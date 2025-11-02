ΗΠΑ: Τα βασικά σημεία της συμφωνίας με την Κίνα ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

Τι συμφώνησαν ΗΠΑ - Κίνα για δασμούς, ελέγχους στις εξαγωγές, λιμενικά τέλη, σόγια και φαιντανύλη

World 02.11.2025, 10:03
ΗΠΑ: Τα βασικά σημεία της συμφωνίας με την Κίνα ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος
Newsroom

Τις λεπτομέρειες για τα καίρια σημεία της εμπορικής συμφωνίας Τραμπ – Σι την προηγούμενη εβδομάδ, μια συμφωνία που με αγωνία περίμεναν οι αγορές όλου του κόσμου για να «ανασάνουν», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Τα κύρια σημεία ρυθμίζουν με εκατέρωθεν παραχωρήσεις ζητήματα που άπτονται της φορολόγησης κινεζικών χημικών ουσιών που σχετίζονται με τη φαιντανύλη, των ελέγχων της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, την αγορά αμερικανικής σόγιας από την Κίνα, τα λιμενικά τέλη

Φαιντανύλη

Οι ΗΠΑ θα μειώσουν στο μισό τον δασμό 20% στα κινεζικά προϊόντα που σχετίζονται με τις προμήθειες χημικών ουσιών που αποτελούν πρόδρομες ουσίες της φαιντανύλης και προέρχονται από την Κίνα.

Η μείωση σε 10% των δασμών που επιβλήθηκαν για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο θα μειώσει τον συνολικό δασμολογικό συντελεστή των ΗΠΑ στις κινεζικές εισαγωγές σε περίπου 47% από 57%, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Μέσα σε αυτό το ποσοστό συμπεριλαμβάνονται δασμοί περίπου 25% που επιβλήθηκαν στις κινεζικές εισαγωγές κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και έναν μειωμένο «αμοιβαίο» δασμό 10% που επιβλήθηκε τον Απρίλιο και προηγούμενους δασμολογικούς συντελεστές του «Πλέον Ευνοούμενου Έθνους».

Σπάνιες γαίες

Η Κίνα συμφώνησε σε μια μονοετή παύση των αυστηρότερων ελέγχων εξαγωγών που ανακοίνωσε τον Οκτώβριο για τα ορυκτά σπάνιων γαιών και τους μαγνήτες , τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για αυτοκίνητα, αεροπλάνα και όπλα και έχουν γίνει το πιο ισχυρό διαπραγρματευτικό χαρτί του Πεκίνου στον εμπορικό πόλεμο με την Ουάσινγκτον.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η Κίνα θα εκδίδει επίσης γενικές άδειες για εξαγωγές σπάνιων γαιών, γαλλίου, γερμανίου, αντιμονίου και γραφίτη προς όφελος των τελικών χρηστών των ΗΠΑ και των προμηθευτών τους. Αυτό, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ισοδυναμεί με «την de facto άρση των ελέγχων που επέβαλε η Κίνα τον Απρίλιο του 2025 και τον Οκτώβριο του 2022».

Η Κίνα συμφώνησε επίσης να αναστείλει όλους τους δασμούς αντιποίνων που έχει ανακοινώσει από τις 4 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων των δασμών σε προερχόμενα από τις ΗΠΑ κοτόπουλα, σιτάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι, σόργο, σόγια, χοιρινό, βοδινό κρέας, υδρόβια προϊόντα, φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ανέφερε επίσης ότι το Πεκίνο θα αναστείλει ή θα άρει όλα τα μη δασμολογικά αντίμετρα που έχουν ληφθεί κατά των ΗΠΑ από τις 4 Μαρτίου, όπως η καταχώριση ορισμένων αμερικανικών εταιρειών στους καταλόγους τελικών χρηστών και αναξιόπιστων οντοτήτων της κινεζικής κυβέρνησης.

Εξαγωγές από ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να μην εφαρμόσουν για ένα έτος τη διευρυμένη μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου πο περιλαμβάνει εταιρείες στις οποίες απαγορεύεται η αγορά αμερικανικών τεχνολογικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών, μια κίνηση που στοχεύει στην αποτροπή της χρήσης θυγατρικών και άλλων εταιρειών για την παράκαμψη των ελέγχων εξαγωγών.

Η διευρυμένη μαύρη λίστα θα περιλάμβανε αυτόματα εταιρείες που ανήκουν σε ποσοστό άνω του 50% σε εταιρείες που βρίσκονται ήδη στη λίστα και θα είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις κινεζικές εταιρείες, απαγορεύοντας τις εξαγωγές των ΗΠΑ σε χιλιάδες ακόμη κινεζικές εταιρείες.

Σόγια

Η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει τουλάχιστον 12 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας τους δύο τελευταίους μήνες του 2025, καθώς και τουλάχιστον 25 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας για κάθε ένα από τα επόμενα τρία χρόνια. Συμφώνησε επίσης -σύμφωνα πάντα με τον Λευκό Οίκο- να ξεκινήσει και πάλι τις αγορές αμερικανικού σόργου και κορμών σκληρού ξύλου, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Οι αναλυτές σημείωσαν ότι οι δεσμεύσεις για τη σόγια θα επαναφέρουν την Κίνα στα προηγούμενα επίπεδα αγορών της από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters. Το 2024, οι ΗΠΑ εξήγαγαν σχεδόν 27 εκατομμύρια τόνους σόγιας στην Κίνα.

Η Κίνα θα λάβει επίσης μέτρα για την επανέναρξη των συναλλαγών από τις εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας τσιπ Nexperia στην Κίνα, επιτρέποντας τη ροή της παραγωγής κρίσιμων παλαιών τσιπ προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Επιπλέον, το Πεκίνο να διατηρήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 τη διαδικασία εξαιρέσεων από τους δασμούς για τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ.

Η Κίνα θα τερματίσει τις έρευνές της για την αντιμονοπωλιακή, αντιμονοπωλιακή και αντιντάμπινγκ νομοθεσία που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών, ανακοίνωσε επίσης ο Λευκός Οίκος.

Λιμενικά τέλη

Το Πεκίνο συμφώνησε να άρει τα αντίποινα για την έρευνα της Ουάσινγκτον βάσει του Άρθρου 301 σχετικά με την κυριαρχία της Κίνας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό, logistics και ναυπηγικό τομέα, και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε διάφορες ναυτιλιακές οντότητες.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να αναστείλει για ένα έτος τα νέα λιμενικά τέλη που επιβάλλονται σε πλοία κινεζικής κατασκευής, ιδιοκτησίας και σημαίας. Τα τέλη αυτά θα μπορούσαν να έχουν προσθέσει εκατομμύρια δολάρια στο κόστος κάθε ταξιδιού σε λιμάνια των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί με την Κίνα για το θέμα στο μεταξύ, ενώ θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία για την αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Εμπορία φαιντανύλης

Η Κίνα συμφώνησε να λάβει «σημαντικά μέτρα» για να τερματίσει τη ροή φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ, καθώς και η αποστολή ορισμένων πρόδρομων χημικών ουσιών στη Βόρεια Αμερική και να ελέγξει αυστηρά τις εξαγωγές άλλων χημικών ουσιών παγκοσμίως, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο αμερικανικό δίκτυο Fox ότι ομάδες εργασίας από τις δύο χώρες θα «καθορίσουν πολύ αντικειμενικά μέτρα» τις επόμενες εβδομάδες σχετικά με τη μείωση των ροών, ώστε να μετρηθεί η επιτυχία στον περιορισμό του θανατηφόρου οπιοειδούς.

World
