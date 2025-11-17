Tesla: Το 41% θα απέφευγε το αυτοκίνητο του Μασκ για πολιτικούς λόγους

Το 41% των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ολόκληρο τον κόσμο θα απέφευγε να αποκτήσει Tesla, αυτοκίνητο της γνωστής φίρμας του Ιλον Μασκ, για πολιτικούς λόγους, αποκαλύπτει έρευνα που θα δημοσιευθεί σήμερα.

Πάνω από ένας στους δύο οδηγοί, το 53%, απαντά καταφατικά στην ερώτηση αν θα απέφευγαν ορισμένες μάρκες για πολιτικούς λόγους, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 26.000 οδηγούς αυτοκινήτων από 30 χώρες για την Global EV Alliance.

Οταν τους ζητήθηκε να κάνουν συγκεκριμένη τη μάρκα ή τον τόπο κατασκευής του αυτοκινήτου που θα απέφευγαν, το 41% απάντησε τα Tesla, το 12% την Κίνα και το 5% τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ιδρυτής της Tesla, κάποτε στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, το τελευταίο διάστημα ασχολείται με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, με επιθέσεις κατά των πολιτικών για τη διαφορετικότητα ή επιδεικνύοντας την προκλητική κίνηση που παραπέμπει σε ναζιστικό χαιρετισμό.

Οι εκκλήσεις, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, για μποϊκοτάζ εδώ κι εκεί δεν είναι γνωστό αν έχουν φέρει αποτελέσματα.

Η έρευνα

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την Global EV Alliance, διεθνές δίκτυο εθνικών οδηγικών ενώσεων ηλεκτρικών οχημάτων, οι επιφυλάξεις απέναντι στην Tesla είναι ιδιαιτέρως ισχυρές στις ΗΠΑ (52%), στη Γερμανία (51%), καθώς και στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (45%).

Στη Νορβηγία, πρωταθλήτρια στον τομέα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το 43% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι θα απέφευγαν το Tesla. Το ποσοστό αυτό πέφτει το 21% στη Γαλλία και στο 2% στην Ινδία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 12% των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναφέρουν την Κίνα ως χώρα παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα απέφευγαν να αγοράσουν. Εδώ υπάρχει επίσης μεγάλη ανισομέρεια: το 43% στη Λιθουανία, το 2% στην Ιταλία και την Πολωνία.

«Αυτό σχετίζεται με την διαθεσιμότητα των αυτοκινήτων», λέει η Ellen Hiep, εκπρόσωπος της Global EV Alliance, σημειώνοντας ότι τα φθηνότερα κινεζικά μοντέλα είναι περισσότερο διαδεδομένα σε αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με ακριβότερα αυτοκίνητα όπως τα Tesla.

«Στο Νότο, γενικά, οι άνθρωποι δεν έχουν και πολλές επιλογές. Πιστεύω ότι μερικές φορές θέλουν να κινούνται με ηλεκτρισμό και να έχουν ένα προσιτό αυτοκίνητο, ενώ στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ υπάρχουν περισσότερες επιλογές»