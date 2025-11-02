Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

Πάνω από 130 εταιρείες του S&P 500 θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα την ερχόμενη εβδομάδα

Wall Street 02.11.2025, 23:00
Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Η ανθεκτική ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών οδηγεί σε μια εβδομάδα όπου αναμένονται πολλά εταιρικά αποτελέσματα, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τη δύναμη του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης και για το πόσο επιθετικά θα μειώσει τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, στη Wall Street, ο S&P 500 έκλεισε τον Οκτώβριο με άνοδο 2,3% για τον μήνα, καταγράφοντας τον έκτο συνεχόμενο μήνα κερδών, παρά την αστάθεια αυτή την εβδομάδα μετά την ανακοίνωση μικτών αποτελεσμάτων από εταιρείες με μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Αυξήθηκαν επίσης οι αμφιβολίες ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες μειώσεις επιτοκίων μετά την αναμενόμενη χαλάρωση κατά ένα τέταρτο του σημείου από την Fed την Τετάρτη.

Ο Νοέμβριος έχει μέσο κέρδος 1,87% σε αυτό το διάστημα, με τον Δεκέμβριο να σημειώνει μέση αύξηση 1,43%, ακριβώς πίσω από το 1,47% του Απριλίου.

Μετά τη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι η μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση τον Δεκέμβριο «δεν είναι δεδομένη». Οι επενδυτές περίμεναν ότι αυτή η κίνηση ήταν σχεδόν σίγουρη.

Τα εταιρικά κέρδη ξεπέρασαν γενικά τις προσδοκίες. Σύμφωνα με την LSEG IBES, τα κέρδη του S&P 500 για το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να αυξηθούν κατά 13,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περισσότερες από 130 εταιρείες του δείκτη θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους την ερχόμενη εβδομάδα.

«Αν υποθέσουμε ότι πλησιάζουμε στο ανώτατο όριο των αποτιμήσεων, καθώς οι επενδυτές μπορεί να διστάζουν να πληρώσουν πολλαπλάσια ποσά πιο κοντά σε αυτά που ήταν στην τεχνολογική φούσκα, νομίζω ότι τα κέρδη θα πρέπει να κάνουν τη δύσκολη δουλειά για να προωθήσουν τις αποδόσεις», δήλωσε στο Reuters ο Άντζελο Κουρκάφας, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων επενδύσεων στην Edward Jones.

O μήνας με την καλύτερη απόδοση στη Wall Street

Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας παραδοσιακά ευνοϊκής περιόδου για τις μετοχές. Σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac, από το 1950, ο Νοέμβριος κατατάσσεται ως ο μήνας με την καλύτερη απόδοση και ο Δεκέμβριος ως ο τρίτος καλύτερος για τον S&P 500 κατά μέσο όρο. Ο Νοέμβριος έχει μέσο κέρδος 1,87% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ ο Δεκέμβριος έχει μέση αύξηση 1,43%, ακριβώς πίσω από τον Απρίλιο με 1,47%.

Δεδομένης της ισχυρής απόδοσης μέχρι στιγμής το 2025, ορισμένοι επενδυτές αμφισβητούν εάν κάποια από την ευφορία του τέλους του έτους έχει μεταφερθεί νωρίτερα. Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 16% από την αρχή του έτους, ενώ ο Nasdaq έχει σημειώσει άνοδο περίπου 23%.

Ωστόσο, η ιστορία δείχνει ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να σημειώσουν άνοδο μέχρι το τέλος του έτους. Από το 1950, ο δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο τουλάχιστον 15% κατά τους πρώτους 10 μήνες του έτους σε 21 περιπτώσεις. Σύμφωνα με την Truist Advisory Services, σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από μία, ο δείκτης σημείωσε επίσης κέρδη τους δύο τελευταίους μήνες.

Με το 44% των εταιρειών του S&P 500 να έχουν υποβάλει τις εκθέσεις τους μέχρι την Τετάρτη, το 83% ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη. Αυτό το ποσοστό θα είναι το έκτο υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, αν διατηρηθεί, σύμφωνα με τους αναλυτές της Ned Davis Research.

Υπήρξαν όμως και κάποιες αναποδιές. Την Πέμπτη, η μετοχή της Meta Platforms υποχώρησε μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων τους αποτελεσμάτων. Και οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν αύξηση των δαπανών για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ενθουσιασμός για την ΑΙ

Ο ενθουσιασμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει συμβάλει στην άνοδο του δείκτη S&P 500 κατά 90% από την έναρξη της ανοδικής αγοράς πριν από λίγο περισσότερο από τρία χρόνια. Ωστόσο, οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε πιθανή υπερβολική ενθουσιασμό που συνδέεται με το θέμα και ανυπομονούν για στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη αποδίδουν.

«Οι επενδυτές θέλουν να μάθουν όχι μόνο ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης, κάτι που ήταν το επίκεντρο καθώς αυτές οι μετοχές έχουν εκτοξευθεί… αλλά και πόσα ξοδεύουν και τι είδους απόδοση συνεπάγεται αυτό», δήλωσε ο Eric Kuby, επικεφαλής επενδύσεων στη North Star Investment Management.

Οι εταιρείες τεχνολογίας που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν εταιρείες ημιαγωγών, όπως η Advanced Micro Devices (AMD), η Qualcomm, η Palantir Technologies.

Η μετοχή τόσο της Palantir όσο και της AMD έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος, ενώ η μετοχή της Qualcomm έχει αυξηθεί περίπου 18%. Άλλες εταιρείες που αναμένεται να ανακοινώσουν την επόμενη εβδομάδα είναι τα McDonald’s και η Uber.

Οι επενδυτές που ανησυχούν για την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για τις ανακοινώσεις στελέχωσης των εταιρειών, επειδή το κλείσιμο της κυβέρνησης έχει σταματήσει τη δημοσίευση των περισσότερων επίσημων οικονομικών εκθέσεων. Η Amazon δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα μειώσει το παγκόσμιο εταιρικό εργατικό δυναμικό της κατά περίπου 14.000 άτομα, με περισσότερες περικοπές να αναμένονται τον επόμενο χρόνο.

«Με την έλλειψη δεδομένων από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για οτιδήποτε, και στη συνέχεια με αυτά τα σημάδια ότι οι εταιρείες απολύουν προσωπικό, αυτό με κάνει λίγο νευρικό», δήλωσε ο Robert Pavlik, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Dakota Wealth Management.

Το shutdown των ΗΠΑ , το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, είναι πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια μετά το αντίστοιχο του 2018-2019 που διήρκεσε 35 ημέρες. Τα μηνιαία στοιχεία για την απασχόληση που έχουν προγραμματιστεί να δημοσιευτούν στις 7 Νοεμβρίου πρόκειται να καθυστερήσουν, επομένως οι επενδυτές που αξιολογούν την υγεία της οικονομίας θα βασίζονται περισσότερο σε εναλλακτικά δεδομένα, όπως η έκθεση απασχόλησης της ADP και η μέτρηση του κλίματος καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Αυτά τα δεδομένα αποκτούν πρόσθετη σημασία μετά τα σχόλια του Πάουελ που άφησαν τις προοπτικές για μελλοντικές περικοπές επιτοκίων πιο αμφίβολες.

«Βρισκόμαστε σε ένα κενό δεδομένων, οπότε αυτές οι εναλλακτικές πηγές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Fed προσπαθεί να προσαρμόσει την πορεία των επιτοκίων», δήλωσε ο Κουρκάφας.

Σχετικά άρθρα:
Markets
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρές απώλειες για τον DAX και τον FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρές απώλειες για τον DAX και τον FTSE 100
Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές
Commodities

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4×4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με 4x4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες το ΧΑ
Wall Street: Μεταβλητότητα και συνέχεια στο τεχνολογικό sell off
Wall Street

Μεταβλητότητα στη Wall Street, συνεχίζεται το τεχνολογικό sell off
Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»
Ομόλογα

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»

OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Wall Street
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές
Commodities

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές

Οι επενδυτές στάθμισαν τις ανησυχίες τους για την παγκόσμια υπερπροσφορά με τις επικείμενες κυρώσεις κατά της ρωσικής Lukoil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4×4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με 4x4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε 4 ημέρες σημαντικής ανόδου, που ναι μεν έχουν αλλάξει το κλίμα, εντούτοις έχουν φέρει και πάλι τον γενικό δείκτη πιο κοντά στα όρια της διακύμανσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Μεταβλητότητα και συνέχεια στο τεχνολογικό sell off
Wall Street

Μεταβλητότητα στη Wall Street, συνεχίζεται το τεχνολογικό sell off

Η Wall Street βρίσκεται σε διαδικασία αναπροσαρμογής, με αρκετά χαρτοφυλάκια να αποχωρούν από τον τεχνολογικό κλάδο και να επικεντρώνεται σε τομείς αξίας

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»
Ομόλογα

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»

Η πιστοληπτική αξιολόγηση του χρέους της Σκοτίας είναι υψηλότερη από τα ομόλογα της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξεπερνά και τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ξεπερνά και τις 2.070 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών λαμβάνει σημαντική ώθηση από τους περισσότερους τίτλους - Το κλίμα παραμένει ιδιαιτέρως θετικό, με την πιθανότητα ανοδικής συνέχισης να είναι μεγαλύτερη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρυσός: Σε υψηλό 3 εβδομάδων, ανησυχία για το χρέος των ΗΠΑ
Commodities

Σε υψηλό 3 εβδομάδων ο χρυσός, ανησυχία για το χρέος των ΗΠΑ

Η φυσική ζήτηση για ασήμι και χρυσό παραμένει ισχυρή

Latest News
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων
Απόψεις

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων

Οι κινητοποιήσεις που βλέπουμε σήμερα δεν είναι «αντίδραση της στιγμής», αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων αδιεξόδων

ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εγκρίσεων από τις αρχές – Χωρίς εμπόδια η δημόσια πρόταση

Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες

Ο άνθρωπος που κέρδισε τεράστια ποσά από την κρίση του 2008 πλήττεται από τα κέρδη της Wall

Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

Πώς θα γίνει η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Prada

Μισθοί: Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών
Economy

Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών

Οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα βρίσκονται στην «ουρά» των Ευρωπαϊκών κρατών, αλλά στην κορυφή όσον αφορά τις τιμές των βασικών προϊόντων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025
English Edition

Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025

The accolade is expected to further boost Andros' visibility in the UK market, underscoring the growing international appeal of its well-organized network of hiking trails.

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή
World

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή

Το ΔΝΤ προτρέπει την Αργεντινή να αυξήσει τα συναλλαγματικά αποθέματά της πιο γρήγορα

ΕΚΠΟΙΖΩ: Πέντε επισημάνσεις για την Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή
Economy

ΕΚΠΟΙΖΩ: Πέντε επισημάνσεις για την Αρχή Εποπτείας της Αγοράς

Η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει πως μέλημα του σχεδίου νόμου θα έπρεπε να είναι η ουσιαστική προστασία του καταναλωτή

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρές απώλειες για τον DAX και τον FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρές απώλειες για τον DAX και τον FTSE 100

Οι ευρωπαϊκές αγορές δεν κατάφεραν να αποτυπώσουν την ανακούφιση από την υπογραφή του νομοσχεδίου από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη το βράδυ

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο
World

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο

Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι, λέει ότι οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι

ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu

Για την ΕΣΕΕ η συμφωνία στο Ecofin δίνει μία πραγματική ανάσα για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και ελληνικού εμπορίου

Τσεχία: Η κεντρική τράπεζα αγοράζει crypto αξίας 1 εκατ. δολαρίων
Crypto

Γιατί αγοράζει crypto η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας

Η παγωμένη αντίδραση της ΕΚΤ

Greek Households Struggle as Cost of Living Remains High
English Edition

Greek Households Struggle as Cost of Living Remains High

Deutsche Bank research highlights Athens as the third most expensive city globally for basic utilities, which consume nearly 19% of the average wage.

