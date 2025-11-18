Πίντο (JP Morgan): Καμπανάκι για διόρθωση στις μετοχές AI

Θα επαναξιολογηθούν οι αποτιμήσεις στον ακμάζοντα κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της JPMorgan, Ντάνιελ Πίντο, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε πτώση θα έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την χρηματιστηριακή αγορά.

«Πιθανότατα υπάρχει μια διόρθωση εκεί» είπε μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής Bloomberg Africa Business Summit στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Αυτή η διόρθωση θα δημιουργήσει επίσης μια διόρθωση στο υπόλοιπο τμήμα, τον S&P και τον κλάδο».

Με τα σχόλιά του, ο Pinto εντάσσεται στα στελέχη της Wall Street που ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την πιθανότητα σχηματισμού φούσκας στις αποτιμήσεις της ΤΝ, παράλληλα με τις μαζικές επενδύσεις στον χώρο.

Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας είναι έτοιμες να δαπανήσουν περίπου 371 δισ. δολάρια φέτος στα κέντρα δεδομένων που χρειάζονται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία σύνθετων μοντέλων. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αυτή η υποδομή θα απαιτήσει 5,2 τρισ. δολάρια για να ανταποκριθεί στη ζήτηση, σύμφωνα με εκτίμηση της McKinsey & Co.

«Για να δικαιολογήσετε αυτές τις αποτιμήσεις, εξετάζετε ένα επίπεδο παραγωγικότητας που θα συμβεί, αλλά μπορεί να μην συμβεί τόσο γρήγορα όσο τιμολογεί τώρα η αγορά» τόνισε ο Πίντο.

Ο ίδιος εκτιμά ότι είναι απίθανο οι ΗΠΑ να περιέλθουν σε ύφεση σύντομα, αναγνώρισε ότι υπάρχει περιορισμένη ανοδική πορεία για την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά από εδώ και πέρα.

«Βλέπουμε κάποια επιβράδυνση» σημειώνει «Νομίζω ότι η οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί λιγότερο τον επόμενο χρόνο, αλλά πιθανότατα θα αποφύγει την ύφεση».

Η ανάπτυξη της Αφρικής

Η JPMorgan επεκτείνεται ραγδαία σε όλη την αφρικανική ήπειρο. Ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμι Ντίμον ταξίδεψε στην Αφρική στα τέλη του 2024, επισκεπτόμενος τη Νιγηρία, την Κένυα και τη Νότια Αφρική, καθώς στοχεύει να εμβαθύνει τις σχέσεις της σε όλη την περιοχή. Η τράπεζα άνοιξε επίσης γραφεία αντιπροσωπείας στην Κένυα και την Ακτή Ελεφαντοστού, επεκτεινόμενη στην Ανατολική και Δυτική Αφρική πέρυσι.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, η εταιρεία βρίσκεται επίσης στη διαδικασία αναβάθμισης της άδειάς της στη Νιγηρία, είπε ο Πίντο στη σύνοδο κορυφής. Ήδη, ο γίγαντας της Wall Street έχει 350 πελάτες σε όλη την ήπειρο, στους οποίους περιλαμβάνονται κρατικοί δανειολήπτες και εταιρείες στον ιδιωτικό τομέα.

Τα σχέδια της JP Morgan για την Αφρική

Με τις συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις να σιγοβράζουν μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η Αφρική είναι έτοιμη να επωφεληθεί καθώς εταιρείες σε όλο τον κόσμο αναδιατάσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, εξηγεί ο Πίντο.

«Μου αρέσει αυτό που βλέπουμε σε αυτήν τη χώρα και σε άλλες χώρες της περιοχής – νομίζω ότι η ανακατεύθυνση των αλυσίδων εφοδιασμού μπορεί να είναι επωφελής για αυτήν την ήπειρο» ανέφερε. «Υπάρχει ένας ρόλος για μια εταιρεία σαν εμάς να αυξήσει σταδιακά και συνετά την παρουσία και την κάλυψή της στην περιοχή».

Οι προσφορές της JPMorgan στη Νότια Αφρική περιλαμβάνουν θεματοφυλακή, πληρωμές, επενδυτικές και εμπορικές τραπεζικές εργασίες, καθώς και έρευνα μετοχών.

Ο Πίντο διετέλεσε επικεφαλής της περιοχής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της τράπεζας από το 2011 έως το 2017. Πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στα τέλη Ιουνίου 2026.