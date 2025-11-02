Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

Η ανθεκτική ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών οδηγεί σε μια εβδομάδα όπου αναμένονται πολλά εταιρικά αποτελέσματα, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τη δύναμη του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης και για το πόσο επιθετικά θα μειώσει τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, στη Wall Street, ο S&P 500 έκλεισε τον Οκτώβριο με άνοδο 2,3% για τον μήνα, καταγράφοντας τον έκτο συνεχόμενο μήνα κερδών, παρά την αστάθεια αυτή την εβδομάδα μετά την ανακοίνωση μικτών αποτελεσμάτων από εταιρείες με μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Αυξήθηκαν επίσης οι αμφιβολίες ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες μειώσεις επιτοκίων μετά την αναμενόμενη χαλάρωση κατά ένα τέταρτο του σημείου από την Fed την Τετάρτη.

Ο Νοέμβριος έχει μέσο κέρδος 1,87% σε αυτό το διάστημα, με τον Δεκέμβριο να σημειώνει μέση αύξηση 1,43%, ακριβώς πίσω από το 1,47% του Απριλίου.

Μετά τη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι η μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση τον Δεκέμβριο «δεν είναι δεδομένη». Οι επενδυτές περίμεναν ότι αυτή η κίνηση ήταν σχεδόν σίγουρη.

Τα εταιρικά κέρδη ξεπέρασαν γενικά τις προσδοκίες. Σύμφωνα με την LSEG IBES, τα κέρδη του S&P 500 για το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να αυξηθούν κατά 13,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περισσότερες από 130 εταιρείες του δείκτη θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους την ερχόμενη εβδομάδα.

«Αν υποθέσουμε ότι πλησιάζουμε στο ανώτατο όριο των αποτιμήσεων, καθώς οι επενδυτές μπορεί να διστάζουν να πληρώσουν πολλαπλάσια ποσά πιο κοντά σε αυτά που ήταν στην τεχνολογική φούσκα, νομίζω ότι τα κέρδη θα πρέπει να κάνουν τη δύσκολη δουλειά για να προωθήσουν τις αποδόσεις», δήλωσε στο Reuters ο Άντζελο Κουρκάφας, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων επενδύσεων στην Edward Jones.

O μήνας με την καλύτερη απόδοση στη Wall Street

Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας παραδοσιακά ευνοϊκής περιόδου για τις μετοχές. Σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac, από το 1950, ο Νοέμβριος κατατάσσεται ως ο μήνας με την καλύτερη απόδοση και ο Δεκέμβριος ως ο τρίτος καλύτερος για τον S&P 500 κατά μέσο όρο. Ο Νοέμβριος έχει μέσο κέρδος 1,87% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ ο Δεκέμβριος έχει μέση αύξηση 1,43%, ακριβώς πίσω από τον Απρίλιο με 1,47%.

Δεδομένης της ισχυρής απόδοσης μέχρι στιγμής το 2025, ορισμένοι επενδυτές αμφισβητούν εάν κάποια από την ευφορία του τέλους του έτους έχει μεταφερθεί νωρίτερα. Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 16% από την αρχή του έτους, ενώ ο Nasdaq έχει σημειώσει άνοδο περίπου 23%.

Ωστόσο, η ιστορία δείχνει ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να σημειώσουν άνοδο μέχρι το τέλος του έτους. Από το 1950, ο δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο τουλάχιστον 15% κατά τους πρώτους 10 μήνες του έτους σε 21 περιπτώσεις. Σύμφωνα με την Truist Advisory Services, σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από μία, ο δείκτης σημείωσε επίσης κέρδη τους δύο τελευταίους μήνες.

Με το 44% των εταιρειών του S&P 500 να έχουν υποβάλει τις εκθέσεις τους μέχρι την Τετάρτη, το 83% ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη. Αυτό το ποσοστό θα είναι το έκτο υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, αν διατηρηθεί, σύμφωνα με τους αναλυτές της Ned Davis Research.

Υπήρξαν όμως και κάποιες αναποδιές. Την Πέμπτη, η μετοχή της Meta Platforms υποχώρησε μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων τους αποτελεσμάτων. Και οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν αύξηση των δαπανών για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ενθουσιασμός για την ΑΙ

Ο ενθουσιασμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει συμβάλει στην άνοδο του δείκτη S&P 500 κατά 90% από την έναρξη της ανοδικής αγοράς πριν από λίγο περισσότερο από τρία χρόνια. Ωστόσο, οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε πιθανή υπερβολική ενθουσιασμό που συνδέεται με το θέμα και ανυπομονούν για στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη αποδίδουν.

«Οι επενδυτές θέλουν να μάθουν όχι μόνο ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης, κάτι που ήταν το επίκεντρο καθώς αυτές οι μετοχές έχουν εκτοξευθεί… αλλά και πόσα ξοδεύουν και τι είδους απόδοση συνεπάγεται αυτό», δήλωσε ο Eric Kuby, επικεφαλής επενδύσεων στη North Star Investment Management.

Οι εταιρείες τεχνολογίας που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν εταιρείες ημιαγωγών, όπως η Advanced Micro Devices (AMD), η Qualcomm, η Palantir Technologies.

Η μετοχή τόσο της Palantir όσο και της AMD έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος, ενώ η μετοχή της Qualcomm έχει αυξηθεί περίπου 18%. Άλλες εταιρείες που αναμένεται να ανακοινώσουν την επόμενη εβδομάδα είναι τα McDonald’s και η Uber.

Οι επενδυτές που ανησυχούν για την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για τις ανακοινώσεις στελέχωσης των εταιρειών, επειδή το κλείσιμο της κυβέρνησης έχει σταματήσει τη δημοσίευση των περισσότερων επίσημων οικονομικών εκθέσεων. Η Amazon δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα μειώσει το παγκόσμιο εταιρικό εργατικό δυναμικό της κατά περίπου 14.000 άτομα, με περισσότερες περικοπές να αναμένονται τον επόμενο χρόνο.

«Με την έλλειψη δεδομένων από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για οτιδήποτε, και στη συνέχεια με αυτά τα σημάδια ότι οι εταιρείες απολύουν προσωπικό, αυτό με κάνει λίγο νευρικό», δήλωσε ο Robert Pavlik, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Dakota Wealth Management.

Το shutdown των ΗΠΑ , το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, είναι πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια μετά το αντίστοιχο του 2018-2019 που διήρκεσε 35 ημέρες. Τα μηνιαία στοιχεία για την απασχόληση που έχουν προγραμματιστεί να δημοσιευτούν στις 7 Νοεμβρίου πρόκειται να καθυστερήσουν, επομένως οι επενδυτές που αξιολογούν την υγεία της οικονομίας θα βασίζονται περισσότερο σε εναλλακτικά δεδομένα, όπως η έκθεση απασχόλησης της ADP και η μέτρηση του κλίματος καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Αυτά τα δεδομένα αποκτούν πρόσθετη σημασία μετά τα σχόλια του Πάουελ που άφησαν τις προοπτικές για μελλοντικές περικοπές επιτοκίων πιο αμφίβολες.

«Βρισκόμαστε σε ένα κενό δεδομένων, οπότε αυτές οι εναλλακτικές πηγές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Fed προσπαθεί να προσαρμόσει την πορεία των επιτοκίων», δήλωσε ο Κουρκάφας.