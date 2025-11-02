Σπάνιες γαίες: Η Κίνα θα αναστείλει ορισμένους περιορισμούς – Ξεκινά έρευνες σε αμερικανικές εταιρείες τσιπ

Σε αναστολή ουσιαστικά της εφαρμογής πρόσθετων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών θα προβεί η Κίνα ενώ θα τερματίσει τις έρευνες που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε το Σάββατο ένα ενημερωτικό δελτίο που περιγράφει ορισμένες λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας που συμφωνήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, η οποία αποσκοπούσε στην άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η Κίνα θα αναστείλει ουσιαστικά την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα τερματίσει τις έρευνες που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Κίνα θα εκδίδει γενικές άδειες που θα ισχύουν για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, γαλλίου, γερμανίου, αντιμονίου και γραφίτη «προς όφελος των τελικών χρηστών των ΗΠΑ και των προμηθευτών τους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Λευκός Οίκος, εννοώντας την αποτελεσματική άρση των ελέγχων που επέβαλε η Κίνα τον Απρίλιο του 2025 και τον Οκτώβριο του 2022. Οι ΗΠΑ και η Κίνα είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι το Πεκίνο θα ανέστειλε τους πιο περιοριστικούς ελέγχους που ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 2025 για ένα έτος.

Η Ουάσινγκτον θα αναστείλει επίσης ορισμένους από τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς του Τραμπ στην Κίνα για ένα επιπλέον έτος και σταματά τα σχέδια για την εφαρμογή δασμού 100% στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, που είχε απειληθεί για τον Νοέμβριο. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα παρατείνουν περαιτέρω τη λήξη ορισμένων δασμολογικών εξαιρέσεων του Άρθρου 301, οι οποίες πρόκειται να λήξουν στις 29 Νοεμβρίου 2025, έως τις 10 Νοεμβρίου 2026.

Τι προβλέπει η συμφωνία Τραμπ – Σι για τις σπάνιες γαίες

Η ιστορική σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και Σι, η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησή τους κατά τη δεύτερη θητεία του Αμερικανού προέδρου, είδε τους δύο ηγέτες να σταθεροποιούν τις σχέσεις τους βραχυπρόθεσμα μετά από μια κλιμακούμενη εμπορική διαμάχη που είχε αναστατώσει τις αγορές και είχε πυροδοτήσει φόβους για παγκόσμια ύφεση.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η Κίνα συμφώνησε να σταματήσει τους σαρωτικούς ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών σε αντάλλαγμα για μια συμφωνία των ΗΠΑ για την άρση της επέκτασης των περιορισμών σε κινεζικές εταιρείες. Η Κίνα είχε χρησιμοποιήσει την κυριαρχία της στην επεξεργασία σπάνιων γαιών ως μοχλό πίεσης, απειλώντας να περιορίσει τη ροή τους προς τις ΗΠΑ και τις συμμαχικές τους χώρες.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν επίσης να μειώσουν στο μισό τον δασμό που σχετίζεται με τη φαιντανύλη από 20% σε 10%, ενώ το Πεκίνο θα συνεχίσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας και άλλων γεωργικών προϊόντων. Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι η Κίνα θα αγοράσει 12 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σόγιας κατά την τρέχουσα περίοδο και τουλάχιστον 25 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Τραμπ την Παρασκευή υπέδειξε ότι θα ήθελε να άρει όλους τους δασμούς που σχετίζονται με τη φαιντανύλη, εάν η Κίνα συνεχίσει να περιορίζει τις εξαγωγές φαρμάκων και προδρόμων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τους.

«Μόλις το δούμε αυτό, θα ξεφορτωθούμε το υπόλοιπο 10%», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One την Παρασκευή.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν επίσης το Σάββατο ότι το Πεκίνο θα λάβει μέτρα για να επιτρέψει στις κινεζικές εγκαταστάσεις της ολλανδικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Nexperia BV να επαναλάβουν τις αποστολές, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του Bloomberg μια ημέρα νωρίτερα. Αυτή η κίνηση πιθανότατα θα μετριάσει τις ανησυχίες για τις αποστολές τσιπ που είχαν απειλήσει την αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώθηκε η εμπορική διαμάχη μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

Ωστόσο, ενώ η συμφωνία έχει αποκλιμακώσει τις εντάσεις, το σύμφωνο μπορεί να αποτελέσει μια βραχυπρόθεσμη εκεχειρία σε μια παρατεταμένη εμπορική διαμάχη, καθώς τα μέτρα προορίζονται να διαρκέσουν μόνο ένα χρόνο. Και παρά την αντιμετώπιση ορισμένων βασικών ζητημάτων – και με τις δύο πλευρές να κερδίζουν βασικές παραχωρήσεις – η συμφωνία δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει συνολικά όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ-Κίνας και άλλων γεωπολιτικών σημείων ανάφλεξης, όπως η Ταϊβάν και ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει υπογράψει ένα σχέδιο που προβλέπει την αγορά από μια αμερικανική κοινοπραξία των αμερικανικών δραστηριοτήτων της εφαρμογής TikTok της ByteDance Ltd. , αλλά το Πεκίνο δεν έχει ακόμη εγκρίνει επίσημα την πώληση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης δηλώσει ότι θα υπάρξει συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, λέγοντας ότι η Κίνα έχει συμφωνήσει να αγοράσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Αλάσκα.