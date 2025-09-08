89η ΔΕΘ – OT FORUM – Φαρμάκης: Η Πολιτική Προστασία πρέπει να εκσυγχρονιστεί

Για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να διαχειριστεί τις προκλήσεις των έκτακτων περιστατικών, του δημογραφικού, της ακρίβειας, αλλά και το έργο του αυτοκινητόδρομου Πάτρας-Πύργου μίλησε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας , Νεκτάριος Φαρμάκης, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Φαρμάκης σχολίασε πως μετά τις φετινές πυρκαγιές που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες ιδιαίτερα στο τέλος του καλοκαιριού σε έντονα οικιστικά περιβάλλοντα στην Πάτρα «το παρήγορο αλλά και ελπιδοφόρο ήταν πως δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Και αυτό καταδεικνύει πως η στρατηγική του 112 είναι σωστή».

<br />

Η Πολιτική Προστασία

Όπως σημειώνει ο κ. Φαρμάκης «αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αρκεί. Απαιτείται ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμός της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και η εκπαίδευση του πολίτη, για παράδειγμα σε περιοχές όπου υπάρχουν 8-10 χιλιάδες κάτοικοι και έπρεπε να εκκενωθούν, είναι απαραίτητο να υπάρχει συντονισμός και γνώση, διαφορετικά γίνεται επικινδυνη».

«Νομίζω ότι η εκπαίδευση των πολιτών αλλά και όλων μας, είναι μονόδρομος», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. «Πρέπει να γνωρίζουμε πως τα στελέχη σε δήμους και περιφέρειες είναι μόλις μερικές δεκάδες και σε αυτά πέφτει το βάρος να υλοποιήσουν όσα σχεδιάζουμε. Τα ασφαλέστερα αποτελέσματα θα έρθουν φυσικά και από τη δράση της πυροσβεστικής και μέτρα όπως οι ζώνες πυροπροστασίας. Αυτές βέβαια μέσα σε αστικά περιβάλλοντα σημαίνει ότι κάποιοι θα χάσουν και από την ιδιωτική τους περιουσία κάτι που πρέπει να δούμε».

Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρας-Πύργου

«Πρόκειται για ένα έργο που όταν ήμουν υποψήφιος το 2019, το άκουγα παντού, σαν επιθυμία των δημοτών για το συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο. Και τώρα είχα την τιμή να τον εγκαινιάσω ως ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στη χώρα», διευκρίνισε ο κ. Φαρμάκης, ο οποίος σχολίασε πως δεν είναι ένας ακόμη δρόμος που θα φέρει επενδύσεις. «Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρας-Πύργου σημαίνει ζωή. Η διέλευσή του πριν έφερνε θάνατο, γι’ αυτό και αποδεικνύει ότι πάμε μπροστά και κλείνει τραύματα του παρελθόντος. Ο νέος δρόμος συμβολίζει τη μετάβαση. Αναμένουμε τη σύνδεση με τη Μεσσηνία και έτσι θα έχουμε την ολοκλήρωση του έργου».

«Οδηγεί σε ανάπτυξη και τουρισμό, καθώς ήδη τις πρώτες μέρες 12 χιλιάδες αυτοκίνητα πέρασαν από αυτό το δρόμο. Είναι προφανές ότι οι δρόμοι είναι καλοί αγωγοί ανάπτυξης και μπορούν να συμβάλλουν και στην παραμονή των νέων στην περιφέρεια», συμπλήρωσε.

«Μένουν στον τόπο τους»

Όπως σημείωσε ο κ. Φαρμάκης «τα νέα έργα μπορούν να κρατήσουν περισσότερους νέους στην περιοχή. Ο υδροκεφαλισμός είναι προβληματικός και βλέπουμε ότι η Ελλάδα γέρνει προς τα ανατολικά. Όλοι δουλεύουμε στην Πάτρα, τον Πύργο ή το Αγρίνιο και οι δρόμοι και οι επενδύσεις βοηθούν προς την κατεύθυνση να μείνουν οι νέοι στα πατρογονικά εδάφη».

«Υπάρχει καλύτερο οικονομικό κλίμα, ασφάλεια και υγεία καθώς βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ξεκινήσαμε τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και τώρα μπαίνουμε στο εσωτερικό των υγειονομικών μονάδων, η στελέχωση και ενίσχυση των οποίων αφορά το υπουργείο Υγείας. Συστήνουμε το Συνεργατικό Ενεργειακό Πάρκο, το όραμά μας που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Σε αυτό ο αγρότης θα πρέπει να μπορεί να έχει μικρότερο κόστος παραγωγής. Γιατί να μην μπορεί ο αγρότης να κάνει ό,τι και οι μεγάλες βιομηχανίες για την αυτοτέλειά του ενεργειακά; Όταν υπάρχουν όλα αυτά, ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει. Η περιφέρεια είναι η αναπνοή της χώρας μας», ανέφερε ο κ. Φαρμάκης.

Αυτοδιοίκηση

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας μίλησε και για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, στην αρμόδια επιτροπή για τον οποίο εκπροσώπησε την περιφέρεια.

«Η καινοτομία αυτή έρχεται γιατί υπάρχουν χιλιάδες νομοθετήματα που είναι ακόμη και αντιφατικά μεταξύ τους και στόχος του Κώδικα είναι να δημιουργήσει ένα καθαρό θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα, για την ενίσχυση σε πόρους και κυρίως ίδιους πόρους που οι περιφέρειες δεν έχουν. Για την ασφάλεια ως προς τις ενέργειές μας καθώς δεν μπορούν οι περιφερειάρχες να είναι… αυτοφωράκιας της πολιτείας και για το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων».

Αποτύπωμα ακρίβειας στην αυτοδιοίκηση

«Η αυτοδιοίκηση είναι σάρκα από την ίδια τη σάρκα της κοινωνίας. Άρα δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεται και ο κάθε άνθρωπος της αυτοδιοίκησης το πρόβλημα του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Γιατί αυτό δεν ακουμπά μόνο την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και εμάς ως λειτουργία της περιφέρειας. Για παράδειγμα, όταν λαμβάνουμε την ίδια κρατική επιχορήγηση για να λειτουργήσουμε και ξαφνικά οι τιμές αυξάνονται, η ενέργεια αυξάνεται και να μου λένε ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα, φυσικά και δεν μένουμε ανέγγιχτοι», σημείωσε ο κ Φαρμάκης.

Μεταναστευτικό

Μπορεί να φαίνεται στο χάρτη η απόσταση της Δυτικής Ελλάδας από τις περιοχές που θεωρούνται πληγείσες, «αλλά από το 2010 ως περιφερειακός σύμβουλος, θυμάμαι να πηδάνε μέσα σε νταλίκες και κάτω από αυτές στο λιμάνι της Πάτρας, άνθρωποι που προσπαθούσαν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον», επισημάνει ο κ Φαρμάκης. «Είμαστε πολύ μικρή χώρα να μην μας αγγίζει ό,τι γίνεται στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Πρέπει να έχουμε εικόνα φού εδώ ζουν 700 χιλιάδες Έλληνες», κατέληξε.