Χρυσός: Πώς μετατρέπεται σε μηνιαίο εισόδημα

Οι τιμές του χρυσού έχουν σπάσει νέα ρεκόρ φέτος, και ένας αυξανόμενος αριθμός πλούσιων επενδυτών και οικογενειακών γραφείων δεν αρκούνται πλέον στο να αφήνουν τις χρυσές ράβδους τους να μένουν αδρανείς σε θησαυροφυλάκια.

Νοικιάζουν τις ράβδους τους σε εταιρείες εξευγενισμού, κοσμηματοπωλεία και κατασκευαστές για να κερδίσουν τόκους, αψηφώντας τη φήμη του χρυσού ως μη αποδοτικού περιουσιακού στοιχείου.

«Λαμβάνουμε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις από άτομα που μας λένε: «Έχω ράβδους χρυσού αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, έχω ράβδους χρυσού αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Μπορείτε να τις εκμισθώσετε για μένα;»», δήλωσε ο Gaurav Mathur, ιδρυτής της SafeGold.

«Αυτό που έχει αλλάξει ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες είναι ότι πολλοί από τους πλουσιότερους πελάτες έχουν πλέον εξοικειωθεί με τη μίσθωση», είπε στο CNBC, προσθέτοντας ότι ο όγκος των μισθώσεων στη SafeGold έχει αυξηθεί από 2 εκατομμύρια δολάρια σε 40 εκατομμύρια δολάρια από την αρχή του έτους.

Πλέον δεν αγοράζουν

Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν πλέον απλώς χρυσό και περιμένουν να ανέβει στα 5.000 δολάρια. Θέλουν να τον κρατήσουν ανεξάρτητα από την τιμή — και τότε το μυαλό τους στρέφεται αμέσως στο εξής: πώς μπορώ να τον αξιοποιήσω;

Βετεράνοι του κλάδου με τους οποίους μίλησε το CNBC δήλωσαν ότι η απήχηση είναι προφανής: οι επενδυτές που ήδη σχεδιάζουν να κρατήσουν χρυσό μπορούν να κερδίσουν αποδόσεις που καταβάλλονται σε χρυσό μέσω μισθωμάτων, ενώ οι κοσμηματοπωλες και οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν αυτά τα μισθώματα για να χρηματοδοτήσουν τον χρυσό που χρειάζονται για την καθημερινή παραγωγή. Επειδή αυτοί οι δανειολήπτες αποπληρώνουν το ίδιο ποσό σε χρυσό και όχι σε δολάρια, αποφεύγουν την έκθεση σε διακυμάνσεις των τιμών, διατηρώντας παράλληλα τα αποθέματα στη διάθεσή τους.

Οι αποδόσεις

Η SafeGold προσφέρει επί του παρόντος απόδοση 2% για τις εξασφαλισμένες μισθώσεις και 4% για τις μη εξασφαλισμένες. Τα επιτόκια αυξήθηκαν έως και 3% και 5% νωρίτερα μέσα στο έτος.

«Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν πλέον απλώς χρυσό και περιμένουν να ανέβει στα 5.000 δολάρια», δήλωσε ο Keith Weiner, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Monetary Metals με έδρα την Αριζόνα, η οποία μεσολαβεί σε μισθώσεις χρυσού μεταξύ παγκόσμιων επενδυτών και βιομηχανικών χρηστών. «Θέλουν να το κρατήσουν ανεξάρτητα από την τιμή — και τότε το μυαλό τους στρέφεται αμέσως στο ερώτημα: πώς μπορώ να το αξιοποιήσω;».

Ο Joseph, ένας Αμερικανός επιχειρηματίας που αρνήθηκε να αποκαλύψει το επώνυμό του, δήλωσε ότι διπλασίασε την ποσότητα χρυσού που μισθώνει μέσω της Monetary Metals κατά το τελευταίο έτος, καθώς οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν.

«Το μόνο σίγουρο στοίχημα που ξέρω είναι ότι τα νομίσματα θα υποτιμηθούν», δήλωσε ο Joseph, ο οποίος κερδίζει περίπου 3,8% σε χρυσό. «Οι κεντρικές τράπεζες συσσωρεύουν χρυσό με εξαιρετικό ρυθμό. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το παγκόσμιο χρέος είναι άνευ προηγουμένου. Η συσσώρευση χρυσού είναι η ευκολότερη, χωρίς άγχος απόφαση που μπορεί να πάρει κανείς», δήλωσε.