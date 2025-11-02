Μητσοτάκης: Ούτε κουβέντα για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αυξήσεις στο νερό

Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ανάρτησή του με την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου

Πολιτική 02.11.2025, 10:32
Μητσοτάκης: Ούτε κουβέντα για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αυξήσεις στο νερό
Σε ανέξοδες και γενικόλογες διαβεβαιώσεις για προσπάθειες επιτάχυνσης των πληρωμών που περιμένουν οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαντλεί την αναφορά του στο θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια στιγμή, σε σχέση με το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ο πρωθυπουργός είχε να πει πολλά εκτός… από τις αυξήσεις στα τιμολόγια νερού για τους καταναλωτές.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο και προβλέπει την ενσωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αναφέρει ότι πρόκειται για «μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ, καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη και τολμηρή διαδικασία». Χαρακτηρίζει το μέχρι σήμερα σύστημα πληρωμών «άρρωστο» και καταλήγει: «Διαβεβαιώνω τους αγρότες μας ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνουμε την καταβολή των αποζημιώσεων», αφήνοντας αναπάντητο το πιεστικό και αγωνιώδες ερώτημα για τους αγρότες, του πότε.

Λειψυδρία

Αναφερόμενος στο σχέδιο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, επισημαίνει ότι  «κεντρικός πυλώνας αυτής της παρέμβασης είναι το σχέδιο “Εύρυτος” που προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο» και προσθέτει ότι ανάλογες παρεμβάσεις για την εξσφάλιση της υδροδότησης θα γίνουν και σε άλλες περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, όπως η Θεσσαλονίκη, καθώς και τα νησιά.

Μέσα σε όλα όσα είπε, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης… περάλειψε να αναφέρει τις νέες επιβαρύνσεις στα τιμολόγια νερού που θα δουν οι καταναλωτές.

ΥΕΘΑ

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο της βιοκλιματικής πρόσοψης του υπουργίου Εθνικής Αμυνας που αποκαλύφθηκε τις προηγούμενες μέρες. Οπως έγραψε, μεταξύ άλλων, «συμβολίζει την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τη βαθιά μεταρρύθμιση που επιχειρούμε στην Ελληνική Άμυνα σε εξοπλισμούς, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύνθετες απαιτήσεις της νέας εποχής».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «η Αθήνα έχει πλέον ένα νέο τοπόσημο εθνικής σημασίας: την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, αφιερωμένη στους 121.692 γνωστούς στρατιώτες μας που έπεσαν για την ελευθερία, την ειρήνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Αξίες που απαιτούν καθημερινή προστασία και που συχνά θεωρούμε δεδομένες. Συγχαρητήρια και πάλι σε όσους εργάστηκαν για να υλοποιηθεί η νέα εντυπωσιακή πρόσοψη του Πενταγώνου και πρώτα στον Υπουργό. Ευχαριστίες στον Κώστα Βαρώτσο για τη δημιουργική του έμπνευση και στον όμιλο Metlen που στάθηκε αρωγός και χορηγός σε αυτό το έργο».

Επιπλέον, σημείωσε την αύξηση στις αποδοχές για 76.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με βάση το νέο πλαίσιο. «Οι αυξήσεις υπολογίζονται, κατά μέσο όρο, στα 145 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τη μισθολογική κατηγορία. Η χρηματοδότηση προέρχεται, σε μεγάλο βαθμό, από τον εξορθολογισμό του βαθμολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ αναπροσαρμόστηκε ήδη και το επίδομα ειδικών καθηκόντων και επικινδυνότητας. Δεν γίνονται ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις χωρίς ανθρώπους, μέσα και σχέδιο. Εμείς επενδύουμε και στους τρεις αυτούς άξονες» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

