Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της σήμερα, με τη στρατιωτική παρέλαση, και όπως καταλαβαίνετε όλοι είναι υπ’ ατμόν.

Η «ανάβαση» του πρωθυπουργού μάλιστα έχει σημάνει συναγερμό, διότι το κλίμα όπως καταλαβαίνετε, είναι βαρύ.

Να το πω και κομψά δηλαδή, γιατί είναι ακόμη χειρότερο στην πραγματικότητα.

Κάτι το οποίο βλέπει και το ελληνικό χρηματιστήριο και εξακολουθεί να λιμνάζει στα ίδια επίπεδα αρκετές εβδομάδες.

Ταλαιπωρία…

Για να είμαι όμως πιο ακριβής, η χρηματιστηριακή αγορά έχει τους δικούς της ρυθμούς. Όσο και να προσπαθούν οι ξένοι αναλυτές να επιβεβαιώσουν τη θετική εικόνα για κλάδους ή μετοχές, το ταμπλό πάντα έχει τους δικούς του κανόνες.

Και ο κανόνας από τα μέσα Αυγούστου μέχρι σήμερα είναι η πλάγια κίνηση και η «ταλαιπωρία» εντός ενός εύρους των 2.000 με 2.100 μονάδων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΧΑ διανύει τέτοια περίοδο και δεν είναι η μόνη αγορά.

Ωστόσο, στη μεγάλη εικόνα, μετά από ένα εντυπωσιακό ράλι από την αρχή του έτους, είναι εύλογη η κίνηση.

Και όπως μου εξηγούν και οι πηγές μου, φυσιολογική και υγιέστατη.

Δεν είναι λίγοι που καταγράφουν υπεραξίες και δεν είναι λίγοι που θέλουν να βρουν πραγματικούς λόγους για την υποστήριξη των αποτιμήσεων.

Εξού και οι τράπεζες στο προσκήνιο

Εξού και ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται στο προσκήνιο. Αφού θα αρχίσει να ανακοινώνει τις επιδόσεις του γ’ τριμήνου, του παραδοσιακά πιο αδύναμου δηλαδή.

Θα έχουμε μια πτώση των επιτοκιακών εσόδων. Σε αυτό συμφωνούν οι ξένοι αναλυτές που έβγαλαν τα reports τους τις τελευταίες ημέρες (Jefferies, JP Morgan, Bank of America, κλπ), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι στόχοι του έτους τίθενται εν αμφιβόλω.

Τουναντίον μάλιστα αφού βλέπουν πλέον σαφή σημάδια επέκτασης σε άλλους κλάδους, όπως το bankassurance.

Η διαφορά

Ζήτησα από τις τραπεζικές μου πηγές να μου εξηγήσουν ακριβώς γιατί δίνουν τόσο μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το μέτωπο οι ξένοι.

Και μου εξήγησαν ότι πρέπει να δω τη μεγάλη εικόνα, της τελευταίας δεκαπενταετίας.

Από το 2010 και μέσα στην κρίση, ο κλάδος έκανε ένα πρωτοφανές minimize των δραστηριοτήτων του. Από το 2020 έως και το 2024 διαχειρίστηκε τις «κληρονομιές» της κρίσης (βλ. NPLs).

Και πλέον είναι σε ώριμη φάση να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που έχει βελτιώσει.

Άλλες διοικήσεις προηγούνται, άλλες υπολείπονται.

Προς τι οι πιέσεις

Ευλόγως τώρα θα αναρωτηθείτε γιατί βλέπουμε τέτοιες πιέσεις στο ταμπλό, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο.

Διότι οι αποδόσεις είναι πολύ μεγάλες ήδη και θα πρέπει να αξιολογηθούν αυτά τα σχέδια ανάπτυξης, είναι η απάντηση που πήρα και σας τη μεταφέρω.

Υπάρχει δηλαδή η μεταβατική περίοδος εκείνη που πολλά χαρτοφυλάκια αξιολογούν το κόστος διακράτησης των τραπεζικών τίτλων.

Εάν η μερισματική απόδοση γεφυρώσει αυτή την περίοδο, έχει καλώς.

Εάν όχι, τότε περνάνε από το… ταμείο, μέχρι νεοτέρας.

Εκτιμώ ότι σας έδωσε η στήλη τη μεγάλη εικόνα, ώστε να δείτε με ψυχραιμία αυτά τα άτσαλα κλεισίματα από τους τίτλους καθημερινά.

Αύξηση του δανεισμού

Και προς επίρρωση των παραπάνω, η ροή δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα σημείωσε νέα άνοδο τον Σεπτέμβριο.

Μάλιστα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης ανέβηκε στο 7,8%, ενώ η καθαρή ροή δανείων διαμορφώθηκε θετικά στα 2,88 δισ. ευρώ, δείχνοντας αναθέρμανση της τραπεζικής δραστηριότητας.

Η εικόνα για τον ιδιωτικό τομέα παραμένει ισχυρή, με τη συνολική χρηματοδότηση να αυξάνεται κατά 10,7% ετησίως και καθαρή ροή 2,19 δισ. ευρώ – σημαντική άνοδος σε σχέση με τον Αύγουστο.

Οι επιχειρήσεις απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των νέων δανείων, με τη ροή προς αυτές να φτάνει τα 2,02 δισ. ευρώ, ενώ μικρότερη, αλλά θετική, ήταν η ροή προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (34 εκατ. ευρώ).

Πεδίο δόξης…

Τώρα στο μέτωπο των στεγαστικών, όπως ομονοούν πολλοί, μετά από το «πράσινο φως» που έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), φαίνεται να ξεκλειδώνει και η οικοδομή.

Το Προεδρικό Διάταγμα, που υπεγράφη από τον Σταύρο Παπασταύρου και τον Νίκο Ταγαρά, βάζει τάξη στις οικοδομικές άδειες που είχαν «παγώσει» λόγω δικαστικών εμπλοκών, επιτρέποντας την επανέκδοσή τους υπό τον όρο της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης.

Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για σημαντικά έργα ενταγμένα στο ΤΑΑ και στο ΕΣΠΑ, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς και τη χρηματοδοτική αξιοπιστία του Δημοσίου.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει ανάσα στον κατασκευαστικό κλάδο, με τον τραπεζικό κλάδο να περιμένει να κάνει τη δουλειά του…

Η αγορά διαθέσιμης ισχύος

Θα αφήσω όμως τις τράπεζες και θα σας πάω στον ενεργειακό κλάδο, ο οποίος και αυτός πρωταγωνιστεί στο ταμπλό με διαφορετικές ταχύτητες.

Εδώ και περίπου ένα χρόνο πάει κι έρχεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη ΡΑΑΕΥ μία πρόταση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόταση, η οποία περιλαμβάνεται και στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και αρκετές χώρες την έχουν υιοθετήσει στο εθνικό τους πλαίσιο.

Πρόκειται για τη δημιουργία αγοράς διαθέσιμης ισχύος.

Ωστόσο αυτή φαίνεται ότι έχει κολλήσει…

Η ΡΑΑΕΥ

Ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ για θέματα ενέργειας Δημήτρης Φούρλαρης μιλώντας στο Renewable & Storage Forum σημείωσε ότι με την αγορά διαθέσιμης ισχύος θα αποφύγουμε τις ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην προημερήσια αγορά, θα μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια εφοδιασμού αποφεύγοντας μπλακ άουτ όπως στην Ιβηρική και επιπλέον θα λειτουργεί ως πλαφόν στις τιμές που πληρώνονται οι ηλεκτροπαραγωγοί (όχι πάνω από τη χονδρεμπορική αγορά)…

Αναμένουμε κι εμείς τι θα πράξει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας…

Να σας θυμίσω εδώ

Για να καταλάβετε τη σημασία πάντως του ενεργειακού κόστους, για ακόμη μία φορά η ευρωπαϊκή βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων υψώνει φωνή αγωνίας, με την Eurometaux και 42 μεγάλες εταιρείες του κλάδου να ζητούν από τους ηγέτες της ΕΕ άμεσα μέτρα για τη διάσωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Το ενεργειακό κόστος, που παραμένει σε μη βιώσιμα επίπεδα τρία χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση, έχει οδηγήσει σε λουκέτα εργοστασίων και αποβιομηχάνιση, με την Ευρώπη να χάνει έδαφος έναντι ΗΠΑ και Κίνας.

Μια εικόνα που δεν απέχει και πολύ από ότι επικρατεί και στην Ελλάδα.

Τι συμβαίνει με την Avramar

Αντικρουόμενα είναι τα μηνύματα που καταφθάνουν για την υπόθεση της Avramar.

Η οποία έχει εξελιχθεί σε… σίριαλ. Υποτίθεται ότι η κατάθεση του σχεδίου εξυγίανσης πρέπει να κατατεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στο αρμόδιο δικαστήριο, ώστε να προχωρήσει η διάσωση με την Aqua Bridge.

Η οποία αναδείχθηκε σε προτιμητέο επενδυτή στη διαγωνιστική διαδικασία που διοργάνωσαν οι πιστώτριες τράπεζες. Ωστόσο, η σφήνα του fund της Cooke φαίνεται πως έχει περιπλέξει κάπως την κατάσταση. Και αυτό φαίνεται πως δημιουργεί νέα δεδομένα. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν πως η συμφωνία με την Aqua Bridge είναι δεσμευτική και δεν υπάρχει… επιστροφή.

Όλα αυτά βεβαίως θα φανούν μέσα στις επόμενες ημέρες, οπότε και εκτιμάται ότι θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις…