ΗΠΑ: Αγωγή 25 πολιτειών κατά της κυβέρνησης Τραμπ για το πάγωμα επιδομάτων τροφίμων

Μια συμμαχία από 25 δημοκρατικά καθοδηγούμενες πολιτείες, μαζί με την Περιφέρεια της Κολούμπια, κινήθηκαν νομικά εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ, επιχειρώντας να σταματήσουν την αναστολή του προγράμματος SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) — γνωστού και ως “food stamps”.

Σύμφωνα με το Reuters, η αναστολή των επιδομάτων, που προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου, συνδέεται με το συνεχιζόμενο κρατικό shutdown, προκαλώντας ανησυχία για τη σίτιση άνω των 41 εκατομμυρίων Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα.

ΗΠΑ: Οικονομική κρίση με κοινωνικό πρόσωπο

Το πρόγραμμα SNAP κοστίζει περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια μηνιαίως και αποτελεί κρίσιμο δίχτυ ασφαλείας για εκατομμύρια νοικοκυριά. Ωστόσο, το Υπουργείο Γεωργίας (USDA) αρνείται να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα 6 δισ. δολάρια από τα αποθεματικά κονδύλια για τη συνέχιση της χρηματοδότησης.

Η Γενική Εισαγγελέας της Μασαχουσέτης, Andrea Joy Campbell, κατηγόρησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι «επιλέγει συνειδητά να προκαλέσει ζημιά σε οικογένειες που ήδη παλεύουν να τα βγάλουν πέρα».

Νομική μάχη για τη συνέχεια του προγράμματος

Η υπόθεση θα εξεταστεί από την ομοσπονδιακή δικαστή Indira Talwani, η οποία όρισε ακρόαση για το αν το USDA θα υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά κεφάλαια. Σύμφωνα με την αγωγή, η διακοπή των επιδομάτων παραβιάζει την Food and Nutrition Act του 2008, που επιβάλλει τη συνεχή παροχή βοήθειας σε όλα τα επιλέξιμα νοικοκυριά.

«Εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται ένα βήμα πριν την πείνα επειδή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αρνείται να τηρήσει τον νόμο», τόνισε η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Letitia James.

Η πολιτική διάσταση του shutdown

Η αντιπαράθεση έχει λάβει έντονα πολιτικό χαρακτήρα. Εκπρόσωπος του USDA δήλωσε ότι «οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία βρίσκονται σε σταυροδρόμι: είτε θα συνεχίσουν να ακολουθούν την αριστερή πτέρυγα είτε θα ανοίξουν ξανά την κυβέρνηση για να λάβουν οι ευάλωτες ομάδες τα επιδόματά τους».

Το πρόγραμμα SNAP αφορά πολίτες με εισόδημα κάτω από το 130% του ομοσπονδιακού ορίου φτώχειας, δηλαδή περίπου 1.632 δολάρια μηνιαίως για ένα άτομο ή 2.215 δολάρια για δύο άτομα. Η αναστολή θα αποτελέσει πρωτοφανές γεγονός στα 60 χρόνια ιστορίας του προγράμματος.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Πέρα από το SNAP, το shutdown απειλεί και το WIC (Women, Infants, and Children Program), το οποίο παρέχει διατροφική υποστήριξη σε περίπου 7 εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά. Οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τις τοπικές οικονομίες, αυξάνοντας τη ζήτηση για φιλανθρωπική βοήθεια και πιέζοντας τους προϋπολογισμούς των πολιτειών.

Ένα πολιτικό δράμα με ανθρώπινο τίμημα

Η σύγκρουση γύρω από τα επιδόματα τροφίμων ξεπερνά τη νομική διάσταση: είναι μια πολιτική μάχη με κοινωνικό πρόσημο, που αναδεικνύει τις ανισότητες και τα όρια του αμερικανικού κοινωνικού κράτους.

Καθώς η ακρόαση πλησιάζει, οι πολιτείες ελπίζουν ότι το δικαστήριο θα αποτρέψει ένα κύμα πείνας που σκιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.