BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της

Η BNP Paribas λέει ότι οι χώρες που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

World 02.11.2025, 20:00
BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

«Φτωχή σε λίπος, πλούσια σε φυτικές ίνες, με αρκετά φρούτα και λαχανικά»…

Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, η BNP Paribas επικαλείται τις αρετές της μεσογειακής διατροφής για να κάνει τις οικονομικές, και δημοσιονομικές φυσικά, συστάσεις της στην υπόλοιπη Ευρώπη!

Όπως εξηγεί, τα τελευταία δέκα χρόνια, οι χώρες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ελληνική μεταμόρφωση…

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η κρίση του ευρώ ανέδειξε τις αδυναμίες της ΟΝΕ. Ένας όγκος χρεών, που αφορούσαν κυρίως τις νότιες χώρες προς τις βόρειες, απειλούσαν να καταρρεύσουν λόγω έλλειψης της δυνατότητας προσαρμογών ισοτιμιών ή μεταβιβάσεων προϋπολογισμών.

Όπως συχνά συμβαίνει σε δύσκολες περιόδους, οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν με την ενίσχυση της διακυβέρνησης. Δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, αγοράστηκαν μαζικά ομόλογα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ποσοτική χαλάρωση), κ.ά.

Όσον αφορά τη διόρθωση των εσωτερικών ανισοτήτων, αυτή ξεπέρασε τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν στα κράτη-μέλη και περιλάμβανε και μια στροφή της οικονομικής πολιτικής των «υστερούντων» χωρών προς την πλευρά της προσφοράς. Δηλαδή ευελιξία στην αγορά εργασίας, έλεγχος του κόστους, διοικητική απλούστευση και υποστήριξη της καινοτομίας.

Ποια είναι τα αποτελέσματα;

Η BN Paribas αξιολογεί τις διαφορές στην ανταγωνιστικότητα των τιμών σε σχέση με το γερμανικό πρότυπο και παρακολουθούνται μέσω του κόστους εργασίας ανά μονάδα, δηλαδή της αναλογίας μεταξύ των ωριαίων μισθών και των εξόδων (κυρίως των κοινωνικών ασφαλίσεων του εργοδότη) και της ωριαίας παραγωγικότητας.

Η πρώτη παρατήρηση, που επιβεβαιώνει την εικόνα, είναι ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Η πτώση του κόστους εργασίας της σε σχέση με αυτό της Γερμανίας δεν έχει μόνο διορθώσει την υπερβολή του παρελθόντος, αλλά έχει θέσει την ελληνική οικονομία σε μια ευνοϊκή ανταγωνιστική θέση, την καλύτερη που είχε από την ένταξή της στην ΟΝΕ.

Η Γαλλία βελτιώνει τη θέση της

Η αυστηρότητα των μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα μπορεί να εκτιμηθεί από τον περιορισμό που τέθηκε στους ωριαίους μισθούς και τα συναφή έξοδα, τα οποία έχουν μειωθεί κατά 18% σε πραγματικούς όρους από το 2012.

Ενώ καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει τόσο μακριά στον περιορισμό των μισθών, πολλές έχουν βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους με παρόμοιο τρόπο, με τη Γερμανία να διατηρεί ή να ενισχύει το πλεονέκτημα της παραγωγικότητας. Ως αποτέλεσμα, κυρίως μέσω του ελέγχου του κόστους εργασίας, η Ιταλία, η Ισπανία και, σε μικρότερο βαθμό, η Πορτογαλία, έχουν σημειώσει πρόοδο.

Όσον αφορά τη Γαλλία, δεν έμεινε πίσω. Στα τέλη του 2012, η έκθεση “Gallois” προειδοποιούσε για πολλαπλά σημάδια της πτώσης της, όπως το βάρος των εξόδων που σχετίζονται με την απασχόληση, την επιταχυνόμενη απώλεια μεριδίων αγοράς, τα επαναλαμβανόμενα εμπορικά ελλείμματα και την αποβιομηχάνιση.

Ακολούθησε μια στροφή στην κυβερνητική πολιτική υπέρ των επιχειρήσεων, η οποία συνεχίζεται από τότε. Ως αποτέλεσμα, όσον αφορά την ενδοευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η γαλλική οικονομία συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που έχουν βελτιώσει σημαντικά τη θέση τους (η αύξηση του κόστους εργασίας της έχει μειωθεί κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τη Γερμανία από το 2012).

Σε μια περίοδο που αμφισβητείται η κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και οι παγκόσμιες συνθήκες εμπορίου δυσκολεύουν, αυτό αποτελεί έναν παράγοντα ανθεκτικότητας που πρέπει να επισημανθεί.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Καφές: Οι υψηλές τιμές… σερβιρίστηκαν για να παραμείνουν στις ΗΠΑ
World

Οι υψηλές τιμές στον καφέ... σερβιρίστηκαν για να μείνουν
Red Bull: Ερευνάται από την ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές
World

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές
Συρία: Συζητήσεις με GE Vernova και Siemens Energy για ενεργειακές λύσεις και ανοικοδόμηση της χώρας
World

GE Vernova και Siemens Energy συζητούν ενεργειακό deal me τη Συρόα
Boeing: Καταδίκη για συντριβή 737ΜΑΧ – Θα πληρώσει 35 εκατ. δολάρια σε οικογένεια θύματος
World

Boeing: Καταδίκη για συντριβή 737ΜΑΧ – Θα πληρώσει 35 εκατ. δολάρια σε οικογένεια θύματος
Lacoste: Νέο κατάστημα «ναυαρχίδα» στο Χονγκ Κονγκ
World

Στο Χονγκ Κονγκ με νέο κατάστημα «ναυαρχίδα» η Lacoste
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση θα μειώσει δασμούς για να τιθασεύσει τις τιμές τροφίμων
World

Μείωση δασμών στα τρόφιμα σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Καφές: Οι υψηλές τιμές… σερβιρίστηκαν για να παραμείνουν στις ΗΠΑ
World

Οι υψηλές τιμές στον καφέ... σερβιρίστηκαν για να μείνουν

Ο Μπέσεντ για πρώτη φορά αναγνωρίζει σιωπηρά ότι οι δασμοί αυξάνουν τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές

Συρία: Συζητήσεις με GE Vernova και Siemens Energy για ενεργειακές λύσεις και ανοικοδόμηση της χώρας
World

GE Vernova και Siemens Energy συζητούν ενεργειακό deal me τη Συρόα

Οι συζητήσεις αφορούν στην προμήθεια αεριοστροβίλων αξίας 7 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση του ενεργειακού τομέα στη Συρία

Boeing: Καταδίκη για συντριβή 737ΜΑΧ – Θα πληρώσει 35 εκατ. δολάρια σε οικογένεια θύματος
World

Boeing: Καταδίκη για συντριβή 737ΜΑΧ – Θα πληρώσει 35 εκατ. δολάρια σε οικογένεια θύματος

Η Boeing έχει διευθετήσει πάνω από το 90% των σχετικών αγωγών, καταβάλλοντας δισεκατομμύρια σε αποζημιώσεις

Lacoste: Νέο κατάστημα «ναυαρχίδα» στο Χονγκ Κονγκ
World

Στο Χονγκ Κονγκ με νέο κατάστημα «ναυαρχίδα» η Lacoste

H Lacoste είναι μία ακόμη εταιρεία μόδας που σπεύει να εκμεταλλευτεί την άνοδο των λιανικών πωλήσεων στο Χονγκ Κονγκ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση θα μειώσει δασμούς για να τιθασεύσει τις τιμές τροφίμων
World

Μείωση δασμών στα τρόφιμα σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος υποδεικνύει αλλαγές στους δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα, όπως καφέ και μπανάνες, για να περιορίσει την εκτόξευση των τιμών στις ΗΠΑ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δασμοί Τραμπ: Η ΕΕ ετοιμάζει σχέδιο για την εφαρμογή των συμφωνιών με τις ΗΠΑ
World

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Αύγουστο όρισε δασμό 15% στα περισσότερα προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, αλλά περιλάμβανε επίσης δεσμεύσεις για συνέχιση διεργασιών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αργεντινή: Οι ΗΠΑ άντλησαν 900 εκ. δολ. από τον λογαριασμό του ΔΝΤ καθώς πλησίαζε η πληρωμή χρέους της χώρας
World

Οι ΗΠΑ στηρίζουν με 900 εκατ. δολ. τον Μιλέι για το χρέος στο ΔΝΤ

Τα αποθεματικά που διαθέτει η Αργεντινή αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσό καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ενισχύσει την κυβέρνηση του Χαβιέ Μιλέι

Latest News
Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»
Ομόλογα

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»

Η πιστοληπτική αξιολόγηση του χρέους της Σκοτίας είναι υψηλότερη από τα ομόλογα της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας

Τζούλη Καλημέρη
Καφές: Οι υψηλές τιμές… σερβιρίστηκαν για να παραμείνουν στις ΗΠΑ
World

Οι υψηλές τιμές στον καφέ... σερβιρίστηκαν για να μείνουν

Ο Μπέσεντ για πρώτη φορά αναγνωρίζει σιωπηρά ότι οι δασμοί αυξάνουν τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές

Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα – «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
AGRO

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Λάρισα - «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»

Αύριο Παρασκευή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βγάζουν τα τρακτέρ στην Αγιά

Κυριάκος Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Economy

Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κ. Πιερρακάκης στο Ecofin για τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας - αεροπλοΐα, ναυσιπλοΐα και γεωργία - που είναι στρατηγικής σημασίας

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-Μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Χατζηδάκης: Αύξηση της χρηματοδότησης των Περιφερειών
Economy

Χατζηδάκης: Στα 2,5 δισ. ευρώ θα αυξηθεί η χρηματοδότηση των Περιφερειών

Ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην ΕΝΠΕ ανέφερε ότι η χρηματοδότηση την περίοδο 2026-2033 θα αυξηθεί κατά 11%

Τροχαία δυστυχήματα: Δύο ελληνικές περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων στην ΕΕ
Κοινωνία

Δύο ελληνικές περιφέρειες σπάνε τα κοντέρ στους θανάτους από τροχαία

Η μαύρη λίστα που συνέταξε η Eurostat με τους περισσότερους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα

Red Bull: Ερευνάται από την ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές
World

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές

Η Επιτροπή διερευνά εάν η εταιρεία ενεργειακών ποτών Red Bull καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
Business

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

O πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη φορολόγηση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Focus Bari: Η νέα ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων
Τεχνολογία

Η νέα ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων - Τι δείχνει έρευνα της Focus Bari

Τα ποσοστά χρήσης του διαδικτύου και ειδικά των social media, των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την Focus Bari

ΔΑΑ: Στα 12,55 ευρώ η τιμή στόχος από την Ambrosia Capital
Business

ΔΑΑ: Στα 12,55 ευρώ η τιμή στόχος από την Ambrosia Capital

Ποια είναι τα σημεία που θα ωφελήσουν τον ΔΑΑ, σύμφωνα με την Ambrosia Capital

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξεπερνά και τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ξεπερνά και τις 2.070 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών λαμβάνει σημαντική ώθηση από τους περισσότερους τίτλους - Το κλίμα παραμένει ιδιαιτέρως θετικό, με την πιθανότητα ανοδικής συνέχισης να είναι μεγαλύτερη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με FTTH, FWA και Cosmote TV
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής (ΟΤΕ): Ανάπτυξη με όχημα FTTH, FWA και Cosmote TV

Οι επενδύσεις αναμένονται στα 600 εκατ. ευρώ καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone, είπε ο Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 
Business

Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση της Euronext

Πριν την λήξη της περιόδου αποδοχής η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ πέτυχε τον στόχο της 

Πάτρα – Πύργος: Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ
Κατασκευές

Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ. της Πατρών - Πύργου

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την ολοκλήρωση της Πατρών - Πύργου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο