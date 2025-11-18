ΗΠΑ: Στις 232.000 οι αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας

Τα πρώτα στοιχεία μετά την εκκίνηση λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης

18.11.2025
ΗΠΑ: Στις 232.000 οι αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας
Newsroom

Σε 232.000 ανήλθαν οι αρχικές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας την εβδομάδα που έληξε στις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ που παρουσιάζει ιστορικά δεδομένα για τις αιτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, ανήλθαν σε 1,957 εκατομμύρια, ελαφρώς αυξημένες από 1,947 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα. Για τις αρχικές αιτήσεις, δεν ήταν διαθέσιμα εβδομαδιαία δεδομένα για τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες, λόγω του shutdown της κυβέρνησης.

Το shutdown

Ενώ το υπουργείο δεν έχει δημοσιεύσει την εβδομαδιαία έκθεση για τις αιτήσεις ανεργίας από τότε που ξεκίνησε το κλείσιμο της κυβέρνησης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έχει δημοσιεύσει δεδομένα στην ιστοσελίδα του μέσω άλλων καναλιών. Οι αρχικές αιτήσεις ήταν προσβάσιμες μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων σε επίπεδο πολιτείας καθ’ όλη τη διάρκεια του κλεισίματος.

Οι οικονομολόγοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία σε επίπεδο πολιτείας μαζί με προδημοσιευμένους παράγοντες εποχικής προσαρμογής  για να διαμορφώσουν μια εικόνα πώς κινήθηκαν οι αιτήσεις ανεργίας σε εβδομαδιαίο επίπεδο.

Το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχει καθυστερήσει μια σειρά από βασικές οικονομικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση. Η έλλειψη επίσημων στατιστικών έχει οδηγήσει τους οικονομολόγους και τους επενδυτές να βασιστούν σε εναλλακτικούς δείκτες και δείκτες του ιδιωτικού τομέα για να μετρήσουν την οικονομία.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανακοίνωσε μια εξαίρεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Σεπτεμβρίου, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί την Παρασκευή, ώστε να επιτρέψει στη Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης να υπολογίσει την ετήσια προσαρμογή του κόστους ζωής για τους δικαιούχους Κοινωνικής Ασφάλισης.

