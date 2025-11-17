Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια, αυξάνονται οι πελάτες στα «μπλε»

Στην αγορά για το ηλεκτρικό ρεύμα, η ΡΑΑΕΥ θα εκδώσει τον Δεκέμβριο την απόφαση για τα «κόκκινα» τιμολόγια

17.11.2025
Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια, αυξάνονται οι πελάτες στα «μπλε»
Μάχη Τράτσα

Στην τελική ευθεία για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου που θα ανοίξει τον δρόμο για την κατηγορία των ευέλικτων «κόκκινων» τιμολογίων – αλλά και για ευρύτερες παρεμβάσεις στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – βρίσκεται η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Η νέα ρυθμιστική απόφαση οριστικοποιείται εντός του Νοεμβρίου, με τις υπηρεσίες της Αρχής να προχωρούν αυτές τις ημέρες στο λεπτομερές «φιλτράρισμα» ώστε το τελικό κείμενο να είναι νομικά στέρεο και να μην ακολουθήσουν δικαστικές περιπέτειες.

Συνεπώς, από τον Δεκέμβριο ο χρωματικός κώδικας των τιμολογίων ρεύματος διευρύνεται, επιτρέποντας στους προμηθευτές ενέργειας να διαθέσουν στην αγορά προϊόντα σταθερής χρέωσης για καθορισμένη διάρκεια σύμβασης, τα οποία δεν θα συνδέονται με τις διακυμάνσεις των τιμών στη χονδρική αγορά και θα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και προβλεψιμότητα στους καταναλωτές.

Η ΡΑΑΕΥ εισηγείται το «κόκκινο» ως διακριτικό χρώμα της νέας κατηγορίας, ωστόσο εταιρείες προμήθειας επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος συμβολισμός συνδέεται διαισθητικά με κίνδυνο και ενδέχεται να λειτουργήσει αποθαρρυντικά για τον μέσο καταναλωτή.

Καταφύγιο

Τα νέα «κόκκινα» τιμολόγια – όπως και τα σταθερά «μπλε» – αναμένεται ότι θα παραμείνουν ένα ελκυστικό καταφύγιο για τους καταναλωτές έπειτα και από τις έντονες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας το τελευταίο τρίμηνο οι οποίες αποτυπώνονται κυρίως στα «πράσινα» προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυξάνεται ο αριθμός των καταναλωτών που αναζητούν τη σταθερότητα των «μπλε» όπως και σταθερών τιμολογίων που προσομοιάζουν με τα «κόκκινα» που έρχονται.

Έτσι, ενώ τον Ιανουάριο περίπου 887 χιλιάδες νοικοκυριά (ποσοστό 14,72% του συνόλου των μετρητών) είχαν επιλέξει σταθερά τιμολόγια, τον Σεπτέμβριο ο αριθμός τους έφτασε τα 1.435.000 (ποσοστό 24,08%).

Στα ειδικά «πράσινα» τιμολόγια παραμένουν σήμερα περίπου 3,6 εκατ. καταναλωτές, ήτοι το 60,74%, και στα κυμαινόμενα «κίτρινα» τιμολόγια το 15,18%.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στους ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή εκτός της ΔΕΗ) το ποσοστό των πελατών τους που έχει επιλέξει την ασφάλεια του «μπλε» τιμολογίου φτάνει το 41% έναντι μόλις το 26% που παραμένει στο «πράσινο» και 33% στα «κίτρινα».

Την ίδια στιγμή, ο Οκτώβριος «σφράγισε» τον τρίτο συνεχόμενο μήνα ανόδου στη χονδρική τιμή ρεύματος, εντείνοντας την ανησυχία για το τι περιμένει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με την έλευση του χειμώνα. Η μέση τιμή εκκαθάρισης, ο δείκτης που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τον υπολογισμό των κυμαινόμενων τιμολογίων – «πράσινων» και «κίτρινων» – διαμορφώθηκε στα 112,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh).

Πρόκειται για άνοδο της τάξεως του 21,11% έναντι του Σεπτεμβρίου, όταν η αντίστοιχη τιμή είχε κλείσει στα 92,77 ευρώ/MWh.

Παρά την επιβάρυνση, ορισμένοι πάροχοι επιλέγουν να «μαζέψουν» μέρος της αύξησης, σε μια προσπάθεια να λειτουργήσουν ως «ασπίδα» για τους καταναλωτές – έστω και προσωρινά.

Οι αυξήσεις

Επομένως, παρότι τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat, κατέβαλαν στο πρώτο εξάμηνο του 2025 χαμηλότερους λογαριασμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η αγορά φαίνεται ότι έχει εισέλθει σε μια δύσκολη περίοδο. Το βάθος του προβλήματος ωστόσο θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες συχνά πυροδοτούν αυξημένη ζήτηση και πιέσεις στις τιμές.

Την ίδια ώρα, η βιομηχανία της χώρας εξακολουθεί να επιβαρύνεται με τις υψηλότερες ενεργειακές χρεώσεις στην Ευρώπη. Με το βλέμμα στραμμένο στα κυβερνητικά μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, οι παραγωγικές επιχειρήσεις αναμένουν το ανακουφιστικό «πακέτο» με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους και την αποφυγή νέων επιβαρύνσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον πραγματικό πυρήνα της οικονομίας.

