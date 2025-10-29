Φράγμα Ασωπού: Επανεκκίνηση εργασιών κατασκευής

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Φράγμα Ασωπού ανέρχεται σε 54,6 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμπληρωματικές συμβάσεις

Φράγμα Ασωπού: Επανεκκίνηση εργασιών κατασκευής
Το εργοτάξιο κατασκευής για το Φράγμα Ασωπού Κορινθίας επισκέφθηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, συνοδευόμενοι από τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπο Μυγδάλη.

Το φράγμα κατασκευάζεται στην κοίτη του ποταμού σε απόσταση 4 χλμ. ΒΔ της Στιμάγκας και 2 χλμ. ΝΑ του Παραδεισίου και αποσκοπεί στη δημιουργία ταμιευτήρα με ωφέλιμο όγκο ύδατος 25,6 εκατομμυρίων κυβικών εκατοστών, ο οποίος θα καλύπτει την άρδευση έκτασης, περίπου 50.000 στρεμμάτων.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει, εκτός από την κατασκευή του χωμάτινου φράγματος ύψους 68 μ., επιπλέον, την κατασκευή σήραγγας εκτροπής συνολικού μήκους 440 μ. περίπου, Πύργου Υδροληψίας ύψους 29 μ., πλευρικό μετωπικού Υπερχειλιστή μήκους 80 μ., λεκάνης ηρεμίας, αγωγού υδροληψίας μήκους 4.100 μ., καθώς και των οδών επιτήρησης του αγωγού και αποκατάστασης της πρόσβασης των οικισμών Παραδεισίου και Στιμάγκας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 54,6 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμπληρωματικές συμβάσεις

Με αφορμή τη λειτουργία του εργοταξίου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Το Φράγμα Ασωπού είναι το σημαντικότερο αρδευτικό έργο στον νομό Κορινθίας. Σήμερα, μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Χαράλαμπο Μυγδάλη, τους Δημάρχους Νεμέας, Βέλου – Βόχας, Κορινθίων και Σικυωνίων, καθώς και την ανάδοχο εταιρεία, πραγματοποιήσαμε την πρώτη αυτοψία στο φράγμα Ασωπού.

Με χαρά σας ενημερώνω πως έχουμε επανέναρξη των εργασιών. Ένα δύσκολο τεχνικά έργο, αλλά απολύτως απαραίτητο, το οποίο θα ποτίσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πεδινής, κυρίως, Κορινθίας, το οποίο  αναμένουμε πάρα πολλά χρόνια, καθώς έχει πολλές καθυστερήσεις και τεχνικές δυσκολίες. Δεν είναι μέρα πανηγυρισμού, σε καμία περίπτωση. Είναι, όμως, ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να συνειδητοποιήσουμε ότι η επανέναρξη των εργασιών είναι μία πραγματικότητα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φράγμα το συντομότερο».

Φράγμα Ασωπού

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός τόνισε: «Μαζί με τον Υπουργό Χρίστο Δήμα, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τους Δημάρχους της περιοχής και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, επισκεφθήκαμε σήμερα ένα έργο ζωής για τον πρωτογενή τομέα της Κορινθίας, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες ολοκλήρωσης της τελικής του φάσης.

Το φράγμα του Ασωπού αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα. Με τη συμπληρωματική σύμβαση, όμως, που υπεγράφη τον Απρίλιο, παρουσία των Υπουργών Κώστα Τσιάρα και Χρίστου Δήμα και του Περιφερειάρχη, έγινε ένα ουσιαστικό βήμα για την ολοκλήρωσή του.

Με την ορθολογική χρήση του νερού, τη δημιουργία δικτύων διανομής και τις σύγχρονες μεθόδους άρδευσης, το έργο αυτό θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος του κάμπου της Κορινθίας, περίπου 65.000 στρέμματα.

Φράγμα Ασωπού

Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή καθιστά το νερό πολύτιμο και περιορισμένο αγαθό, τα αρδευτικά έργα, όπως ο Ασωπός, αποτελούν έργα ζωής για τους αγρότες μας και για τους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν και να δημιουργήσουν στην ύπαιθρο».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε: «Με μεγάλη χαρά βλέπουμε να επανεκκινεί ένα ακόμη μεγάλο έργο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – το Φράγμα Ασωπού, ένα έργο ζωτικής σημασίας για την Κορινθία και για ολόκληρη την περιοχή. Η σημερινή παρουσία όλων των θεσμικών φορέων, του Υπουργού, των βουλευτών, των Δημάρχων και της Περιφέρειας, αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας όταν υπάρχει κοινός στόχος και συντονισμένη προσπάθεια.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως φορέας υλοποίησης, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συνολικής – επιτυχημένης – προσπάθειας επανεκκίνησης μεγάλων αρδευτικών έργων που για χρόνια παρέμεναν ανενεργά. Έργα που αλλάζουν τον χάρτη της αγροτικής παραγωγής, ενισχύουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα και δίνουν προοπτική ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες».

Φράγμα Ασωπού

Ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπος Μυγδάλης ανέφερε: «Επισκεφτήκαμε σήμερα το φράγμα του Ασωπού, ένα δύσκολο έργο με μεγάλες τεχνικές δυσκολίες που η επανεκκίνησή του και η ολοκλήρωσή του αποτελεί ένα μεγάλο στόχο που είμαστε σίγουροι ότι θα επιτευχθεί. Τέσσερις φορείς συνεργάζονται για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιφέρεια Πελοποννήσου και ανάδοχος. Τα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων αποτελούν προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Παρόντες στην αυτοψία ήταν, επίσης, οι Δήμαρχοι Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, Βέλου – Βόχας Αθανάσιος Μανάβης, Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος και Νεμέας Κωνσταντίνος Φρούσιος.

Απόρρητο