Κομισιόν: Η νέα στρατηγική για την ΑΙ για απεξάρτηση από την Κίνα

Μία νέα στρατηγική με τον τίτλο «Εφαρμογή της AI» με στόχο αφενός να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και την Κίνα, αφετέρου να σπάσει την εξάρτηση και για λόγους ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ανακοινωθεί από την επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βιρκούνεν, την Τρίτη.

Σύμφωνα με προσχέδιο πρότασης που είδαν οι Financial Times, η νέα στρατηγική «Εφαρμογή της ΤΝ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προωθήσει εργαλεία ΑΙ που κατασκευάζονται στην Ευρώπη για την παροχή ασφάλειας και ανθεκτικότητας, ενισχύοντας παράλληλα τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα του μπλοκ. Η στρατηγική υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της χρήσης της ΑΙ σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η άμυνα και η μεταποίηση.

Πού στοχεύει

Η Επιτροπή στοχεύει στην «ενίσχυση της κυριαρχίας της ΑΙ στην ΕΕ» επιταχύνοντας την ανάπτυξη και τη χρήση αυτοσχέδιων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών για την «επιτάχυνση της υιοθέτησης ευρωπαϊκών κλιμακούμενων και αναπαραγώγιμων λύσεων γενετικής ΤΝ στις δημόσιες διοικήσεις», αναφέρει το προσχέδιο.

Προειδοποιεί για «εξωτερικές εξαρτήσεις της στοίβας Τεχνητής Νοημοσύνης» – την υποδομή και το λογισμικό που απαιτούνται για την κατασκευή, την εκπαίδευση και τη διαχείριση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης – οι οποίες, όπως λέει, «μπορούν να οπλιστούν» τόσο από «κρατικούς όσο και από μη κρατικούς φορείς», θέτοντας σε κίνδυνο τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Τέτοιες ανησυχίες έχουν αυξηθεί από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένες ανησυχίες σχετικά με την εξάρτηση του μπλοκ από την αμερικανική τεχνολογία.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα αμφισβητεί τις ΗΠΑ ως παγκόσμιο ηγέτη στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, τροφοδοτώντας φόβους ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει μικρή επιρροή στη μελλοντική χρήση της τεχνολογίας.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει γίνει η έδρα μιας σειράς πολλά υποσχόμενων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, από τη γαλλική εταιρεία κατασκευής μοντέλων Mistral έως τη γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Helsing. Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να βασίζεται στις ΗΠΑ και την Ασία για μεγάλο μέρος του λογισμικού, του υλικού και των κρίσιμων ορυκτών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι δημόσιες διοικήσεις έχουν κεντρικό ρόλο να διαδραματίσουν για να «βοηθήσουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης να αναπτυχθούν μέσω της αυξημένης ζήτησης για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα ευρωπαϊκής κατασκευής».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σε εκδήλωση την Παρασκευή ότι η Ένωση θέλει να «επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς» μέσω της στρατηγικής Εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη δεν θα χάσει τη νέα τεχνολογία.

Οι Βρυξέλλες θέλουν να τοποθετήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι απλώς ως εργαλείο παραγωγικότητας, αλλά ως «στρατηγικό πλεονέκτημα» που πρέπει να ενσωματωθεί στενά στα θεσμικά, βιομηχανικά και συστήματα ασφαλείας της ΕΕ.

Κινητοποιείται 1 δισ. ευρώ

Για την εφαρμογή των δράσεων της στρατηγικής, όπως η υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της μεταποίησης και της υγείας, η Επιτροπή κινητοποιεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Η Ένωση θέλει επίσης να δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων με τεχνητή νοημοσύνη στην άμυνα, καθώς οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αυξάνουν ραγδαία τις αμυντικές τους δαπάνες σε απάντηση στην απειλή από τη Ρωσία και στους φόβους για αποδέσμευση των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή ασφάλεια υπό τον Τραμπ.

Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να «επιταχύνουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ικανοτήτων διοίκησης και ελέγχου (C2) με τεχνητή νοημοσύνη». Τα συστήματα C2, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση στρατευμάτων και τη διαχείριση επιχειρήσεων στο πεδίο της μάχης, είναι ένας από τους λεγόμενους κρίσιμους παράγοντες που οι ευρωπαϊκοί στρατοί εξαρτώνται σήμερα σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ για να τους παρέχουν μέσω του ΝΑΤΟ.

Η Επιτροπή θέλει επίσης να «υποστηρίξει την ανάπτυξη κυρίαρχων μοντέλων συνόρων» για την τεχνολογία διαστημικής άμυνας.