Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι διαδικασίες για squeeze out και delisting από το Χρηματιστήριο της μετοχής της ΕΧΑΕ από την Euronext 

18.11.2025
Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Λίγο πάνω από 74% είναι το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Euronext στην ΕΧΑΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, με τα τελικά αποτελέσματα να αναμένονται αύριο, 19 Νοεμβρίου 2025, όταν και θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Ωστόσο, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η γαλλική εταιρεία καθίσταται στο εξής βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, πλέον είναι θέμα χρόνου να συγκεντρωθεί το 90% των μετοχών της ΕΧΑΕ, πάνω από το όριο δηλαδή που θα ενεργοποιηθεί πιο άμεσα η διαδικασία squeeze-out, η οποία ουσιαστικά θα φέρει τους μετόχους που δεν θα αποδεχτούν την πρόταση προ τετελεσμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες του OT, η διαδικασία squeeze-out μπορεί να διαρκέσει έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2026.

Στις 19/11 τα αποτελέσματα

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στις 19 Νοεμβρίου, η Euronext θα ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης, καθορίζοντας έτσι το ποσοστό που θα έχει συγκεντρώσει και ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα βήματα στην ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Εφόσον μέχρι τότε έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μετοχών και έχουν ολοκληρωθεί οι κανονιστικές εγκρίσεις για την αλλαγή ελέγχου, στις 24 Νοεμβρίου 2025 θα καταχωριστεί η μεταβίβαση των μετοχών στους λογαριασμούς της Euronext και θα παραδοθούν οι μετοχές του ανταλλάγματος στους μετόχους που αποδέχθηκαν την πρόταση. Αμέσως μετά, οι μετοχές αυτές θα εισαχθούν και θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις αγορές της Euronext στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβόνα και το Παρίσι, ολοκληρώνοντας την τεχνική πλευρά της μετάβασης.

Το στρατηγικό σχέδιο της Euronext

Η Euronext, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναβάθμιση της ATHEX και των θυγατρικών της, εστιάζοντας κυρίως στην τεχνολογική εξέλιξη, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της ελληνικής αγοράς και την ενοποίηση των συστημάτων με τις πανευρωπαϊκές υποδομές του ομίλου.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ανάπτυξη των τεχνολογικών συστημάτων της ATHEX. Η Euronext, αξιοποιώντας την ενιαία πλατφόρμα συναλλαγών Optiq και τη μεγάλη δεξαμενή ρευστότητας των ευρωπαϊκών αγορών, στοχεύει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών στην Ελλάδα και να προσφέρει πρόσβαση σε ένα πιο ολοκληρωμένο και διεθνοποιημένο περιβάλλον. Η μετάβαση των συστημάτων της ATHEX στην κοινή πλατφόρμα της Euronext έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Παράλληλα, η Euronext φιλοδοξεί να τονώσει την ελκυστικότητα των εισαγωγών στο ελληνικό χρηματιστήριο, αξιοποιώντας την εμπειρία της από τις 1.800 εισηγμένες εταιρείες που παρακολουθεί διεθνώς. Η στρατηγική περιλαμβάνει προγράμματα ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας εταιρειών και επενδυτών και, όπου είναι εφικτό, τον «επαναπατρισμό» ελληνικών τίτλων που σήμερα είναι εισηγμένοι στο εξωτερικό. Η ενιαία τεχνολογία της Euronext εκτιμάται επίσης ότι θα ενισχύσει τη δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά, προσελκύοντας μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών και ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ΕΧΑΕ.

Όσον αφορά το ATHEXClear, η Euronext σχεδιάζει την πλήρη ενοποίησή του στο clearing hub της Euronext Clearing. Οι ανοικτές θέσεις παραγώγων προβλέπεται να μεταφερθούν το 2028, ενώ οι ροές εκκαθάρισης μετοχών το 2029. Με αυτόν τον τρόπο, η εκκαθάριση των ελληνικών μετοχών και παραγώγων θα γίνεται κεντρικά από την Ιταλία, όπως συμβαίνει σε άλλες αγορές του ομίλου. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την Euronext, θα αυξήσει τη ρευστότητα και θα ενισχύσει τη διασύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με το ευρωπαϊκό δίκτυο.

Η ATHEXCSD θα παραμείνει ενεργή και θα ενταχθεί πλήρως στο πανευρωπαϊκό δίκτυο των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων της Euronext, μαζί με τα CSDs σε Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Δανία. Στο πλαίσιο του τεχνολογικού προγράμματος «Convergence», το 2029 η πλατφόρμα του ελληνικού CSD θα μεταφερθεί στην ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα του ομίλου, προσφέροντας κοινές υπηρεσίες και ενοποιημένη εμπειρία στους χρήστες.

Τέλος, η Euronext θα αποκτήσει έμμεσα μειοψηφική συμμετοχή στο HenEx, χωρίς καμία αλλαγή στα υφιστάμενα δικαιώματα της ATHEX. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ενίσχυσης του οικοσυστήματος των αγορών που συνδέονται με την ΕΧΑΕ.

