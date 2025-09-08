89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δελλής (ΚΚΕ): Οι κυβερνητικές εξαγγελίες πολύ πίσω από τις ανάγκες της κοινωνίας

Οι πανηγυρισμοί στην κυβέρνηση συγκρούονται με την ίδια την πραγματικότητα που ζουν οι άνθρωποι, τόνισε ο Γ. Δελλής

Γιάννης Δελλής, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ
«Όταν οι λαοί το αποφασίσουν, οργανωθούν και διεκδικήσουν και βγουν στο προσκήνιο, τότε κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει… το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η κινητοποιήσεις του περασμένου Φλεβάρη, όπου η τεράστια κινητοποίηση πρωτοφανής μάλλον μεταπολιτευικά που άλλαξε την ατζέντα ουσιαστικά, βάζοντας το ζήτημα των Τεμπών», τόνισε ο Γιάννης Δελλής, βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, μιλώντας στο πλαίσιο της 4ης ημέρας του ΟΤ Forum στη ΔΕΘ και τους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη.

Ο κ. Δελλής αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις του περασμένου Σαββάτου ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, λέγοντας ότι «είχαν πάρα πολύ κόσμο» παρά το ότι υπήρξε «πρωτοφανής αστυνόμευση με 2.500 αστυνομικούς».

Σχολιάζοντας την πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη σημερινή συγκυρία, ο κ. Δελλής τόνισε ότι «κάτι κινείται, προχωράει, έτσι και οι κοινωνίες προχωράνε (…) υπάρχουν υπόγεια ρεύματα, υπάρχουν στιγμές στις οποίες τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, υπάρχουν περίοδο όπου τα πράγματα πηγαίνουνε λίγο πίσω ή μοιάζουν στάσιμα, όμως στην κοινωνία και στη ζωή τίποτα δεν είναι στάσιμο (…) αφορά το πού θα πάνε τα πράγματα, αν θα πάνε μπροστά προς το καλύτερο προς την πρόοδο ή προς την οπισθοδόμηση, εξαρτάται από την παρέμβαση του ενός ή του άλλου..».

Κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Σχολιάζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ο βουλευτής του ΚΚΕ τις χαρακτήρισε «πολύ πίσω, όχι μόνο όχι μόνο από τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και από τις ανάγκες της κοινωνίας και ιδιαίτερα των λαϊκών στρωμάτων».

Είπε συγκεκριμένα: «Ο χαρακτηρισμός μου είναι ιδιαίτερα επιεικής. Όταν παίρνεις από τον κόσμο 11,5 δισεκατομμύρια και κάνεις υπερπλεόνασμα – είχε προϋπολογιστεί στα 4,5 δισ. – και επιστρέφεις τα 1,6 δισ. δεν νομίζω ότι είναι τόσο φοβερό και τρομερό… δηλαδή του είπες ότι θα του πάρεις 100, του πήρες 130, και του γυρίζεις 5 και θες να σου πει και και ευχαριστώ θα έλεγα ότι είναι εκτός πραγματικότητας». Και πρόσθεσε ο κ. Δελλής: «Οι πανηγυρισμοί αυτοί συγκρούονται με την ίδια την πραγματικότητα που ζουν οι άνθρωποι».

Ειδικά για το μέτρο της απαλλαγής φόρου για νέους έως 25 ετών ο κ. Δελλής σχολίασε τα εξής:

«Νομίζω ότι στις ηλικίες αυτές είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της ανεργίας. Καταρχάς το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς που δουλεύουν, αμείβεται με τον κατώτερο μισθό, ένα άλλο ποσοστό εργάζεται με μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Ποιους αφορά ακριβώς; Εκεί θα έρθει η κοινωνική αντιπολίτευση που λέγαμε και θα θέσει ξεκάθαρο αίτημα π.χ.  12.000 ευρώ αφορολόγητο και το ζητάνε και οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες».

