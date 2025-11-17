Ισπανία: Μικρότερο έλλειμμα από τη Γερμανία μετά από δύο δεκαετίες

Πώς η πολιτική παράλυση βοήθησε τη δημοσιονομική θέση της Ισπανίας

World 17.11.2025, 08:32
Ισπανία: Μικρότερο έλλειμμα από τη Γερμανία μετά από δύο δεκαετίες
Newsroom

Σε μια αντιστροφή της δημοσιονομικής πορείας των δύο χωρών, τον επόμενο χρόνο η Ισπανία θα έχει μικρότερο δημοσιονομικό έλλειμμα από τη Γερμανία για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, που δέχθηκε σημαντικό πλήγμα κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, μείωσε το έλλειμμά της μετά από χρόνια ισχυρής ανάπτυξης και υψηλότερων φορολογικών εσόδων.

Το έλλειμμα της Ισπανίας αναμένεται να μειωθεί για πέμπτο συνεχόμενο έτος στο 2,5% του ΑΕΠ το 2025 και στο 2,3% το 2026, σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη της Τράπεζας της Ισπανίας.

Το έλλειμμα της Γερμανίας θα αυξηθεί από 2,3% φέτος σε 3,1% το 2026, σύμφωνα με το Γερμανικό Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, μια ανεξάρτητη ομάδα συμβούλων της κυβέρνησης. Οι αναλυτές αναμένουν ότι θα αυξηθεί πιο κοντά στο 4% τα επόμενα χρόνια.

Η εκδίκηση των PIIGS

Όπως υπενθυμίζουν οι Financial Times, περίπου 17 χρόνια μετά το τέλος της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, οι πρώην χώρες της κρίσης, Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ισπανία , που κάποτε χαρακτηρίζονταν ως «PIIGS» από ορισμένους αναλυτές, βρίσκονται σε καλύτερη δημοσιονομική πορεία από τις χώρες που βοήθησαν στη σταθεροποίηση του μπλοκ: τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Στη Γαλλία, οι κυβερνήσεις έχουν καταρρεύσει λόγω αντιδημοφιλών προσπαθειών μείωσης του ελλείμματος του προϋπολογισμού μέσω της περικοπής των κρατικών δαπανών.

«Οι διαφορετικές δημοσιονομικές πορείες δείχνουν πόσο έχει αλλάξει η ιεραρχία μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης από την κρίση του ευρώ», δήλωσε στους Financial Times ο Karsten Junius, επικεφαλής οικονομολόγος της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας J Safra Sarasin.

Οι βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές της Ισπανίας έχουν πυροδοτήσει ένα ράλι στα ομόλογά της, όπως επίσης και στην Ιταλία και την Ελλάδα, αναφέρουν οι FT.

Αυτό έχει μειώσει το πρόσθετο επιτόκιο του ισπανικού 10ετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού ομολόγου αναφοράς — ένα βασικό μέτρο του άγχους της αγοράς — σε περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από την περίοδο πριν από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, όταν ξεπέρασε τις έξι ποσοστιαίες μονάδες.

Μειώνοντας τα spreads

Η Ισπανία πληρώνει πλέον χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τη Γαλλία, μια χώρα που θεωρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ένας από τους ασφαλέστερους δανειολήπτες της Ευρωζώνης. Παρά την αναμενόμενη διεύρυνση του ελλείμματός της, το χρέος της Γερμανίας παραμένει το καταφύγιο της Ευρωζώνης, δεδομένων των πλεονεκτημάτων της ως η μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ, η οποία έχει χαμηλότερο βάρος από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ομολόγους της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Από την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος το 1999 έως την κρίση χρέους, η Ισπανία γνώρισε μια πολυετή άνθηση, η οποία της επέτρεψε να εμφανίσει χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα από τη Γερμανία κατά τη δεκαετία έως το 2007. Ωστόσο, ένας συνδυασμός υψηλής ανάπτυξης και χαμηλών επιτοκίων οδήγησε σε μια φούσκα στην αγορά ακινήτων και σε μια επακόλουθη τραπεζική κρίση.

Η χώρα αξιοποίησε τα ευρωπαϊκά κεφάλαια διάσωσης για δάνεια έκτακτης ανάγκης ύψους 41 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε μια εποχή που η Γερμανία ήταν απρόθυμη να σώσει τις φαινομενικά σπάταλες χώρες της νότιας Ευρώπης.

Αναπτυξιακή πορεία

Η Ισπανία έχει πλέον γίνει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες, με μέση τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ 3,9% από τις αρχές του 2022, σε σύγκριση με 0,3% της Γερμανίας. Για το 2026, το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη 2%, λίγο κάτω από το 2,1% που προβλέπει για τις ΗΠΑ.

«Ο επενδυτικός κύκλος στη Γερμανία έχει κλονιστεί, ενώ οι επενδύσεις έχουν ενισχύσει το ισπανικό ΑΕΠ», δήλωσε η Μέλανι Ντεμπόνο, αναλύτρια στην εταιρεία μακροοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών Pantheon Macroeconomics με έδρα το Λονδίνο.

Η επέκταση της Ισπανίας καθοδηγείται από έναν συνδυασμό μετανάστευσης, τουρισμού, χαμηλού κόστους ενέργειας και δημόσιων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της ΕΕ.

Επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα

Η ισπανική κυβέρνηση προβλέπει ότι φέτος θα καταγράψει το πρώτο πρωτογενές πλεόνασμα από το 2007 — ένα μέτρο που εξαιρεί τις πληρωμές τόκων για το χρέος και το κόστος που σχετίζεται με τις πλημμύρες στη Βαλένθια.

Κατά ειρωνικό τρόπο, η δημοσιονομική της θέση υποβοηθείται από την πολιτική παράλυση. Η κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει τις κοινοβουλευτικές ψήφους για να ψηφίσει έναν νέο προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα η χώρα να λειτουργεί με μια ανανεωμένη έκδοση των σχεδίων δαπανών του 2023.

Αυτό εμπόδισε την κυβέρνηση να εισαγάγει οποιαδήποτε σημαντικά νέα σχέδια δαπανών, αν και μπόρεσε να αυξήσει τις δαπάνες για την άμυνα αξιοποιώντας κάποια ευελιξία εντός των κανόνων του προϋπολογισμού.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης, η Ισπανία παρουσίαζε ελλείμματα έως και 11,5% του ΑΕΠ ετησίως, με αποτέλεσμα τα συνολικά επίπεδα χρέους της να εκτοξευθούν από περίπου 35% του ΑΕΠ το 2007 σε πάνω από 100%.

Ωστόσο, το συνολικό δημόσιο χρέος στην Ισπανία παραμένει υψηλό, ίσο με το 100,4% του ΑΕΠ σύμφωνα με το ΔΝΤ, ενώ το χρέος της Γερμανίας ανέρχεται στο 64,4% του μεγέθους της οικονομίας της.

Το υψηλό χρέος

Ο Μιγκέλ Σεμπαστιάν, πρώην υπουργός Βιομηχανίας της Ισπανίας, ο οποίος είναι τώρα καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, δήλωσε: «Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ισπανίας εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός και αυτό θα μειώσει σημαντικά τα περιθώρια ελιγμών εάν και όταν υπάρξει ύφεση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα».

Η Τράπεζα της Ισπανίας προειδοποίησε στην τελευταία της έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την περασμένη εβδομάδα ότι τα υψηλά επίπεδα συνολικού χρέους δημιούργησαν μια «ευπάθεια για την ισπανική οικονομία», περιορίζοντας τα περιθώρια ελιγμών στην επόμενη κρίση και εκθέτοντας το κράτος στον κίνδυνο υψηλότερων επιτοκίων.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες
Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία
Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»
Χαλκός: Επανήλθε με νέα πρόταση εξαγοράς της Anglo American, η BHP
World

Επανήλθε η BHP με νέα πρόταση για την Anglo American

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Κατώτατος μισθός: Γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να τον αυξάνουν
World

Γιατί η αύξηση του κατώτατου δεν είναι πλέον η λύση στη φτώχεια

Μετά από μια δεκαετία αυξήσεων, υπάρχουν καλύτερα εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

Γιατί επιμένει η Κίνα στους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών - Τι προβλέπεται στην πρωτοβουλία εξόρυξης με φιλικές χώρες

Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξή του τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 οδηγούς να αγοράσουν EV

Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»

Η επικεφαλής ομολόγων του γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων λέει ότι οι «μαζικές» δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ

Χαλκός: Επανήλθε με νέα πρόταση εξαγοράς της Anglo American, η BHP
World

Επανήλθε η BHP με νέα πρόταση για την Anglo American

Μόλις πριν απο δυο μήνες η Anglo American συμφώνησε να συγχωνευθεί με την Teck, σηματοδοτώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία συγχώνευσης στον κλάδο

DOGE: «Εκλεισε» το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ
World

Τίτλοι τέλους για το DOGE στην κυβέρνηση Τραμπ

Πρώην υπάλληλοι της υπηρεσίας DOGE (Department of Government Efficiency) αναλαμβάνουν νέους ρόλους στη διοίκηση

ΕΕ – ΗΠΑ: Ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς – Θα εξαιρεθούν προϊόντα;
World

ΕΕ – ΗΠΑ: Ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς – Θα εξαιρεθούν προϊόντα;

ΕΕ και ΗΠΑ επανεκκινούν τις εμπορικές συνομιλίες, καθώς παραμένουν τα σημεία τριβής στη συμφωνία για τους δασμούς του Ιουλίου

Latest News
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανοιγμα σε εξωτερικούς επενδυτές έως 5%
Business of Sport

Νέο άνοιγμα της Ρεάλ Μαδρίτης σε επενδυτές

Η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την Deloitte, είναι ο μόνος σύλλογος στον κόσμο του ποδοσφαίρου που έχει καταγράψει έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ

Λιμάνια: Επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο
Λιμάνια

Επενδύσεις 500 εκατ. στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο

Οι επενδύσεις στα λιμάνια που μπορεί να αναδιαμορφώσουν ολόκληρο τον χάρτη των logistics στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

Γιατί επιμένει η Κίνα στους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών - Τι προβλέπεται στην πρωτοβουλία εξόρυξης με φιλικές χώρες

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
Επιστροφή ενοικίου: «Κλείδωσε» η ημερομηνία καταβολής του
Economy

Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου αφορά περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά - Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 800 ευρώ

ΕΕ: H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία
Κόσμος

H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Οι αλλαγές που προτείνουν οι ευρωπαίοι στην αμερικανική πρόταση των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξή του τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 οδηγούς να αγοράσουν EV

Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»

Η επικεφαλής ομολόγων του γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων λέει ότι οι «μαζικές» δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ

Αγρότες: Πότε στήνονται τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη των Θεσσαλών
AGRO

Πότε στήνονται τα πρώτα αγροτικά μπλόκα - Τι αποφάσισαν οι Θεσσαλοί

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα, αποφασίστηκε στη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους.

Χαλκός: Επανήλθε με νέα πρόταση εξαγοράς της Anglo American, η BHP
World

Επανήλθε η BHP με νέα πρόταση για την Anglo American

Μόλις πριν απο δυο μήνες η Anglo American συμφώνησε να συγχωνευθεί με την Teck, σηματοδοτώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία συγχώνευσης στον κλάδο

DOGE: «Εκλεισε» το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ
World

Τίτλοι τέλους για το DOGE στην κυβέρνηση Τραμπ

Πρώην υπάλληλοι της υπηρεσίας DOGE (Department of Government Efficiency) αναλαμβάνουν νέους ρόλους στη διοίκηση

Δημογραφικό: Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060
Κοινωνία

Δημογραφικό: Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060

Το δημογραφικό, η μεγάλη πρόκληση - Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων

Στράτος Ιωακείμ
Black Friday: Πώς θα κάνετε έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Business

Black Friday: «Οδικός» χάρτης για έξυπνες κι ασφαλείς αγορές

Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές την Black Friday αλλά και την Cyber Monday

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο