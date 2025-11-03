Τα πολυτελή αυτοκίνητα ανοίγουν νέο μέτωπο στην επίθεση της Κίνας στην ΕΕ

Reuters Breakingviews

Τα πολυτελή αυτοκίνητα θα είναι το επόμενο μέτωπο για την προώθηση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε δασμούς έως και 45% στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία πέρυσι, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδόν διπλασιάσει τις πωλήσεις τους στην ΕΕ μέχρι στιγμής το 2025. Τώρα, η BYD και οι συμπατριώτες τους θα στοχεύσουν στην premium κατηγορία. Η νέα τεχνολογία και οι ανταγωνιστικές τιμές σημαίνουν ότι μπορούν να ανταγωνιστούν την BMW, την Porsche και άλλες στην έδρα τους.

Οι δασμοί των Βρυξελλών, οι οποίοι ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο, δεν έχουν παρουσιάσει σημαντικό εμπόδιο. Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία κινεζικής μάρκας αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους σε 25 αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 7,6% τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, από 7% το 2024, σύμφωνα με την JATO Dynamics. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται επίσης σε άλλα συστήματα μετάδοσης κίνησης, ιδίως υβριδικά, παρακάμπτοντας τους δασμούς. Συνολικά, ο συνολικός όγκος των πωλήσεων των κινεζικών μαρκών σε αυτές τις 25 χώρες αυξήθηκε κατά 94% σε πάνω από 300.000 από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν πειστικούς λόγους να πουλήσουν περισσότερο στη Δύση. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα αντιμετωπίζουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα – τα εργοστάσια μπορούν να κατασκευάσουν διπλάσια αυτοκίνητα από όσα αγοράζουν οι ντόπιοι οδηγοί κάθε χρόνο, σύμφωνα με την AlixPartners, γεγονός που ωθεί τις μάρκες να μειώσουν τις τιμές. Οι εξαγωγές συχνά προσφέρουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, παρά τους δασμούς: η BYD έχει καταφέρει να αυξήσει τις τιμές στην ήπειρο διπλασιάζοντας ή και τριπλασιάζοντας τα επίπεδα στην Κίνα.

Η China Inc σημείωσε πρώιμη επιτυχία στην Ευρώπη με μοντέλα μαζικής αγοράς όπως το MG4 της SAIC Motor και το ΤΟ3 της LeapMotor, τα οποία κοστίζουν 30.000 ευρώ (34.986,00 δολάρια) και 20.000 ευρώ αντίστοιχα. Ωστόσο, τα premium αυτοκίνητα με ανώτερες επιδόσεις και υψηλότερη έκδοση εξοπλισμού, όπως το Taycan της Porsche ή το ΕQS της Mercedes-Benz γίνονται ολοένα και πιο δελεαστικοί στόχοι.

Το ίδιο το Μέσο Βασίλειο δίνει μια υπόδειξη για το τι μπορεί να συμβεί. Εκεί, η ασθενής καταναλωτική ζήτηση έχει προκαλέσει μείωση των πωλήσεων των premium brands για 19 συνεχόμενους μήνες έως τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τον Bernstein. Αλλά οι πραγματικοί χαμένοι ήταν οι παλαιότερες μάρκες. Οι παραδόσεις της Porsche στην Κίνα μειώθηκαν κατά 28% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. Οι πωλήσεις μονάδων της Mercedes στην Κίνα μειώθηκαν κατά 14% την ίδια περίοδο, ενώ οι παραδόσεις της BMW μειώθηκαν κατά 16%. Συνολικά, ο όγκος πωλήσεων των γερμανικών μαρκών μειώθηκε κατά 7% το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ οι τοπικές εταιρείες αύξησαν τον δικό τους κατά ένα τέταρτο, σύμφωνα με την Automobility.

Συγκεκριμένα, οι κινεζικές μάρκες έχουν γρήγορα αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία των premium EV και ήδη αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των πωλήσεων, σύμφωνα με στοιχεία της κρατικής Seres για την αρχική δημόσια προσφορά της στο Χονγκ Κονγκ. Πέρυσι, η μάρκα AITO έγινε η μάρκα με τις καλύτερες πωλήσεις στη χώρα για μοντέλα με τιμή άνω των 500.000 γιουάν (70.195,14 δολάρια), σύμφωνα με το Bloomberg.

Τώρα, η BYD και οι συμπατριώτες της ανυπομονούν να επαναλάβουν το κόλπο στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Το επόμενο κύμα μαρκών που εισέρχονται ή επεκτείνονται στην ήπειρο περιλαμβάνει πιο φανταχτερά μοντέλα από την Denza του ομίλου με έδρα τη Σεντζέν, την παλιά αγαπημένη Hongqi του προέδρου Μάο Τσε Τουνγκ, και την μάρκα IM της κατασκευάστριας MG SAIC, την Xpeng, την Zeekr της Geely Automobile και άλλα. Η Upstart , για την οποία οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της Visible Alpha αναμένουν να παραδώσει σχεδόν 400.000 αυτοκίνητα φέτος στην Κίνα, παρά το γεγονός ότι πούλησε το πρώτο της αυτοκίνητο μόλις το 2024, ετοιμάζεται επίσης να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη.

Τα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας στην ήπειρο δεν τρέμουν από φόβο. Υπάρχει μια ομοφωνία ότι η εξοικείωση και η ιστορία των πιο ώριμων μαρκών τους τους δίνει ένα διαρκές πλεονέκτημα έναντι των νεοφερμένων. Περισσότερο από το 90% των αγοραστών θεωρούν την κληρονομιά σημαντική παράμετρο κατά την αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, σύμφωνα με έρευνα της McKinsey νωρίτερα φέτος. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι το 71% των ερωτηθέντων, οι οποίοι ήταν κατανεμημένοι σε όλη την Αφρική, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ήταν απίθανο να εξετάσουν ένα κινεζικό αυτοκίνητο για την επόμενη αγορά τους.

Ωστόσο, πριν από μια δεκαετία, αυτά τα επιχειρήματα θα είχαν βάση και στην Κίνα. Επιπλέον, οι εγχώριες μάρκες του Πεκίνου μπορούν να αξιοποιήσουν άλλα δυνατά σημεία. Η τεχνολογία είναι ένα από αυτά. Είναι αλήθεια ότι πολλές καινοτομίες των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, όπως οι μηχανές καραόκε και τα εντοιχισμένα ψυγεία, δεν εντυπωσιάζουν στο Λονδίνο ή το Βερολίνο. Αλλά εξελίξεις όπως οι μπαταρίες εξαιρετικά μεγάλης εμβέλειας – ορισμένα υβριδικά BYD μπορούν να διανύσουν πάνω από 1.000 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση – και τα συστήματα γρήγορης φόρτισης θα μπορούσαν να έχουν ευρεία απήχηση.

Η σχέση ποιότητας-τιμής είναι ένα ακόμη δέλεαρ. Η Xiaomi έχει συγκρίνει το νέο ηλεκτρικό SU7 Ultra με το Taycan Turbo της Porsche, αλλά χρεώνει μόνο περίπου το ένα τρίτο της τιμής στην Κίνα. Στην πράξη, πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν θα τολμήσουν να βρεθούν πολύ κάτω από τις τιμές των καθιερωμένων ανταγωνιστών τους, φοβούμενες μήπως υποβαθμίσουν την αξία της επωνυμίας τους, αλλά μπορούν να ανταγωνιστούν στην τιμή, στοιβάζοντας οχήματα με πιο πολυτελή χαρακτηριστικά. Τα κομψά, φουτουριστικά πιλοτήρια της Denza με περιμετρικές οθόνες προσφέρουν ένα «εφέ wow» που θα απολαύσουν οι αγοραστές που έχουν επίγνωση του κύρους τους, σύμφωνα με τον αναλυτή της JATO, Juan Felipe Munoz-Vieira.

Έχουν επίσης το πλεονέκτημα να μαθαίνουν από την προηγούμενη εμπειρία των Ευρωπαίων στην Κίνα, όπου εταιρείες όπως η Volkswagen έχουν υιοθετήσει ολοένα και περισσότερο το σύνθημα «στην Κίνα, για την Κίνα», κατασκευάζοντας προϊόντα που ταιριάζουν σε συγκεκριμένες τοπικές προτιμήσεις. Κινεζικές μάρκες, συμπεριλαμβανομένης της Hongqi, διαφήμισαν τη στρατηγική τους «στην Ευρώπη, για την Ευρώπη» στην φετινή έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου. Η Xpeng δήλωσε ότι ανοίγει ένα τοπικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης και η Xiaomi προσλαμβάνει επίσης ερευνητές με έδρα την περιοχή, σύμφωνα με αγγελίες εργασίας.

Εάν οι τρέχοντες δασμοί δεν εμποδίσουν την China Inc., οι Ευρωπαίοι πολιτικοί θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο περισσότερων εμπορικών φραγμών. Θα μπορούσαν να αυξήσουν τους δασμούς, να εισαγάγουν ελάχιστες τιμές και ποσοστώσεις ή να επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες για τα συνδεδεμένα οχήματα, για παράδειγμα. Οι Κινέζοι παίκτες θα εξακολουθούν να έχουν άλλες επιλογές, όπως η τοπική προσαρμογή. Polestar Automotive, Xpeng και BYD είναι μεταξύ εκείνων που προωθούν σχέδια για παραγωγή στην περιοχή. Η τελευταία εκτιμά ότι θα είναι σε θέση να κατασκευάζει όλα τα αυτοκίνητα με προορισμό την Ευρώπη τοπικά ήδη από το 2028.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων υψηλής ποιότητας έχουν ήδη πληγεί από τον πόλεμο τιμών στην Κίνα και τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Η Mercedes-Benz και η Porsche αναμένεται να δημιουργήσουν περιθώρια EBIT μόλις 6,8% και 8,5% αντίστοιχα το επόμενο έτος, περίπου τα μισά από τα επίπεδα που πέτυχαν το 2023, σύμφωνα με αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της Visible Alpha. Το επόμενο κύμα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας σημαίνει ότι θα έχουν περισσότερα χρόνια ισχνής παραγωγής.