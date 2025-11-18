Κίνα: Προχωρά σε έκδοση ευρωομολόγου

Την προώθηση κρατικών ομολόγων σε ευρώ προκειμένου να συγκεντρώσει έως και 4 δισεκατομμύρια ευρώ (4,6 δισεκατομμύρια δολάρια), ξεκίνησε η Κίνα, μετά την πρόσφατη προσφορά ομολόγων σε δολάρια που συνάντησε ισχυρή ζήτηση.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να τιμολογήσει το τετραετές μέρος της προσφοράς διπλής δόσης περίπου 28 μονάδες βάσης πάνω από το μέσο επιτόκιο ανταλλαγής. Η λεγόμενη αρχική καθοδήγηση τιμής για το επταετές μέρος είναι περίπου 38 μονάδες βάσης, πρόσθεσε το άτομο.

Η προσφορά σε ευρώ έρχεται αμέσως μετά την επιτυχημένη πώληση ομολόγων αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Κίνα πριν από περίπου δύο εβδομάδες, σε μια εποχή που η χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ έχει ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα προς τη χώρα.

Στροφή προς την Κίνα

«Οι παγκόσμιοι επενδυτές αγοράζουν κινεζικά κρατικά ομόλογα στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου εγχειρήματος διαφοροποίησης», δήλωσε ο Λέι Ζου, επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος στην Ασία στην Fidelity. «Τα περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ έχουν μεγάλη ζήτηση χάρη στα ισχυρά κέρδη των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα αυστηρότερα πιστωτικά spreads και τις ελκυστικές αποδόσεις».

Η τυπικά ετήσια άσκηση συγκέντρωσης κεφαλαίων στις παγκόσμιες αγορές χρέους αποτελεί μέρος του στόχου του Πεκίνου να δημιουργήσει βαθύτερες καμπύλες αποδόσεων κρατικών ομολόγων που μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημεία αναφοράς για τις κινεζικές εταιρείες για την τιμολόγηση των δικών τους ομολόγων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην αγορά του ευρώ, όπου η ρευστότητα παραμένει σχετικά περιορισμένη για τους Κινέζους δανειολήπτες.

Η τελευταία πώληση ομολόγων σε δολάρια στην Κίνα προσέλκυσε προσφορές σχεδόν 30 φορές μεγαλύτερες από το μέγεθος της συμφωνίας. Η ισχυρή ζήτηση βοήθησε τη χώρα να τιμολογήσει τα ομόλογα σχεδόν εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τα αμερικανικά ομόλογα, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν ισχυρότερη πιστοληπτική αξιολόγηση και πολύ μεγαλύτερο ρόλο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.