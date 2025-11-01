Big Oil: Γιατί χάνουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη

Τι περισσότερο θα μπορούσαν να ζητήσουν οι πετρελαιακοί κολοσσοί (γνωστοί και ως Big Oil), αναρωτιέται ο Εconomist; Στο Οβάλ Γραφείο έχουν έναν πρόεδρο που υπερασπίζεται το πετρέλαιο. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αμφιταλαντεύονται ως προς τη δέσμευσή τους να καταργήσουν σταδιακά τα «βρώμικα» καύσιμα.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται χάρη σε μια φρενίτιδα επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν ενέργεια. Περισσότερα καλά νέα ήρθαν την περασμένη εβδομάδα με την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες, γεγονός που ανέβασε τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Σε ένα σίγουρο σημάδι ότι οι δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες αισθάνονται απογοητευμένες για τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου τους, επιστρέφουν μετρητά στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών αντί να τα επενδύουν στην επέκταση της παραγωγής

Ωστόσο, οι καιροί είναι απροσδόκητα δύσκολοι για τον κλάδο, όπως υπογραμμίζει ο Economist. Από τις αρχές του περασμένου έτους ο δείκτης S&P 500 των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών έχει συνολική απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, της τάξης του 46%. Αντίθετα, οι αμερικανικοί κολοσσοί πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως η Chevron και η Exxon, έχουν αποδόσεις μόλις 14% (βλ. διάγραμμα). Οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των BP, Eni, Shell και TotalEnergies, έχουν επίσης καταγράψει υποαποδόσεις.

Πριν από λίγο καιρό οι επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου έκαναν θραύση, λόγω της αύξησης των τιμών που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Έκτοτε οι τιμές -αν και ευμετάβλητες- έπεσαν, αφήνοντας τον κλάδο σε δυσχερή θέση.

Απογοήτευση επενδυτών

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν σημάδια επιστροφής όταν οι Chevron, Exxon, Shell και TotalEnergies ανακοινώσουν τα τριμηνιαία κέρδη τους αυτή την εβδομάδα. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για απογοήτευση. Η ζήτηση πετρελαίου είναι χαμηλή λόγω της μέτριας παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και της ταχείας εξάπλωσης των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων. Εν τω μεταξύ, η προσφορά συνεχίζει να επεκτείνεται δυναμικά.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ), ο κόσμος παρήγαγε πλεόνασμα 1,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά μέσο όρο από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο. Ο ΙΕΑ εκτιμά ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί στα 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως το επόμενο έτος.

Οι νέες κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο είναι απίθανο να δώσουν μεγάλη ώθηση στα κέρδη. Αν και οι τιμές spot αυξήθηκαν απότομα ως απάντηση στην είδηση, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δεν αυξήθηκαν. Η Ρωσία έχει ήδη δημιουργήσει έναν τεράστιο “σκοτεινό στόλο” δεξαμενόπλοιων για να αποφύγει τις κυρώσεις και πιθανότατα θα καταφέρει να βρει αγοραστές για το πετρέλαιό της, αν και με έκπτωση. Επιπλέον, άλλοι προμηθευτές είναι έτοιμοι να καλύψουν τυχόν κενά. Την επομένη της ανακοίνωσης των νέων μέτρων, ο υπουργός Πετρελαίου του Κουβέιτ δήλωσε ότι ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών είναι έτοιμος να επεκτείνει την παραγωγή για να αποφύγει την αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές.

Τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο

Η αυξανόμενη ζήτηση για φυσικό αέριο δεν βοηθάει επίσης πολύ. Είναι αλήθεια ότι οι δυτικοί τεχνολογικοί κολοσσοί στρέφονται στο καύσιμο για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων τους, παρά τη φωνητική υποστήριξή τους για την απεξάρτηση από τον άνθρακα. Αλλά στην Αμερική, όπου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής των κέντρων δεδομένων, οι τιμές του φυσικού αερίου δεν έχουν ακόμη αυξηθεί πολύ, καθώς η εγχώρια προσφορά έχει επεκταθεί για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Η αδηφάγος όρεξη των τεχνολογικών κολοσσών για ενέργεια έχει ωφελήσει πολύ περισσότερο τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια, οι μετοχές των οποίων έχουν εκτιναχθεί, παρά τους πωλητές φυσικού αερίου. Κάνοντας τα πράγματα χειρότερα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και αλλού είναι πιθανό να μειωθούν τα επόμενα χρόνια, καθώς η παγκόσμια προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου αυξάνεται χάρη στις μεγάλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις υγροποίησης στην Αμερική και το Κατάρ.

Σε ένα σίγουρο σημάδι ότι οι δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες αισθάνονται απογοητευμένες για τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου τους, επιστρέφουν μετρητά στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών αντί να τα επενδύουν στην επέκταση της παραγωγής.

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Rystad, οι τέσσερις δυτικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί που υποβάλλουν εκθέσεις αυτή την εβδομάδα μαζί με την BP και την Eni κατέβαλαν πέρυσι στους μετόχους ποσό ρεκόρ 120 δισ. δολαρίων, ποσό που αντιπροσωπεύει το 56% των συνδυασμένων λειτουργικών τους ταμειακών ροών – πολύ πάνω από το 30-40% που παρατηρήθηκε την προηγούμενη δεκαετία. Τον Ιούλιο η Shell ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3,5 δισ. δολαρίων. Για να απελευθερώσουν μετρητά, οι πετρελαϊκοί κολοσσοί έχουν μειώσει το κόστος. Η Exxon ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα μειώσει το εργατικό δυναμικό της κατά 3-4%. Η Chevron βρίσκεται στη μέση μιας αναδιάρθρωσης που θα μπορούσε να μειώσει το προσωπικό της κατά το ένα πέμπτο. Η Conoco, ένας άλλος αμερικανικός πετρελαϊκός γίγαντας, προχωρά επίσης σε περικοπές, όπως και η BP και η Shell. Αντιμέτωποι με ένα ζοφερό μέλλον, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αδυνατίζουν.