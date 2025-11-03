Χρηματιστήριο Αθηνών: Κινήσεις πέριξ των 2.000 μονάδων

Το ΧΑ σήμερα πρέπει να περάσει το σκόπελο της αποκοπής μερίσματος του ΟΠΑΠ, αλλά και να ξεπεράσει τον Οκτώβριο

Xρηματιστήριο Αθηνών 03.11.2025, 10:48
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κινήσεις πέριξ των 2.000 μονάδων
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ήπια ανοδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας όμως κάποια βαρίδια που δεν του επιτρέπουν να διέλθει αποφασιστικά και πάλι πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, με τις συναλλαγές να είναι ακόμη προσεκτικές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,26% στις 2.000,48 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 16,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,7 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,30% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.044,75 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,52% στις 2.248,88 μονάδες.

Σε αναζήτηση στηρίξεων

Η αγορά σήμερα πρέπει να περάσει το σκόπελο της αποκοπής μερίσματος του ΟΠΑΠ, αλλά και να ξεπεράσει τον Οκτώβριο, ο οποίος ενέτεινε την επιφυλακτικότητα με το αρνητικό του πρόσημο, παρά το ότι είχαν προηγηθεί 11 μήνες συνεχούς ανόδου. Και όπως παρατηρεί ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, η ένταξη στις αναδυόμενες αγορές πιθανότατα ήταν η αφορμή, καθώς αρκετά funds μείωσαν και μειώνουν θέσεις, χωρίς οι εν δυνάμει αγοραστές στην παρούσα φάση να είναι βιαστικοί.

Την Τετάρτη, η αγορά περιμένει την αναδιάρθρωση του MSCI, με τις όποιες αλλαγές να ισχύουν από τις 25 του μήνα. Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τη μετοχή της METLEN, ενώ υπάρχουν και οι «υποψήφιες» προς ένταξη που μαγνητίζουν το ενδιαφέρον. Στις 21 του μήνα αναμένουμε και την ετυμηγορία του FTSE/Russell, ενώ στη διάρκεια του Νοεμβρίου ο τραπεζικός κλάδος θα μοιράσει μισό δισ. ευρώ προμερίσματα, γεγονός που αποτελεί σημαντικό λόγο για την υπεραπόδοση του το τελευταίο διάστημα — και όχι μόνο.

Σε επίπεδο γενικού δείκτη, σύμφωνα με τον κ. Ζαχαράκη, μπορεί να μην έχει δώσει τάση, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν τίτλοι που αποδίδουν, ενώ βλέπουμε ότι πολλές μετοχές βρίσκονται σε διαφορετική φάση από το σύνολο της αγοράς. Συνήθως ο Νοέμβριος δεν είναι κακός μήνας, καθώς οι διαχειριστές προς το τέλος του κλείνουν βιβλία και θέλουν να διασφαλίσουν τις αποδόσεις του έτους.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει κέρδη 2,19%, με τις Helleniq Energy, Alpha Bank, Aegean και Motor Oil να κινούνται με κέρδη άνω του 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Σαράντης, Πειραιώς, Εθνική, Coca Cola, Metlen, Aktor, ΕΥΔΑΠ, ΔΑΑ, Κύπρου, ΔΕΗ και Jumbo.

Ο ΟΠΑΠ, στον αντίποδα, χάνει 2,06%, καθώς σήμερα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα ύψους 0,50 ευρώ, με τις Optima Bank, Eurobank, ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν και Βιοχάλκο να κινούνται ήπια πτωτικά. Χωρίς μεταβολή είναι η Λάμδα και Cenergy.

