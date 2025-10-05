Βιολάντα: Αύξηση κύκλου εργασιών στα 37,794 εκατ. ευρώ το 2024

Σημαντική άνοδος κατά 38,97% στα προ φόρων κέρδη της Βιολάντα που έφτασαν τα 3,994 εκατ. ευρώ

Τρόφιμα – ποτά 05.10.2025, 08:00
Βιολάντα: Αύξηση κύκλου εργασιών στα 37,794 εκατ. ευρώ το 2024
Μαρία Σιδέρη

Σημαντική αύξηση κερδοφορίας και περαιτέρω άνοδο πωλήσεων κατέγραψε στην οικονομική χρήση του 2024 η τρικαλινή μπισκοτοποιϊα της οικογένειας Τζιωρτιώτη, Βιολάντα ΑΕ, η οποία σχεδιάζει τη διεύρυνση της παρουσίας της στο εξωτερικό.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 37,794 εκατ. ευρώ από 32,544 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,13%.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 38,97% και ανήλθαν σε 3,994 εκατ. ευρώ το 2024 από 2,873 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 3,324 εκατ. ευρώ έναντι 2,190 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 51,80%.

Σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 44,947 εκατ. ευρώ από 39,552 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,056 εκατ. ευρώ από 3,936 εκατ. ευρώ.

Οι προοπτικές για φέτος

Η διοίκηση της Βιολάντα εκτιμά ότι η εταιρεία στην τρέχουσα χρήση θα μπορέσει να βελτιώσει την πορεία και τα αποτελέσματά της. «Με τη συμπλήρωση των νέων επενδύσεων, αποκτούμε νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων», αναφέρεται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κυριότερος στόχος που θέτει, δε, για το 2025 είναι η διατήρηση της πορείας των αποτελεσμάτων της μέσα από την ανάπτυξη του πελατολογίου της και των υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές.

Πρόσβαση σε 6.500 σημεία πώλησης διεθνώς

Η Βιολάντα, κατέχοντας μια ευρύτατη ποικιλία προϊόντων, έχει σημαντικό εξαγωγικό αποτύπωμα, με εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες και τον όγκο των εξαγωγών να βελτιώνεται κατά 46,2% το 2024 σε σχέση με το 2023. Μέσω της δομής των εξαγωγών της ελέγχονται 42 κέντρα διανομής διεθνώς και αφορούν είτε τους ανά κράτος διανομείς της, είτε αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου που απευθείας προμηθεύονται κεντρικοποιημένα, έχοντας πρόσβαση σε 6.500 σημεία πώλησης.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά τροφίμων (π.χ. Carrefour, Aldi, Casino, Tesco).

Στην εγχώρια αγορά η Βιολάντα διαθέτει κέντρα διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Ελλάδα, τα οποία εξυπηρετούν και παρακολουθούν 79 τοπικά κέντρα διανομής, έχοντας έτσι πρόσβαση σε περισσότερα από 16.800 σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και εξυπηρετεί όλες τις παραγγελίες των πελατών, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Από το αρτοποιείο στα 3 εργοστάσια

Με την ιστορία της να ξεκινά από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, η Βιολάντα που ιδρύθηκε το 2003, παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται πάσης φύσεως είδη αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής, κουλουροποιϊας και μπισκοτοποιϊας.

Η εταιρεία διαθέτει 3 υπερσύγχρονα εργοστάσια. Το πρώτο και κεντρικό εργοστάσιο βρίσκεται στα Τρίκαλα στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55000 m²  όπου στεγάζονται οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών.

Το δεύτερο εργοστάσιο βρίσκεται στη Λάρισα στο 14ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι) σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18000 m² όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Το τρίτο εργοστάσιο VITAFREE βρίσκεται στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25000 m²  όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Σχετικά άρθρα:
