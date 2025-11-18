Χρυσός: Πώς μετατρέπεται σε μηνιαίο εισόδημα

Οι πλούσιοι «νοικιάζουν» τις αχρησιμοποίητες ράβδους χρυσού για να αποκομίσουν έσοδα, καθώς οι τιμές παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

18.11.2025
Οι τιμές του χρυσού έχουν σπάσει νέα ρεκόρ φέτος, και ένας αυξανόμενος αριθμός πλούσιων επενδυτών και οικογενειακών γραφείων δεν αρκούνται πλέον στο να αφήνουν τις χρυσές ράβδους τους να μένουν αδρανείς σε θησαυροφυλάκια.

Νοικιάζουν τις ράβδους τους σε εταιρείες εξευγενισμού, κοσμηματοπωλεία και κατασκευαστές για να κερδίσουν τόκους, αψηφώντας τη φήμη του χρυσού ως μη αποδοτικού περιουσιακού στοιχείου.

«Λαμβάνουμε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις από άτομα που μας λένε: «Έχω ράβδους χρυσού αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, έχω ράβδους χρυσού αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Μπορείτε να τις εκμισθώσετε για μένα;»», δήλωσε ο Gaurav Mathur, ιδρυτής της SafeGold.

«Αυτό που έχει αλλάξει ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες είναι ότι πολλοί από τους πλουσιότερους πελάτες έχουν πλέον εξοικειωθεί με τη μίσθωση», είπε στο CNBC, προσθέτοντας ότι ο όγκος των μισθώσεων στη SafeGold έχει αυξηθεί από 2 εκατομμύρια δολάρια σε 40 εκατομμύρια δολάρια από την αρχή του έτους.

Πλέον δεν αγοράζουν

Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν πλέον απλώς χρυσό και περιμένουν να ανέβει στα 5.000 δολάρια. Θέλουν να τον κρατήσουν ανεξάρτητα από την τιμή — και τότε το μυαλό τους στρέφεται αμέσως στο εξής: πώς μπορώ να τον αξιοποιήσω;

Βετεράνοι του κλάδου με τους οποίους μίλησε το CNBC δήλωσαν ότι η απήχηση είναι προφανής: οι επενδυτές που ήδη σχεδιάζουν να κρατήσουν χρυσό μπορούν να κερδίσουν αποδόσεις που καταβάλλονται σε χρυσό μέσω μισθωμάτων, ενώ οι κοσμηματοπωλες και οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν αυτά τα μισθώματα για να χρηματοδοτήσουν τον χρυσό που χρειάζονται για την καθημερινή παραγωγή. Επειδή αυτοί οι δανειολήπτες αποπληρώνουν το ίδιο ποσό σε χρυσό και όχι σε δολάρια, αποφεύγουν την έκθεση σε διακυμάνσεις των τιμών, διατηρώντας παράλληλα τα αποθέματα στη διάθεσή τους.

Οι αποδόσεις

Η SafeGold προσφέρει επί του παρόντος απόδοση 2% για τις εξασφαλισμένες μισθώσεις και 4% για τις μη εξασφαλισμένες. Τα επιτόκια αυξήθηκαν έως και 3% και 5% νωρίτερα μέσα στο έτος.

«Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν πλέον απλώς χρυσό και περιμένουν να ανέβει στα 5.000 δολάρια», δήλωσε ο Keith Weiner, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Monetary Metals με έδρα την Αριζόνα, η οποία μεσολαβεί σε μισθώσεις χρυσού μεταξύ παγκόσμιων επενδυτών και βιομηχανικών χρηστών. «Θέλουν να το κρατήσουν ανεξάρτητα από την τιμή — και τότε το μυαλό τους στρέφεται αμέσως στο ερώτημα: πώς μπορώ να το αξιοποιήσω;».

Ο Joseph, ένας Αμερικανός επιχειρηματίας που αρνήθηκε να αποκαλύψει το επώνυμό του, δήλωσε ότι διπλασίασε την ποσότητα χρυσού που μισθώνει μέσω της Monetary Metals κατά το τελευταίο έτος, καθώς οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν.

«Το μόνο σίγουρο στοίχημα που ξέρω είναι ότι τα νομίσματα θα υποτιμηθούν», δήλωσε ο Joseph, ο οποίος κερδίζει περίπου 3,8% σε χρυσό. «Οι κεντρικές τράπεζες συσσωρεύουν χρυσό με εξαιρετικό ρυθμό. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το παγκόσμιο χρέος είναι άνευ προηγουμένου. Η συσσώρευση χρυσού είναι η ευκολότερη, χωρίς άγχος απόφαση που μπορεί να πάρει κανείς», δήλωσε.

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Χρυσός: Πώς μετατρέπεται σε μηνιαίο εισόδημα
