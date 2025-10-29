Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. – Τέλος στην ποσοτική σύσφιγξη

Στη δεύτερη μείωση των επιτοκίων από την αρχή του χρόνου προχώρησε η Federal Reserve όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) επέλεξε την κλασική μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, οδηγώντας το βασικό επιτόκιο πολιτικής στο εύρος 3,75%- 4%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεψαν σχεδόν ομόφωνα αυτό το αποτέλεσμα από την διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και οι αγορές προεξοφλούσαν τη μείωση σε ποσοστό σχεδόν 100%.

Την απόφαση δεν στήριξαν ο Στίβεν Μίραν που υποστήριξε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, που ήταν υπέρ το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια.

Το τέλος της ποσοτική σύσφιγξης

Εκτός από την κίνηση των επιτοκίων, η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιγξης την 1η Δεκεμβρίου. Την απόφαση ανέμεναν οι αγορές χρήματος καθώς υπήρχαν έντονα τα σημάδια πίεσης όσον αφορά τη ρευστότητα ενώ μειώνονται τα επίπεδα των τραπεζικών αποθεματικών. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ είχε προετοιμάσει το έδαφος καθώς είχε αφιερώσει την τελευταία ομιλία του που είχε πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά στο θέμα αυτό, σηματοδοτώντας για πρώτη φορά ότι η διαδικασία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Η κεντρική τράπεζα αντί να επιτρέπει έως και 5 δισ. δολάρια σε ομολογιακούς τίτλους να λήγουν κάθε μήνα και να μην αντικαθίστανται, από την 1η Δεκεμβρίου θα επιδιώξει τώρα να διατηρήσει σταθερό το απόθεμα των κρατικών ομολόγων της, ανανεώνοντας τα ληξιπρόθεσμα ομόλογα.

Η Fed δήλωσε επίσης ότι διατηρεί το τρέχον σχέδιό της να επιτρέπει έως και 35 δισ. δολάρια σε τίτλους που καλύπτονται από στεγαστικά δάνεια να λήγουν κάθε μήνα – ένας στόχος που δεν έχει επιτύχει ποτέ σε περισσότερα από τρία χρόνια μειώσεων – αλλά από την 1η Δεκεμβρίου θα επανεπενδύσει όλα τα έσοδα από τη λήξη των MBS σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου.

Χωρίς οικονομικά δεδομένα

Η αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού αποφασίστηκε παρόλο που η Fed ουσιαστικά δεν έλαβε υπόψη της τα οικονομικά δεδομένα τελευταία.

Εκτός από την ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση έχει αναστείλει κάθε συλλογή δεδομένων και αναφορές, λόγω του shutdown πράγμα που σημαίνει ότι βασικά μετρήσεις όπως οι προσλήψεις εκτός γεωργικού τομέα, οι λιανικές πωλήσεις και μια πληθώρα άλλων μακροοικονομικών δεδομένων δεν είναι διαθέσιμα.

Στη δήλωση μετά τη συνεδρίαση, η FOMC αναγνώρισε την αβεβαιότητα που συνοδεύει την έλλειψη δεδομένων, διευκρινίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποίησε τις γενικές οικονομικές συνθήκες. «Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με μέτριο ρυθμό. Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί φέτος και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί, αλλά παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο. Οι πιο πρόσφατοι δείκτες συνάδουν με αυτές τις εξελίξεις», ανέφερε η δήλωση. «Ο πληθωρισμός έχει κινηθεί ανοδικά από τις αρχές του έτους και παραμένει κάπως αυξημένος».

Κάθε ένας από αυτούς τους χαρακτηρισμούς αντιπροσώπευε τροποποιήσεις από τη δήλωση του Σεπτεμβρίου. Η πιο σημαντική αλλαγή ήταν η άποψη για την ευρεία οικονομική δραστηριότητα. Τον Σεπτέμβριο, η FOMC δήλωσε ότι η δραστηριότητα είχε μετριαστεί. Η δήλωση επανέλαβε τις ανησυχίες που έχουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σχετικά με την αγορά εργασίας, λέγοντας ότι «οι κίνδυνοι για την απασχόληση αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες».

H αντίδραση των αγορών

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων συνέχισαν την άνοδό τους μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Fed και την ανακοίνωση ότι θα επανεκκινήσει τις περιορισμένες αγορές τίτλων του αμερικανικού δημοσίου.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε κατά 3,5 μονάδες βάσης στο 4,018%, ενώ η απόδοση του διετούς ομολόγου, η οποία αντανακλά τις προσδοκίες για τα επιτόκια, αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στις 3,524.

Οι μετοχές διατήρησαν τα κέρδη τους. Ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg δεν παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις.