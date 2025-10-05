Ηλεκτρικά οχήματα: Πώς οι ΗΠΑ έμειναν πίσω στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου

Τα τελευταία στοιχεία γύρω από τα ηλεκτρικά οχήματα και τις πωλήσεις που αυτά κάνουν στις ΗΠΑ δείχνουν ότι ο κλάδος επιτέλους κερδίζει έδαφος στη χώρα. Είναι όμως έτσι;

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις αυτοκινήτων με μπαταρία ξεπέρασαν τα 1,2 εκατομμύρια πέρυσι, αριθμός πάνω από πέντε φορές μεγαλύτερος από ό,τι μόλις τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Οι πωλήσεις υβριδικών αυτοκινήτων έχουν τριπλασιαστεί. Τα αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 10% των συνολικών πωλήσεων τον Αύγουστο – ένα νέο υψηλό, σύμφωνα με την S&P Global Mobility. Και σε ενημερώσεις προς τους επενδυτές αυτή την εβδομάδα, η General Motors, η Ford, η Tesla και άλλες εταιρείες ανέφεραν ρεκόρ πωλήσεων ηλεκτρικών συσκευών τους τελευταίους τρεις μήνες.

Με την κατάργηση της φορολογικής έκπτωσης των 7500 δολαρίων από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναμένουν ότι η ορμή αυτή θα αντιστραφεί,

Αυτό σηματοδότησε μια φωτεινή στιγμή σε έναν κλάδο που παλεύει με τις επιπτώσεις των υψηλών επιτοκίων και των αγοραστών που βρίσκονται σε αγωνία λόγω του πληθωρισμού, των δασμών και της ευρύτερης οικονομίας.

Ωστόσο, οι αναλυτές δηλώνουν ότι η άνθηση προκλήθηκε από μια έντονη ζήτηση για αγορές πριν από το τέλος μιας κρατικής επιδότησης που βοήθησε οι τιμές να μειωθούν έως και 7.500 δολάρια από την τιμή ορισμένων ηλεκτρικών, plug-in υβριδικών ή οχημάτων κυψελών καυσίμου.

Με την κατάργηση αυτής της φορολογικής έκπτωσης από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναμένουν ότι η ορμή αυτή θα αντιστραφεί, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το BBC.

«Θα είναι μια δυναμική βιομηχανία, αλλά θα είναι μικρότερη, πολύ μικρότερη από ό,τι νομίζαμε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, σε εκδήλωση την Τρίτη.

«Αναμένω ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα θα μειωθεί αρκετά απότομα», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της General Motors, Paul Jacobson, σε συνέδριο τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να δούμε πόσο γρήγορα θα επιστρέψουν οι αγοραστές.

Ακόμη και με τα πρόσφατα κέρδη, οι ΗΠΑ, η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, ξεχώρισαν ως υστερούσα στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε σύγκριση με μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων με μπαταρία αποτελούσαν σχεδόν το 30% των νέων πωλήσεων πέρυσι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA). Τα τελευταία στοιχεία του κλάδου υποδηλώνουν ότι ο αριθμός είναι ακόμη υψηλότερος.

Στην Ευρώπη, αντιπροσώπευαν περίπου μία στις πέντε πωλήσεις, ενώ στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, οι πωλήσεις τέτοιων αυτοκινήτων αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων πέρυσι, σύμφωνα με τον IEA, και αναμένεται να αποτελέσουν την πλειοψηφία φέτος.

Η υιοθέτηση σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία και το Νεπάλ, είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) τείνουν να αντιπροσωπεύουν μικρότερο μερίδιο των πωλήσεων στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και άλλα μέρη της Ασίας – αλλά η ανάπτυξη εκεί έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση.

Διαφορές πολιτικής

Οι αναλυτές λένε ότι η υιοθέτηση στις ΗΠΑ έχει επιβραδυνθεί από τη συγκριτικά ασθενή κρατική υποστήριξη προς τον τομέα, η οποία έχει περιορίσει τα είδη επιδοτήσεων, προγραμμάτων συναλλαγών και κανόνων που έχουν βοηθήσει τον κλάδο σε μέρη όπως η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άσκησε έντονες πιέσεις για την αύξηση της ζήτησης, με στόχο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντιπροσωπεύουν το ήμισυ όλων των πωλήσεων στις ΗΠΑ έως το 2030.

Η κυβέρνησή του αυστηροποίησε τους κανόνες για τις εκπομπές ρύπων, αύξησε τη ζήτηση μέσω αγορών για κυβερνητικούς στόλους, ώθησε τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επενδύσουν με δάνεια και επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα, δαπάνησε δισεκατομμύρια για την κατασκευή σταθμών φόρτισης και επέκτεινε την φορολογική πίστωση των 7.500 δολαρίων ως μέσο για τους αγοραστές.

Οι υποστηρικτές χαρακτηρίζουν αυτές τις προσπάθειες εν μέρει ως ανταγωνιστική επιταγή, προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτές, οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα κινδύνευαν να χάσουν από ανταγωνιστές από την Κίνα και άλλες χώρες.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή ως «απάτη», έχει πιέσει για την κατάργηση πολλών από αυτά τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης των 7.500 δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι ωθούν τους ανθρώπους να αγοράσουν αυτοκίνητα που διαφορετικά δεν θα ήθελαν.

«Λέμε… δεν θα είστε αναγκασμένοι να κατασκευάσετε όλα αυτά τα αυτοκίνητα», είπε αυτό το καλοκαίρι, ενώ υπέγραφε ένα νομοσχέδιο που αποσκοπούσε στην κατάργηση των κανόνων από την Καλιφόρνια, οι οποίοι θα είχαν σταδιακά καταργήσει τις πωλήσεις αυτοκινήτων που κινούνται μόνο με βενζίνη στην πολιτεία έως το 2035. «Μπορείτε να τα κατασκευάσετε, αλλά θα το κάνει η αγορά, θα το κρίνει η αγορά».

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν γίνει πιο προσιτά στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια – αλλά εξακολουθούν να κοστίζουν περισσότερο από τα συγκρίσιμα βενζινοκίνητα οχήματα.

Στόχος των δασμών τα κινεζικά EV

Και οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η BYD, οι οποίες έχουν σημειώσει ταχεία διείσδυση σε άλλες αγορές χάρη στις χαμηλές τιμές, έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από τις ΗΠΑ, λόγω των υψηλών δασμών που στοχεύουν σε αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα, τους οποίους υποστηρίζουν τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Τραμπ.

Από τον Αύγουστο, η μέση τιμή συναλλαγής ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στις ΗΠΑ ήταν πάνω από 57.000 δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών της αυτοκινητοβιομηχανίας Kelley Blue Book, περίπου 16% υψηλότερη από τον μέσο όρο για όλα τα αυτοκίνητα.

Το φθηνότερο αυτοκίνητο με μπαταρία που προσφέρεται, ένα Nissan Leaf, κοστίζει περίπου 30.000 δολάρια.

Οι αναλυτές λένε ότι οι επόμενες κινήσεις των αγοραστών εξαρτώνται από το πώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα καθορίσουν τις τιμές τους επόμενους μήνες, καθώς αντιμετωπίζουν όχι μόνο το τέλος της φορολογικής πίστωσης αλλά και τους δασμούς σε ξένα αυτοκίνητα και ορισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που εισήγαγε ο Τραμπ την άνοιξη.

Η Hyundai δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα αντισταθμίσει την απώλεια της φορολογικής έκπτωσης μειώνοντας την τιμή για τη σειρά ηλεκτρικών οχημάτων Ioniq. Ωστόσο, η Tesla δήλωσε ότι το κόστος για τις μηνιαίες πληρωμές μίσθωσης ορισμένων από τα αυτοκίνητά της θα αυξηθεί.

Η Στέφανι Μπρίνλεϊ, αναπληρώτρια διευθύντρια της S&P Global Mobility, δήλωσε ότι δεν περίμενε να δει πολλές εταιρείες να ακολουθούν το παράδειγμα της Hyundai, δεδομένων των πιέσεων από τους δασμούς.

Ενώ ορισμένοι αγοραστές μπορεί να επιλέξουν ούτως ή άλλως ηλεκτρικά οχήματα, «η επόμενη χρονιά θα είναι δύσκολη», προειδοποίησε, σημειώνοντας ότι η εταιρεία της προβλέπει μείωση των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων κατά περίπου 2% το 2026.

«Θα ήταν αρκετά δύσκολο αν το μόνο που έπρεπε να αντιμετωπίσετε ήταν οι νέοι δασμοί, αλλά με τους νέους δασμούς και την κατάργηση του κινήτρου, υπάρχουν δύο επιπτώσεις».

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν ήδη μειώσει τις επενδύσεις τους σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Οι ερευνητές λένε ότι οι αλλαγές πολιτικής του Τραμπ θα μπορούσαν να μειώσουν ακόμη περισσότερο αυτές τις επενδύσεις.

«Είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων – δεν υπάρχει αμφιβολία», δήλωσε η Katherine Yusko, ερευνήτρια αναλύτρια στο American Security Project.

«Οι επιδοτήσεις ήταν αρχικά ένας τρόπος για να εξισορροπηθούν οι όροι ανταγωνισμού και τώρα που έχουν καταργηθεί, οι ΗΠΑ έχουν πολύ δρόμο να καλύψουν».

Ωστόσο, η κα Μπρίνλεϊ δήλωσε ότι δίσταζε να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ υστερούν σε έναν κλάδο που εξακολουθεί να δοκιμάζει εναλλακτικές τεχνολογίες.

«Είναι [το ηλεκτρικό] πράγματι το σωστό;» είπε. «Το να λέμε ότι είμαστε πίσω υποθέτει ότι αυτή είναι η μόνη και καλύτερη λύση και νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς για να το πούμε αυτό».