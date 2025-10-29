Φορολογικό νομοσχέδιο: Οι αλλαγές σε φόρους, μισθώματα ακινήτων και τεκμήρια

Παροχές συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή.

Μόνο οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα κοστίζουν στον προϋπολογισμό του 2026 1,2 δισ. ευρώ, ενώ η επιβάρυνση για το 2027 θα ανέλθει σε 1,6 δισ. ευρώ.

Το φορολογικό νομοσχέδιο

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με μειώσεις συντελεστών και περισσότερο κερδισμένους τους φορολογούμενους με παιδιά, τους νέους έως 30 ετών και τους έχοντες μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

Αντίστοιχες ελαφρύνσεις προβλέπονται για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για τους γιατρούς του Δημοσίου μειώνεται ο συντελεστής στις εφημερίες από 22% σε 20%.

Στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής παρατείνονται τα κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές έως το τέλος του 2026.

Το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα για νέες μητέρες-επαγγελματίες το έτος του τοκετού ή της υιοθεσίας και για τα δύο επόμενα χρόνια. Επεκτείνεται επίσης η ευνοϊκή ρύθμιση για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, προσφέροντας φορολογική ανάσα και κίνητρα παραμονής σε μικρές κοινότητες της υπαίθρου.

Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους κ.λπ. Έως το τέλος του 2026 και ενισχύεται η τριετής φοροαπαλλαγή για μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που προηγουμένως δηλώνονταν ως κενά ή βραχυχρόνια.

Αλλαγές φέρνει και η φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα, με τη δημιουργία ενδιάμεσου κλιμακίου 12.000–24.000 ευρώ και συντελεστή 25% αντί του 35%.

Το κόστος

Το ετήσιο κόστος για το δημόσιο από τις νέες ρυθμίσεις έχει ως εξής: