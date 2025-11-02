ΗΠΑ: Να καταβάλει το επίδομα σίτισης καλεί τον Τραμπ ομοσπονδιακό δικαστήριο

Εκατομμύρια Αμερικανοί με χαμηλό εισόδημα περιμένουν να λάβουν το σχετικό επίδομα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ

World 02.11.2025, 08:29
ΗΠΑ: Να καταβάλει το επίδομα σίτισης καλεί τον Τραμπ ομοσπονδιακό δικαστήριο
Newsroom

Να καταβάλει το πλήρες ποσό των επιδομάτων σίτισης που λαμβάνουν εκατομμύρια Αμερικανοί μέσω του προγράμματος SNAP, ζήτησε ομοσπονδιακός δικαστής του Ρόουντ Άιλαντ το Σάββατο από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την απόφαση της εκδίκασης μιας από τις δύο προσφυγές που έχουν κατατεθεί εναντίον του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ προκειμένου να το εμποδίσουν να αναστείλει το πρόγραμμα SNAP, που βοηθά νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, λόγω της συνεχιζόμενης παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους.

Στη δεύτερη προσφυγή, την οποία κατέθεσαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Κολούμπια 25 πολιτείες που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς, η δικαστής Ίντιρα Ταλουάνι εκτίμησε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση δηλώνει ψευδώς ότι νομικά εμπόδια την αποτρέπουν από το να χρησιμοποιήσει έκτακτους πόρους που διαθέτει για να χρηματοδοτήσει το SNAP.

Εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί περιμένουν το επίδομα για την αγορά τροφίμων.

Απορρίφθηκαν τα επιχειρήματα της κυβέρνησης Τραμπ

Στην αρχική του απόφαση, που εκδόθηκε την Παρασκευή, ο δικαστής Τζον Μακόνελ του Ρόουντ Άιλαντ απέρριψε τα επιχειρήματα της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το SNAP λόγω του shutdown, που συνεχίζεται από την 1η Οκτωβρίου.

Με τη χθεσινή του απόφαση ο Μακόνελ έδωσε διορία στην κυβέρνηση Τραμπ να παρουσιάσει ως τη Δευτέρα ένα σχέδιο για την καταβολή του πλήρους ποσού του επιδόματος αυτού την ίδια ημέρα, ή τουλάχιστον για την καταβολή μέρους του ποσού ως την Τετάρτη.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εγκεκριμένοι από το Κογκρέσο έκτακτοι πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν τώρα λόγω του shutdown», υπογράμμισε ο δικαστής στην απόφασή του.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ είχε γράψει την Παρασκευή: «ΔΕΝ θέλω οι Αμερικανοί να πεινάσουν απλώς και μόνο επειδή οι Ακραίοι Δημοκρατικοί αρνούνται να κάνουν το σωστό και να ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ».

«Για τον λόγο αυτό έδωσα εντολή στους δικηγόρους μας να ζητήσουν από το Δικαστήριο να διευκρινίσει με ποιο τρόπο μπορούμε νομικά να χρηματοδοτήσουμε το SNAP το συντομότερο δυνατό», είχε προσθέσει.

Η χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου κάνει ακριβώς αυτό, έγραψε ο Μακόνελ στην απόφασή του, στην οποία αναφέρθηκε και στην ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.

«Το δικαστήριο εκτιμά πολύ την άμεση και οριστική απάντηση του προέδρου στην απόφασή του όπως και την επιθυμία του να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους για το SNAP», επεσήμανε ο δικαστής.

Ποιοι λαμβάνουν το σχετικό επίδομα

Επίδομα για την αγορά τροφίμων μέσω του προγράμματος SNAP λαμβάνουν οι Αμερικανοί το εισόδημα των οποίων είναι στο ή κάτω από το 130% του ομοσπονδιακού ορίου της φτώχειας, κάτι που σε πολλές πολιτείες αντιστοιχεί στα 1.632 δολάρια μηνιαίως για ένα νοικοκυριό με ένα άτομο και στα 2.215 δολάρια για δύο άτομα.

Οι πολιτείες είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των επιδομάτων αυτών, τα οποία καταβάλλονται κάθε μήνα.

Το παρατεταμένο shutdown όμως έχει θέσει σε κίνδυνο τα επιδόματα αυτά. Το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας δηλώνει ότι δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για να καταβάλλει το επίδομα στα 42 εκατομμύρια Αμερικανούς που το δικαιούνται, καθώς το κόστος του ανέρχεται στα 8,5 με 9 δισεκ. δολάρια τον μήνα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι δεν έχει τη δικαιοδοσία να καταβάλει το επίδομα μέχρις ότου το Κογκρέσο εγκρίνει τον προϋπολογισμό και αρθεί η δημοσιονομική παράλυση.

