ΟΠΕΚ: Αποφασίζει την Κυριακή νέα αύξηση παραγωγής

Προς μια ακόμη μικρή αύξηση της παραγωγής προσανατολίζονται οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ+ για τον Δεκέμβριο, οι εκπρόσωποι των οποίων θα συνέλθουν την Κυριακή.

Βασικά μέλη του καρτέλ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία συζητούν μια αύξηση περίπου 137.000 βαρελιών την ημέρα -αντίστοιχη με εκείνη που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο- σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις συζητήσεις.

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή, δήλωσε ένας από τους συνέδρους, με τη διαδικτυακή συνάντηση να έχει προγραμματιστεί για τις 5 μ.μ. ώρα Βιέννης.

Συνεχίζει ο ΟΠΕΚ παρά το πλεόνασμα

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι εταίροι του τροφοδοτούν σταδιακά την επιστροφή των 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, τα οποία είχε περικόψει πριν από δύο χρόνια, μετά την ταχεία επανεκκίνηση ενός ακόμη επιπέδου παραγωγής νωρίτερα φέτος.

Μάλιστα, συνεχίζουν παρά τις ενδείξεις ότι αναδύεται ένα σημαντικό πλεόνασμα και τις προειδοποιήσεις για ακόμα μεγαλύτερο πλεόνασμα τον επόμενο χρόνο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στο Παρίσι προβλέπει ότι οι παγκόσμιες προμήθειες θα μπορούσαν να υπερβούν τη ζήτηση αυτό το τρίμηνο κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και στη συνέχεια να διογκωθούν σε μια άνευ προηγουμένου υπερπροσφορά τον επόμενο χρόνο, τουλάχιστον θεωρητικά. Και αυτό, γιατί οι πραγματικές αυξήσεις στην παραγωγή του οργανισμού υπολείπονται σημαντικά των ονομαστικών όγκων, καθώς ορισμένα μέλη εξιλεώνονται για την προηγούμενη υπερπαραγωγή και άλλα δυσκολεύονται να αντλήσουν περισσότερο, περιορίζοντας τον αντίκτυπο στην αγορά.

Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρχουν ενδείξεις για προσφορά πετρελαίου μεγαλύτερη από τη ζήτηση, το πετρέλαιο γίνεται λιγότερο ελκυστική επένδυση και οι τιμές δύσκολα θα ξεφύγουν από το εύρος στο οποίο κινούνται τους τεελευταίους μήνες.

Οι τιμές

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο πέντε μηνών, περίπου στα 60 δολάρια το βαρέλι, στις 20 Οκτωβρίου, εν μέσω ανησυχιών για υπερπροσφορά, αλλά έκτοτε έχουν ανακάμψει στα περίπου 65 δολάρια λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της αισιοδοξίας για τις εμπορικές συνομιλίες.

Η Σαουδική Αραβία και οι εταίροι της στον ΟΠΕΚ δεν θα αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή, εκτός εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις διαταραχής του εφοδιασμού, δήλωσε η αναλύτρια της RBC, Χέλιμα Κροφτ, σε σημείωμά της αυτή την εβδομάδα.

Η ίδια δήλωσε την Παρασκευή πως αναμένει ότι ο όμιλος θα αυξήσει τους στόχους κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα.

Οι Rystad, Commerzbank και SEB αναμένουν επίσης αύξηση 137.000 βαρελιών την ημέρα.