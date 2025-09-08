Έρευνα: Γερνάει ο πληθυσμός στην Ελλάδα – Γονατίζει το ΕΣΥ

Νέα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Η γήρανση του πληθυσμού και η υπανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι από τα πλέον σημαντικά προβλήματα.

Υγεία 08.09.2025, 08:36
Έρευνα: Γερνάει ο πληθυσμός στην Ελλάδα – Γονατίζει το ΕΣΥ
Αφροδίτη Τζιαντζή

Υποστελεχωμένο, υποχρηματοδοτούμενο και με υπανάπτυκτη πρωτοβάθμια περίθαλψη, το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας – ΕΣΥ είναι πολλαπλά εκτεθειμένο στις σύγχρονες προκλήσεις. Η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση των χρονίων παθήσεων, οι οικονομικοί περιορισμοί και αναδυόμενες απειλές, όπως η κλιματική κρίση, θέτουν το ΕΣΥ υπό πρωτοφανή πίεση.

Τα παραπάνω ζητήματα αναδεικνύει, παρουσιάζοντας πλήθος στοιχείων, νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στην έγκριτη ιατρική επιθεώρηση The Lancet. Τη μελέτη συνυπογράφουν διεθνώς διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες, ειδικοί σε θέματα πολιτικής και οικονομικών της Υγείας (Ηλίας Κυριόπουλος, Κώστας Αθανασάκης, Στεργιανή Τσόλη, Ηλίας Μόσιαλος και Ειρήνη Παπανικόλα).

Η έρευνα δεν περιορίζεται στο να αναλύσει τα πολλαπλά τρωτά σημεία και τις παθογένειες του ΕΣΥ, αλλά προχωρά σε συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής. Οι βασικότερες όλων είναι η προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και η βιώσιμη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Προς το παρόν πάντως οι πολίτες βιώνουν το ακριβώς αντίθετο: Έχουμε από τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για υγεία σε όλη την ΕΕ, υπερδιπλάσιες από τον μέσο όρο της ΕΕ (39% έναντι 14%).

Αντίστοιχα, οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία, αν και έχουν αυξηθεί μετά το «βούλιαγμα» της κρίσης παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως ποσοστό του ΑΕΠ (5,8% έναντι 7,3%). Σε πραγματικούς όρους, ως μονάδες αγοραστικής δύναμης ανά κάτοικο, οι κατά κεφαλήν δημόσιες δαπάνες υγείας έχουν μειωθεί σε σύγκριση με το 2009 και είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ.

Το δημογραφικό πρόκληση για το ΕΣΥ

Όπως σημειώνεται στην έρευνα του Lancet, o ελληνικός πληθυσμός γηράσκει με ταχείς ρυθμούς, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι πάνω από το ένα τρίτο θα είναι άνω των 65 ετών έως το 2050. Αυτή η δημογραφική μεταβολή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των ποσοστών χρόνιων ασθενειών, με την Ελλάδα να παρουσιάζει μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά πολυνοσηρότητας μεταξύ των ηλικιωμένων στην ΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν έξι στα δέκα άτομα, ηλικίας 65 ετών και άνω υποφέρουν από μακροχρόνιες ασθένειες, με πάνω από τους μισούς να εμφανίζουν πολυνοσηρότητα. Για τους

Οι συμπεριφορικοί παράγοντες κινδύνου επιδεινώνουν αυτές τις προκλήσεις. Η Ελλάδα διατηρεί το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό καπνιστών στην Ευρώπη, με 25%, ενώ η παιδική παχυσαρκία επηρεάζει το 41% των παιδιών ηλικίας 5-9 ετών — ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Υποβάθμιση του περιβάλλοντος – πολυανθεκτικά βακτήρια

Προκληση για την υγεία συνιστά επίσης η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφώνς,  όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και καύσωνες, με αποτέλεσμα τον υψηλότερο αριθμό θανάτων λόγω καύσωνα στην Ευρώπη το 2023.

Η επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, ιδίως στις αστικές περιοχές, επιδεινώνει τις επιπτώσεις του καύσωνα. Η έκθεση σε αιρωούμενα σωματίδια (PM2·5), διοξείδιο του αζώτου (NO2) και όζον (O3) συνδέθηκε με περισσότερους από 15 000 θανάτους και 133.200 χαμένα έτη ζωής το 2022. Αυτοί οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις για την ικανότητα, την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα των υπηρεσιών υγείας.

Η μικροβιακη αντοχή (ΑMR) αποτελεί επίσης ένα κρίσιμο ζήτημα, με την Ελλάδα να παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αντοχής στην Ευρώπη. Πάνω από το 68 % των απομονωμένων βακτηρίων παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στα αντιμικροβιακά φάρμακα , το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ μαζί με τη Ρουμανία.

Υγεία και ανισότητες

Οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες επιδεινώνουν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με έντονες διαβαθμίσεις στην παχυσαρκία και τις διατροφικές συνήθειες που συνδέονται με τα επίπεδα εκπαίδευσης. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και ο πληθωρισμός έχουν εντείνει τις ανισότητες στην υγεία.

Έλλειψη μακροχρόνιας φροντίδας

Το μοντέλο φροντίδας της Ελλάδας, που είναι προσανατολισμένο στα νοσοκομεία, δεν εξυπηρετεί επαρκώς τον γηράσκοντα πληθυσμό της. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη παραμένει υποανάπτυκτη, με μόνο το 6% των γιατρών να είναι γενικοί ιατροί.

Οι υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας είναι σοβαρά υποχρηματοδοτημένες και υποστελεχωμένες. Μόνο το 10% των χρηστών λαμβάνουν δωρεάν επίσημες υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας,  σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 37%. Η μακροχρόνια φροντίδα παραμένει «οικογενειακή υπόθεση», επιβαρύνοντας δυσανάλογα την ψυχική υγεία και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

EΣΥ

Συστάσεις πολιτικής

Η ανάλυση προσδιορίζει διάφορες κρίσιμες προτεραιότητες:

Προτεραιότητα στη δημόσια υγεία: Συστηματική αξιολόγηση των παρεμβάσεων με ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Βιώσιμη χρηματοδότηση: Ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας του ΕΟΠΥΥ, αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης και εφαρμογή πληρωμών προς τους παρόχους με βάση την απόδοση, προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα που επιβαρύνουν τους ασφαλισμένους.

Εκσυγχρονισμός της παροχής φροντίδας: Μετάβαση σε μοντέλα πρωτοβάθμιας φροντίδας με βάση την ομαδική εργασία, αναδιάρθρωση των νοσοκομείων με βάση τις επιδημιολογικές ανάγκες και δημιουργία καθολικών συστημάτων μακροχρόνιας φροντίδας, επικεντρωμένες στην κοινότητα.

«Αποπολιτικοποίηση» της διακυβέρνησης: Δημιουργία αυτόνομων θεσμών με λειτουργική ανεξαρτησία, διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης και ενισχυμένους μηχανισμούς λογοδοσίας.

Η έρευνα της Lancet ΕΔΩ

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές
Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Economy

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Παντελιάδης: Τι λέει για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ
Economy

Τι είπε ο Παντελιάδης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

Τέλος του μήνα η ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου από το ΣτΕ για το μπόνους δόμησης - Σε αναμονή η κατασκευαστική αγορά 

Μάχη Τράτσα
Σρίνι Γκοπαλάν: Τα νέα χέρια στο τιμόνι της T-Mobile – Η φιλοσοφία του νέου CEO
World

Ο νέος CEO της T-Mobile και το «πέρασμα» από τον ΟΤΕ

Τι δήλωνε τον Ιούνιο ο Σρίνι Γκοπαλάν για τις διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, τον ρόλο της AI αλλά και τι τον ενέπνευσε από τον ΟΤΕ

Γιώργος Πολύζος
Adidas: Εξωστρέφεια και ανάπτυξη για την ελληνική θυγατρική – Οι νέοι στόχοι
Business

Με πόσο «τρέχει» η Adidas στην Ελλάδα - Οι νέοι στόχοι

Από την Ελλάδα στη Σερβία με εξαγωγές αλλά και νέα καταστήματα, βαδίζει η Adidas Hellas

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων αλλά οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι
Τουρισμός

Γιατί οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Κερδισμένοι σούπερ μάρκετ και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι οι πληρότητες, όπως και η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Υγεία
Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια»

Παντελιάδης: Τι λέει για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ
Economy

Τι είπε ο Παντελιάδης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Πώς αντιδρούν τα σούπερ μάρκετ στην πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών

Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

Τέλος του μήνα η ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου από το ΣτΕ για το μπόνους δόμησης - Σε αναμονή η κατασκευαστική αγορά 

Μάχη Τράτσα
ΣτΕ: Οχι στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς σύμφωνη γνώμη των ενοίκων
Ακίνητα

Τι έκρινε το ΣτΕ για νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες

Η υπόθεση που έφτασε στο ΣτΕ αφορούσε αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους ισόγειου πολυκατοικίας στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Μίνα Μουστάκα
Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα υποβάλετε αίτηση – Βήμα-βήμα η διαδικασία
Ακίνητα

Πώς θα υποβάλετε αίτηση για επιστροφή ενοικίου - Βήμα-βήμα η διαδικασία

Δείτε αναλυτικά ποιοι είναι δικαιούχοι και τα ποσά ενίσχυσης από επιστροφή ενοικίου

Latest News
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις με αφορμή τις έρευνες για το Ισραήλ
World

Δικαιοσύνη υπό πολιορκία: Οι ΗΠΑ απειλούν το Διεθνές Δικαστήριο λόγω Ισραήλ

Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον έχει μπει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξαιτίας των ερευνών του για πιθανά εγκλήματα του Ισραήλ

Νατάσα Σινιώρη
Ομόλογα Βρετανία: Αναιμική ζήτηση για 30ετή
Ομόλογα

Αναιμική ζήτηση για 30ετή βρετανικά ομόλογα

Η έκδοση προσείλκυσε τη χαμηλότερη ζήτηση από το 2022

Τράπεζα Κύπρου: Στόχος η διανομή μερίσματος πάνω από 70% των κερδών 
Τράπεζες

Πάνω από 70% των κερδών στοχεύει να μοιράσει η Τράπεζα Κύπρου

Σύμφωνα με την διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, η ενίσχυση της επιβράβευσης των μετόχων σε αυτά τα επίπεδα θεωρείται εφικτή

Αγης Μάρκου
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ

Η οικονομική στρατηγική του Χαβιέ Μιλέι καταρρέει, οδηγώντας την Αργεντινή ξανά στο χείλος της κρίσης

Νατάσα Σινιώρη
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive

Η αναβαθμισμένη λύση προσφέρει μια αρθρωτή σουίτα υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

Ο Όμιλος Alter Ego Media, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;».

How Far Is Greece from Canada?
Επικαιρότητα

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διατηρεί και σήμερα τον ανοδικό του ρυθμό το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ήπια ανοδικά, επιχειρώντας να εδραιωθεί πάνω από τις 2.050 μονάδες με στήριξη από τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων
World

UBS: Οι επικίνδυνες πόλεις για «φούσκα» στα ακίνητα

Τι αποκαλύπτει έρευνα της UBS για τις μεγάλες πόλεις του κόσμου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;
Τα νέα της αγοράς

Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;

Χαμηλό κόστος ή απόλυτη σιγουριά; - Πώς να επιλέξετε ασφάλεια αυτοκινήτου

Τομά Πικετί: Γιατί ο φόρος πλούτου 2% δεν λύνει το γαλλικό έλλειμμα
World

Ο Πικετί προειδοποιεί: «Αναγκαίος αλλά ανεπαρκής» ο φόρος πλούτου 2%

Ο διάσημος Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί καλεί σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις για τη χρηματοδότηση του χρέους και των επενδύσεων

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη

Προαστιακός σιδηρόδρομος: Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Παπασταύρου: Μπαράζ επαφών στη Νέα Υόρκη
Ενέργεια

Μπαράζ επαφών Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright

Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια»

ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024

Η ΣΥΝ.ΚΑ έκλεισε το 2024 με αύξηση τζίρου στα 176 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική μείωση κερδών, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι πιέσεις της αγοράς περιόρισαν την κερδοφορία της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο