GM: Απολύει προσωρινά 5.500 εργαζόμενους, δεν… τραβάνε τα ηλεκτρικά οχήματα

Ο εκπρόσωπος της GM δήλωσε ότι 850 εργαζόμενοι ενδέχεται να επιστρέψουν στην εργασία τους στο Οχάιο τον Μάιο

World 29.10.2025, 20:33
GM: Απολύει προσωρινά 5.500 εργαζόμενους, δεν… τραβάνε τα ηλεκτρικά οχήματα
Δημήτρης Σταμούλης

Απέλυσε προσωρινά περίπου 5.500 υπαλλήλους η General Motors σε τρία εργοστάσια καθώς η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία επανεκτιμά την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων μετά την κίνηση του προέδρου των ΗΠΑ  Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει κρίσιμες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Σοβαρό πλήγμα στις πωλήσεις EV η κυβέρνηση Τραμπ τερματίσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις καταναλωτών έως και 7.500 δολάρια ανά όχημα τον Σεπτέμβριο.

Στο σύνολο των (προσωρινά) απολυμένων περιλαμβάνονται 3.400 εργαζόμενοι που τέθηκαν σε προσωρινή άδεια το καλοκαίρι στο εργοστάσιό της Factory Zero στο Ντιτρόιτ, όπου κατασκευάζονται τα ηλεκτρικά Chevrolet Silverado, GMC Sierra και Hummer EV. Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα αξιολογήσει πόση παραγωγή χρειάζεται και θα επαναπροσλάβει περίπου 1.200 από αυτούς τους υπαλλήλους τον Ιανουάριο, όταν το εργοστάσιο επιστρέψει στην εργασία σε μία βάρδια. Οι υπόλοιποι 2.200 θα τεθούν σε προσωρινή άδεια επ’ αόριστον.

Σε μια ανάλογη κίνηση, η GM απέλυσε 1.400 εργαζομένους σε εργοστάσια μπαταριών Ultium στο Γουόρεν του Οχάιο και άλλους 710 εργαζόμενους στο Σπρινγκ Χιλ του Τενεσί.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Κέβιν Κέλι, δήλωσε ότι 850 εργαζόμενοι ενδέχεται να επιστρέψουν στην εργασία τους στο Οχάιο τον Μάιο και ότι 550 από τις απολύσεις θεωρούνται επ’ αόριστον. Όσον αφορά στις απολύσεις στο Τενεσί αυτές εκτιμάται πως είναι προσωρινές, σύμφωνα με δηλώσεις του.

Οι τελευταίες απολύσεις αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη τάση περικοπών από την GM, η οποία έχει προχωρήσει σε μείωση της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων εν μέσω μιας απότομης επιβράδυνσης στην αγορά.

Η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων είχε φρεναριστεί ακόμη και πριν η κυβέρνηση Τραμπ τερματίσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις καταναλωτών έως και 7.500 δολάρια ανά όχημα τον Σεπτέμβριο.

GM: Επενδύσεις 35 δισ. για τεχνολογία plug-in

Η GM ασκούσε πιέσεις για να διατηρήσει τις πιστώσεις και προσπαθούσε να κάνει τα ηλεκτρικά της οχήματα φθηνότερα για να στηρίξει τη ζήτηση. Υπό την Διευθύνουσα Σύμβουλο Mary Barra, η εταιρεία επένδυσε 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογία plug-in, μια στρατηγική που έχει υποβαθμιστεί σημαντικά πρόσφατα.

H αυτοκινητοβιομηχανία έλαβε χρέωση 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο σχετικά με τις επενδύσεις της σε ηλεκτρικά οχήματα και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν περισσότερες στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επανεκτιμά πόση παραγωγή θα χρειαστεί.

Οι τελευταίες περικοπές έρχονται λίγες ημέρες αφότου η GM κατάργησε περισσότερες από 200 έμμισθες θέσεις εργασίας, κυρίως στο Τεχνολογικό Κέντρο της στο Γουόρεν του Μίσιγκαν.

