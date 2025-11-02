WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

Η πρακτική της «συσσώρευσης εργατικού δυναμικού» έχει φτάσει στο τέλος της, γράφει η WSJ

World 02.11.2025, 18:56
WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Οι εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τερματίσει το πάγωμα των απολύσεων. Aγωνίστηκαν για χρόνια μετά την πανδημία για να ανακτήσουν το εργατικό δυναμικό τους, μαθαίνοντας ένα απλό μάθημα στην πορεία: Κρατήστε τους εργαζόμενους που έχετε, γιατί αν τους χάσετε θα δυσκολευτείτε να τους ξαναπάρετε.

Ωστόσο, η αγορά εργασίας δεν είναι πλέον τόσο «σφιχτή» τους τελευταίους μήνες, σηματοδοτώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τις εταιρείες ώστε να ξεκινήσουν τον εξορθολογισμό του εργατικού δυναμικού τους, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal (WSJ).

Πολλές εταιρείες έχουν ανακοινώσει δεκάδες χιλιλάδες απολύσεις ανάμεσά τους οι Amazon.com, UPS, Target και Meta Platforms

Πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων των Amazon.com, UPS, Target και Meta Platforms, οι οποίες έχουν ανακοινώσει δεκάδες χιλιάδες απολύσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Πρόκειται για μια μετατόπιση που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους στις ΗΠΑ. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ έχουν γίνει ολοένα και πιο απρόθυμες να προσλάβουν νέους υπαλλήλους, ειδικά καθώς η πιο πρόσφατη αβεβαιότητα σχετικά με την κατεύθυνση των δασμών δυσκόλεψε τον προγραμματισμό. Αλλά διστάζουν επίσης να μειώσουν τους υπαλλήλους που ήδη έχουν, ένα παράδειγμα αυτού που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «συσσώρευση εργατικού δυναμικού».

Το αποτέλεσμα ήταν ένα περιβάλλον με χαμηλό ποσοστό προσλήψεων και απολύσεων, στο οποίο οι πρόσφατοι απόφοιτοι και άλλοι που προσπαθούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αντιμετώπισαν δυσκολίες, αλλά οι εργαζόμενοι που ήδη απασχολούνται παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητοι.

Τώρα η κατάσταση μοιάζει λίγο περισσότερο με τη δεκαετία του 1990, όταν πολλές μεγάλες εταιρείες επικεντρώνονταν στην απομάκρυνση εργαζομένων που θεωρούσαν ότι δεν ήταν πλέον απαραίτητοι, σύμφωνα με τον Joseph Brusuelas, επικεφαλής οικονομολόγο της RSM.

Τότε, «επιβραβεύαμε τις εταιρείες που απολύουν εργαζομένους», είπε.

Οι βασικοί παράγοντες που συνηγορούν υπέρ των απολύσεων

Αρκετοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάζουν την αυξανόμενη άνεση των εταιρειών με τις απολύσεις, συμπεριλαμβανομένου του κλίματος αισιοδοξίας για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όλοι καταλήγουν στο τελικό αποτέλεσμα. Το εργατικό κόστος είναι σημαντικό και η μείωσή του είναι ένας τρόπος για την ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους. Οι δασμοί θα μπορούσαν να αυξήσουν την επείγουσα ανάγκη, ειδικά για τις εταιρείες που εξετάζουν εάν και πώς θα μετακυλήσουν το υψηλότερο κόστος που πληρώνουν για τα αγαθά στους καταναλωτές.

Ορισμένες εταιρείες αύξησαν επίσης το προσωπικό τους, καθώς προσπάθησαν να ανταποκριθούν στην αύξηση της ζήτησης που προκλήθηκε από την πανδημία, και τώρα μπορεί να αισθάνονται ότι είναι υπερβολικά διογκωμένες σε εργαζόμενους. Η Amazon είχε περίπου 800.000 υπαλλήλους στο τέλος του 2019 και περίπου 1,5 εκατομμύρια στο τέλος του περασμένου έτους.

Σε πρόσφατο υπόμνημα προς το προσωπικό, στο οποίο εξηγούσε το σχέδιο της Target να περικόψει 1.800 εταιρικούς ρόλους , ο εισερχόμενος διευθύνων σύμβουλος, Michael Fiddelke, δήλωσε: «Τα πολλά επίπεδα εργασίας και η επικάλυψη εργασίας έχουν επιβραδύνει τη λήψη αποφάσεων, καθιστώντας πιο δύσκολη την υλοποίηση ιδεών».

Πιθανότατα βοηθάει επίσης το γεγονός ότι οι επενδυτές φαίνεται να καλωσορίζουν τις περικοπές θέσεων εργασίας. Η μετοχή της Target σημείωσε άνοδο την ημέρα που ανακοίνωσε τις απολύσεις. Όταν η Amazon ανακοίνωσε την Τρίτη ότι απολύει 14.000 εργαζόμενους , με περισσότερες να αναμένονται στο εγγύς μέλλον να απομακρυνθούν, η μετοχή της σημείωσε άνοδο 1%. Όταν η UPS αποκάλυψε ότι είχε περικόψει 48.000 θέσεις διαχείρισης και λειτουργίας όταν ανακοίνωσε τα κέρδη της την Τρίτη, η Wall Street επικεντρώθηκε στα ισχυρά αποτελέσματά της και η μετοχή της σημείωσε άνοδο 8%.

Ούτε οι εταιρείες βρίσκονται πλέον σε ένα περιβάλλον όπου η επαναπρόσληψη εργαζομένων θα ήταν κάτι δύσκολο όπως την περίοδο της επανεκκίνησης της οικονομίας από την κρίση της Covid. Τότε, οι εργαζόμενοι μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να επιλέξουν μεταξύ ανταγωνιστικών προσφορών για εργασία.

Το ποσοστό ανεργίας, το οποίο μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών του 3,4% τον Απρίλιο του 2023, ήταν 4,3% τον Αύγουστο. Πολλοί Αμερικανοί λειτουργούν με την υπόθεση ότι η εικόνα της απασχόλησης θα επιδεινωθεί: το 64% των καταναλωτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν τον Οκτώβριο δήλωσαν ότι αναμένουν υψηλότερη ανεργία τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με 32% τον Οκτώβριο του 2024.

Kίνδυνος για την ευρύτερη οικονομία

Σε ένα περιβάλλον όπου η αύξηση της απασχόλησης είναι ήδη χαμηλή , οποιαδήποτε αύξηση των απολύσεων θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομία στην έναρξη της κατάργησης θέσεων εργασίας. Τον Αύγουστο – τον τελευταίο μήνα των διαθέσιμων στοιχείων πριν από το κλείσιμο της κυβέρνησης που καθυστέρησε τις οικονομικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας – οι ΗΠΑ πρόσθεσαν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας.

Δεν είναι σαφές εάν η πρόσφατη σειρά ανακοινώσεων απολύσεων προμηνύει κάμψη στην αγορά εργασίας, δήλωσε στη WSJ ο Τζεντ Κόλκο, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Peterson. Μπορεί αυτοί οι αριθμοί απολύσεων να είναι εντυπωσιακοί, δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα ωστόσο τι συμβαίνει σε ένα εργατικό δυναμικό άνω των 170 εκατομμυρίων ανθρώπων, είπε.

«Χρειάζεστε μια συνολική εικόνα και αυτή η συνολική εικόνα προέρχεται από δεδομένα που δεν δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια του shutdown», είπε ο Κόλκο.

Για τις εταιρείες, ο ενθουσιασμός για την πιθανότητα αυτοματοποίησης περισσότερης εργασίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει επίσης ρόλο. Το τελευταίο «μπεζ βιβλίο» που εκδίδει 8 φορές ετησίως ης Federal Reserve και συγκεντρώνει οικονομικές ιστορίες από τις 12 περιφερειακές τράπεζες της Fed, ανέφερε ότι περισσότεροι εργοδότες μείωναν τον αριθμό των εργαζομένων μέσω απολύσεων και φυσικής μείωσης «με τις επαφές να επικαλούνται ασθενέστερη ζήτηση, αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυξημένες επενδύσεις σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης».

Ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μειώνει τη ζήτηση για ορισμένες θέσεις εργασίας, όπως η ανάπτυξη λογισμικού , ο βαθμός στον οποίο αυτοματοποιεί γενικότερα τις εργασίες είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, επισημαίνει ο Κόλκο.

Αλλά ακόμα κι αν δεν έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν ευρέως την Τεχνητή Νοημοσύνη, η πεποίθηση ότι κάποια μέρα θα το κάνουν θα μπορούσε να αυξήσει την άνεση ορισμένων εργοδοτών όσον αφορά την εγκατάλειψη της τάσης αύξησης του εργατικού δυναμικού τους. Εταιρείες όπως η Walmart, η Ford Motor, η JPMorgan Chase και η Amazon έχουν δηλώσει ότι αναμένουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα τους επιτρέψει να καταργήσουν θέσεις εργασίας.

«Η συσσώρευση εργατικού δυναμικού ήταν ιδιαίτερα έντονη σε θέσεις εργασίας με υψηλότερες αμοιβές, όπου οι εργαζόμενοι είναι πιο δύσκολο να βρεθούν και επομένως πιο δαπανηροί να χαθούν», είπε. «Αυτοί τείνουν να είναι οι τεχνολογικοί κλάδοι και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, και αυτοί συμπίπτουν με ορισμένους από τους κλάδους που θα μπορούσαν να επηρεαστούν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ
PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos
Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες
Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες

Ο άνθρωπος που κέρδισε τεράστια ποσά από την κρίση του 2008 πλήττεται από τα κέρδη της Wall

Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

Πώς θα γίνει η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Prada

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή
World

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή

Το ΔΝΤ προτρέπει την Αργεντινή να αυξήσει τα συναλλαγματικά αποθέματά της πιο γρήγορα

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο
World

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο

Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι, λέει ότι οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι

Latest News
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων
Απόψεις

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων

Οι κινητοποιήσεις που βλέπουμε σήμερα δεν είναι «αντίδραση της στιγμής», αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων αδιεξόδων

ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εγκρίσεων από τις αρχές – Χωρίς εμπόδια η δημόσια πρόταση

Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες

Ο άνθρωπος που κέρδισε τεράστια ποσά από την κρίση του 2008 πλήττεται από τα κέρδη της Wall

Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

Πώς θα γίνει η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Prada

Μισθοί: Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών
Economy

Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών

Οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα βρίσκονται στην «ουρά» των Ευρωπαϊκών κρατών, αλλά στην κορυφή όσον αφορά τις τιμές των βασικών προϊόντων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025
English Edition

Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025

The accolade is expected to further boost Andros' visibility in the UK market, underscoring the growing international appeal of its well-organized network of hiking trails.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο