Shell: Πλήγμα στις επενδύσεις από το πάγωμα των αιολικών έργων

Η απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει πλήρως αδειοδοτημένα υπεράκτια αιολικά έργα είναι «πολύ επιζήμια» για τις επενδύσεις, δήλωσε η πρόεδρος της Shell ΗΠΑ, Κολέτ Χίρστιους, στους Financial Times.

Οπως τόνισε, τα ενεργειακά έργα με τις κατάλληλες άδειες θα πρέπει να επιτραπεί να συνεχιστούν και προειδοποίησε ότι το η απόφαση θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Νομίζω ότι η αβεβαιότητα στο κανονιστικό περιβάλλον είναι πολύ επιζήμια. Όσο κι αν στραφεί το εκκρεμές προς τη μία κατεύθυνση, είναι πιθανό να στραφεί εξίσου και προς την άλλη», δήλωσε η ίδια.

«Σίγουρα θα ήθελα να δω τα έργα που έχουν λάβει άδεια στο παρελθόν να συνεχίζουν να αναπτύσσονται», σημείωσε.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Shell απασχολεί περισσότερους από 11.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ και είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο του Μεξικού.

Η απόφαση Τραμπ

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει 679 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για 12 υπεράκτια αιολικά έργα, ένα πλήγμα σε μια βιομηχανία που ήταν κεντρικής σημασίας στις κλιματικές και ενεργειακές ατζέντες του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου αξίας 1,5 δισ. δολ. στα ανοικτά του Ρόουντ Άιλαντ, από τον δανικό ενεργειακό όμιλο Ørsted, έκανε την εταιρεία να κινηθεί νομικά κατά της αμερικανικής κυβέρνησης σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εργασιών για το σχεδόν ολοκληρωμένο υπεράκτιο αιολικό έργο.

Ο αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ανεμογεννήτριες είναι μη ελκυστικές και σκοτώνουν τα πουλιά, και ότι τα μεγάλα ηλιακά πάρκα καταλαμβάνουν υπερβολικά μεγάλη έκταση γης. Μάλιστα, προχωρώντας ακόμα παραπέρα έχει διαμηνύσει ότι η κυβέρνησή του δεν θα εγκρίνει τέτοια έργα. «Δεν θα εγκρίνουμε την καταστροφική αιολικής και ηλιακή ενέργειας», έγραψε στο Truth Social στις αρχές Σεπτεμβρίου. «Οι μέρες της ηλιθιότητας τελείωσαν στις ΗΠΑ!!!»