκώς, τόνισε.

Για τις επενδύσεις, σημείωσε: «Αυτά που θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα θα έχουν να κάνουν με την αμυντική βιομηχανία και την αεροπλοΐα», τόνισε ο κ. Μπρατάκος. «Ειδικά ο πρώτος τομέας είναι σχετικά νέος, ενώ είναι σημαντικό να συνεχίσουν τα προγράμματα επιχειρήσεων και κυρίως για τις ΜμΕ. Πρέπει να δοθούν και κίνητρα για να μεγαλώσουμε την αγορά, να μεγαλώσουμε και τα σχήματα, δηλαδή να υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ μικρών εταιρειών και οικονομίες κλίμακας», κατέληξε ο κ. Μπρατάκος.

Auer: Οι γαλλικές εταιρείες εμπιστεύονται την Ελλάδα

Για τις επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται στα Βαλκάνια, και ειδικότερα στη χώρα μας, τις σχέσεις του Παρισιού με την Αθήνα αλλά και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα στη νέα γεωστρατηγική πραγματικότητα, μίλησε η πρέσβης της Γαλλίας Laurence Auer, στο ΟΤ FORUM.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την ανάγκη για διασυνδεσιμότητα στα Βαλκάνια και δημιουργεί ένα πρόσφορα έδαφος για επενδύσεις, είπε η κα Auer, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι σίγουρα μια ευκαιρία για επενδύσεις. Μία ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη και για ολόκληρη την περιοχή. Από το 2022, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ στη Μαύρη Θάλασσα. Έπρεπε να δημιουργήσουμε μια διαδρομή για τα σιτηρά. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία που ονομάσαμε Διάδρομοι Αλληλεγγύης. Κι επειδή δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους δρόμους στην Ουκρανία σε αυτόν τον πολύ μεγάλο παραγωγό σιτηρών, χρησιμοποιήσαμε τη θάλασσα. Ήταν η Μαύρη Θάλασσα».

Για τον τομέα της ενέργειας σημείωσε: «Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε μια εσωτερική αγορά χωρίς την ενέργεια. Η Ελλάδα έχει πολλά να προσφέρει, αλλά είναι επίσης η ηλεκτρική ενέργεια και οι μεταφορές προς τον νότο», ανέφερε.

Η κ. Auer αναφέρθηκε στην ανάγκη για την ανάπτυξη και βελτίωση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στα Βαλκάνια, αλλά και στα λιμάνια: « Σε μια χώρα όπου υπάρχουν 130 λιμάνια, σίγουρα θα μπορούσαμε να τα πάμε πολύ καλύτερα. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το ζήτημα της αμυντικής συνεργασίας . Για παράδειγμα, αν έχουμε μια σύνδεση μεταξύ της Αλβανίας και της Αδριατικής και έχουμε τη σύνδεση με τη Μαύρη Θάλασσα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα ,τη Θεσσαλονίκη για να βελτιώσουμε πραγματικά τη συνδεσιμότητα για τις επιχειρήσεις.

»Οι γαλλικές εταιρείες εμπιστεύονται την Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια Η νέα πραγματικότητα μας πιέζει να βρούμε διαδρόμους μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και αυτό πρέπει να περάσει από την Ελλάδα. Αλλά έχουμε επίσης μια γεωστρατηγική κατάσταση που μας υποχρεώνει ως Γαλλία να δημιουργήσουμε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκή κυριαρχία, δηλαδή επενδύσεις στις δικές μας γειτονιές. Και δεν μπορούμε να κάνουμε μία εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά και ισχυρή ευρωπαϊκή κυριαρχία χωρίς τα Βαλκάνια», είπε με έμφαση, ενώ κατέληξε λέγοντας: «Πιστεύω ακράδαντα στο μέλλον της Θεσσαλονίκης ως κόμβου».

Τσάπαλος: Μέσα στον Σεπτέμβριο η λειτουργία του 1521 για τους φορολογούμενους

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως το τηλεφωνικό κέντρο υπό τον αριθμό “1521”, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι φορολογούμενοι σε όλη την Ελλάδα, είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο ΟΤ FORUM.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΟ σημείωσε ότι «δεν πρόκειται απλά για ένα τηλεφωνικό κέντρο», κάνοντας λόγο για χειριστές κλήσεων, οι οποίοι θα λειτουργούν σε τρία επίπεδα εξυπηρέτησης των πολιτών. Πέραν της πρώτης γραμμής, το δεύτερο επίπεδο «θα περιλαμβάνει 120 εκπαιδευμένους χειριστές», οι οποίο θα χειρίζονται κάποια σύνθετα ζητήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην πλήρη εφαρμογή της η γραμμή θα εξυπηρετεί 5.000 – 6.000 κλήσεις την ημέρα.

Ακόμη, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το 95% των λειτουργιών της ΑΑΔΕ είναι πλέον ψηφιοποιημένο, συμπληρώνοντας ότι στόχος είναι «να εξαλειφθεί και το υπόλοιπο 5%» με αυτό το έργο.

Δαμίγος: Χωρίς ρύθμιση δεν θα επιβιώσουν μικρές επιχειρήσεις

Τίποτα από όσα θα περιμέναμε να ακούσουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ειπώθηκε από τον πρωθυπουργό, στην ουσία δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, είπε ο Κώστας Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (ΒΕΑ), μιλώντας στο OT FORUM.

«Από όλα αυτά», είπε, «που ήταν για να μπορεί μία μικρή επιχείρηση να είναι βιώσιμη, αυτά που περιμέναμε να ακούσουμε δυστυχώς για άλλη μία φορά διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις δεν ακούσαμε τίποτα» και πρόσθεσε πως «η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση είναι αυτό που λένε η “καραμέλα” που μας κοροιδεύουνε και μας χαϊδεύουν τα αυτιά.

Κληθείς να σχολιάσει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι με τις φοροελαφρύνσεις ενισχύονται τα εισοδήματα των καταναλωτών, άρα καιη ζήτηση για τις επιχειρήσεις και ο τζίρος τους, ο πρόεδρος του ΒΕΑ απάντησε: «Αυτή είναι μια μαθηματική πράξη που θα τη δούμε στο τέλος».

Ερωτηθείς σχετικά με τον υπαινιγμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ότι δεν θα υπάρξει νέα ρύθμιση χρεών για τιυς επιχειρήσεις, προτρέποντάς τους να στραφούν στον εξωδικαστικό διακανονισμό, ο πρόεδρος του ΒΕΑ απάντησε ότι «εάν δεν ξανά επανέλθουν οι 120 τουλάχιστον εάν δεν γίνει κούρεμα στις προσαυξήσεις και -γιατί όχι- και στοπ κεφάλαιο, δεν θα ζήσει καμία επιχείρηση».

Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

Για το πλέγμα μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ όπως και για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μίλησε ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο ΟΤ FORUM.

Ο κ. Παπαθανάσης εξήγησε πως «δεν είναι τα μόνα ή τα πρώτα μέτρα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Να θυμίσω ότι πριν από 3-4 μήνες ανακοινώθηκαν πάλι μέτρα, ενώ λίγο πριν τη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ υπήρξαν κι άλλα. Συνολικά μιλάμε για 72 μέτρα που μαζί με τα άλλα 8, φτάσαμε συνολικά τα 8 μέτρα για φόρους».

«Ό,τι εξαγγέλθηκε αγγίζει τα όρια του προβλήματος και δίνουμε απάντηση. Ήθελα να τονίσω πως με αφορισμούς και μηδενισμό δεν λύνονται τα προβλήματα», συμπλήρωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενος στον 13ο μισθό που έχει βάλει στο τραπέζι η αντιπολίτευση.

Ο ίδιος μίλησε για την ανάγκη να προχωρήσει η κυβέρνηση το πρόγραμμά της. «Πρέπει να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Βλέπουμε και τα προβλήματα αλλά με έργα και με μέτρα προσπαθούμε να τα μετριάσουμε χωρίς υπερβολές. Λέμε ‘αυτά τα χρήματα έχουμε, αυτά έχουμε ως μέρισμα και με αυτά μπορούμε να προχωρήσουμε».

Σε ό, τι αφορά το στεγαστικό, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παραδέχθηκε ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στο «Σπίτι μου», τις οποίες «επιχειρούμε να διορθώσουμε. Όταν θα κλείσει το πρόγραμμα, μπορεί να υπάρξει ζήτηση και για κάτι άλλο. Μάλιστα, να σας αποκαλύψω ότι βρισκόμαστε τώρα σε μια συζήτηση με την Κομισιόν για ένα πρόγραμμα ανακαίνισης, σε διαπραγμάτευση δηλαδή για ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ», πρόσθεσε, τονίζοντας ωστόσο πως «δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί».

ΕΣΠΑ – Ταμείο Ανάκαμψης

Οσον αφορά το ΕΣΠΑ, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «σε λιγότερο από έναν χρόνο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και το μεγάλο μας στοίχημα είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ», δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης. «Και χρόνο έχουμε και θα πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε. Ως αρμόδιος για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, πρέπει να σας πω πως η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες χώρες στις εκταμιεύσεις πόρων και για να συμβαίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι κάτι γίνεται σωστά», εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε το έβδομο αίτημα, ενώ θα λάβουμε τα τελευταία 2,1 δισ. του 6ου αιτήματος, φτάνοντας συνολικά τα 23,4 δισ. δηλαδή στο 65% συνολικά. Είμαστε κοντά να υποβάλουμε συμπληρωματικό αίτημα για τα δάνεια – δεν είχαμε πετύχει το στόχο γι’ αυτό και δεν είχαμε υποβάλει αίτημα νωρίτερα».