Ιατρική: Γιατί στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ κάνουν τώρα… λίφτινγκ προσώπου

Το άγχος της γήρανσης και της απόρριψης «ακουμπά» και τα στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ

Υγεία 27.10.2025, 23:55
Ιατρική: Γιατί στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ κάνουν τώρα… λίφτινγκ προσώπου
Newsroom

Σε μια ομιλία του το 2024, ο Κιθ Ραμπουά περιέγραψε τη συμβουλή που του έδωσε κάποτε ο συνάδελφός του επενδυτής Πίτερ Τιλ: «Δεν μπορείς να προσλάβεις κανέναν άνω των 30». Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι οι άνδρες στον τεχνολογικό κλάδο ξοδεύουν ολοένα και περισσότερο χιλιάδες δολάρια σε επεμβάσεις όπως «μίνι λίφτινγκ προσώπου», λαιμού και βλεφάρων για να καταπολεμήσουν τα σημάδια γήρανσης, σύμφωνα με τους πλαστικούς χειρουργούς.

«Η κοινωνία μας παραδοσιακά ασκούσε μεγαλύτερη πίεση στις γυναίκες να φαίνονται νέες, αλλά τώρα όλοι το νιώθουν – ειδικά στη Σίλικον Βάλεϊ, όπου αρχίζουν να σε χαρακτηρίζουν ακόμη και “άσχετο”» αν φαίνεσαι μεγάλος», τόνισε στην Wall Street Journal ο Δρ. Τίμοθι Μάρτεν, πλαστικός χειρουργός από το Σαν Φρανσίσκο.

Οι άνδρες στα 30 τους επιλέγουν μη χειρουργικές επεμβάσεις όπως το Botox και «λίγο filler»

Ζήτηση για λίφτινγκ

Ο Δρ. Μπεν Ταλέι, πλαστικός χειρουργός από το Μπέβερλι Χιλς (ο οποίος χρεώνει περίπου 125.000-150.000 δολάρια για το προηγμένο λίφτινγκ προσώπου και λαιμού), έχει δει τη ζήτηση από στελέχη εταιρειών τεχνολογίας να έχει πενταπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Άντριου Μπαρνέτ, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ανέφερε στην WSJ ότι τα αιτήματα για λίφτινγκ προσώπου από άνδρες στον τεχνολογικό κλάδο έχουν αυξηθεί περίπου 25% από τα επίπεδα πριν από την Covid-19, ενώ οι χειρουργικές επεμβάσεις βλεφάρων έχουν αυξηθεί κατά 50%. Η πιο αξιοσημείωτη αύξηση φαίνεται να παρατηρείται μεταξύ των ανδρών σε VC και ιδιωτικά κεφάλαια. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι της τεχνολογίας έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια βοηθάει, πρόσθεσε ο Μπαρνέτ, του οποίου τα λίφτινγκ προσώπου κόστισαν 40.000-65.000 δολάρια.

Παράγοντες που έπαιξαν ρόλο; Το Ozempic, η πανδημία και η πίεση να παραμείνει κανείς νεανικός σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Η υβριδική εργασία, την οποία αγκάλιασε η Σίλικον Βάλεϊ, έδωσε στους ανθρώπους «την ευκαιρία να κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν χρόνο αποκατάστασης», δήλωσε ο Δρ. Ντάνιελ Λέβι, αισθητικός δερματολόγος στο Bellevue της Ουάσινγκτον.

Ο ψυχαναλυτής του Σαν Φρανσίσκο, Δρ. Στίβεν Σάμπιν, επισήμανε ότι οι άνδρες πελάτες του στον τομέα της τεχνολογίας εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την «γήρανση». Αρκετοί έχουν στραφεί σε αισθητικές επεμβάσεις, εξηγώντας πως αυτή η τάση ξεκίνησε με το Botox και παρόμοιες μη χειρουργικές θεραπείες, οι οποίες είναι πλέον τόσο συνηθισμένες που είναι «σχεδόν ξεπερασμένες».

Και δημοφιλή και μίνι

Οι άνδρες στα 30 τους επιλέγουν γενικά μη χειρουργικές επεμβάσεις όπως το Botox και «λίγο filler». Στα 40 τους, αρχίζουν να κάνουν περισσότερες χειρουργικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «μίνι λίφτινγκ προσώπου». Αν και δεν είναι ιατρικός όρος, αυτό συνήθως αναφέρεται σε λίφτινγκ προσώπου με λιγότερες τομές και λιγότερο χρόνο αποθεραπείας (μία εβδομάδα έως 10 ημέρες σε σύγκριση με περίπου 2-3 ​​εβδομάδες για ένα πλήρες λίφτινγκ προσώπου). Τείνει να επικεντρώνεται στο κάτω μέρος του προσώπου. Τα μίνι λίφτινγκ προσώπου γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, επειδή κανείς δεν θέλει την «αχνή» εμφάνιση των παλιών λίφτινγκ προσώπου.

«Οι άνδρες περίμεναν μέχρι τα 60 ή 70 τους, έκαναν λίφτινγκ προσώπου, και μετά όλοι έλεγαν: “Τι φανταστικό λίφτινγκ προσώπου!”», είπε ο Δρ. Μάρτεν. «Τώρα οι άνδρες θέλουν να εντοπίσουν το πρόβλημα στα 40 και 50 τους. Είναι έγκαιρη συντήρηση και όχι καθυστερημένη επιδιόρθωση». Χρεώνει περίπου 75.000-150.000 δολάρια για λίφτινγκ προσώπου και λαιμού, ανάλογα με τις βοηθητικές διαδικασίες.

Μια άλλη δημοφιλής διαδικασία, η βλεφαροπλαστική, διορθώνει τις πρησμένες σακούλες κάτω από τα μάτια και την πεσμένη περίσσεια δέρματος στο άνω βλέφαρο. «Οι περισσότεροι άνδρες στον τομέα της τεχνολογίας έρχονται για βλέφαρα», δήλωσε ο Δρ. Άρμαν Σερεμπρακιάν, χειρουργός από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος χρεώνει περίπου 5.000-7.000 δολάρια για την άνω βλεφαροπλαστική και περίπου 8.000-10.000 δολάρια για την κάτω.

Πώς από τις γυναίκες «κόλλησαν» οι άντρες

Τα νέα φάρμακα έχουν «μειώσει δραματικά τους μώλωπες και το πρήξιμο» και επομένως τους χρόνους ανάρρωσης, είπε στην WSJ ο Μπαρνέτ καθώς οι νέες τεχνικές έχουν βελτιώσει τα αποτελέσματα. Για ορισμένους ασθενείς με lifting προσώπου, ο Μπαρνέτ μειώνει τώρα το μέγεθος των σιελογόνων αδένων, γεγονός που βοηθά στη δημιουργία μιας καλοσχηματισμένης γνάθου.

Η Βιντόρια Χίτσκοκ, σύμβουλος στυλ από την περιοχή του Κόλπου με πολλούς πελάτες τεχνολογίας, σημείωσε στην WSJ ότι οι άντρες συχνά βλέπουν τις γυναίκες τους να υποβάλλονται σε επεμβάσεις, μετά συνειδητοποιούν, «Ε, δεν είναι τόσο άσχημα, φαίνεσαι καλύτερα» και ακολουθούν το παράδειγμά τους

Η επικράτηση των φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1, όπως το Ozempic, μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας οδηγεί επίσης περισσότερους στην αναζήτηση λίφτινγκ προσώπου, δήλωσε ο Γκούντμαν, επειδή η ταχεία απώλεια βάρους οδηγεί σε πολύ «χαλαρό δέρμα».

Για πάνω από τρεις δεκαετίες στην πράξη, ο Μάρτεν έχει δει την παλίρροια να αλλάζει. «Ιστορικά, αν οι άνδρες ήταν επιτυχημένοι, ήταν σεβαστοί ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους, ενώ μια γυναίκα, ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένη ήταν, έπρεπε να φαίνεται καλή για να θαυμάζεται», είπε. Τώρα οι άνδρες αισθάνονται ότι «τα επιτεύγματά τους δεν είναι αρκετά. Πρέπει επίσης να δείχνουν αρεστοί».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Υγεία
Ιατρική: Γιατί στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ κάνουν τώρα… λίφτινγκ προσώπου
Υγεία

Γιατί στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ κάνουν τώρα... λίφτινγκ προσώπου

Το άγχος της γήρανσης και της απόρριψης «ακουμπά» και τα στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ

Υγεία: Πώς ένα συμπλήρωμα συνοψίζει την «επιστήμη» της πώλησης νεότητας
Υγεία

Το συμπλήρωμα που «πουλάει»... νεότητα

Οι πιθανές αντιγηραντικές επιδράσεις του μορίου σπερμιδίνης έχουν προσελκύσει ερευνητές μακροζωίας και τη βιομηχανία ευεξίας

Νόμπελ Ιατρικής για τους μηχανισμούς που εμποδίζουν τις αυτοάνοσες ασθένειες
Υγεία

Σε τρεις επιστήμονες το Νόμπελ Ιατρικής

Η Μέρι Μπράνκοου, ο Φρεντ Ράμσντελ και η Σίμον Σαγκαγκούτσι τιμώνται με Νόμπελ για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την «περιφερειακή ανοσιακή ανοχή»

Βαγγέλης Πρατικάκης
1566: η πρόσβασή σου στις υπηρεσίες υγείας αλλάζει, μέσω ενός τετραψήφιου
Υγεία

1566: η πρόσβασή σου στις υπηρεσίες υγείας αλλάζει, μέσω ενός τετραψήφιου

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για την υγεία τους

ΕΣΥ: Ποιες αλλαγές έρχονται στα ραντεβού από την 1η Οκτωβρίου
Υγεία

ΕΣΥ: Ποιες αλλαγές έρχονται στα ραντεβού από την 1η Οκτωβρίου

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyHealth App η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet

Νομοσχέδιο για τις νέες τεχνολογίες υγείας τον Οκτώβριο στη Βουλή
Υγεία

Νομοσχέδιο για τις νέες τεχνολογίες υγείας τον Οκτώβριο στη Βουλή

Προετοιμασία για την ενιαία αντιμετώπιση της αξιολόγησης των προηγμένων θεραπειών στην Ευρώπη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Novo Nordisk: Τριπλή δόση του Wegovy επιφέρει απώλεια βάρους 19% σε κλινικές δοκιμές
World

Πώς η Νovo Nordisk «έριξε» το βάρος ασθενών κατά 19% - Τι δείχνουν κλινικές δοκιμές

Η σεμαγλουτίδη της Novo Nordisk έδωσε πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα σε δύο κλινικές δοκιμές τελικού σταδίου

Latest News
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο