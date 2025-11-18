Wall Street: Ο φόβος για φούσκα της AI «βύθισε» τους αμερικανικούς δείκτες

Οι μετοχές στη Wall Street κινήθηκαν και πάλι πτωτικά την Τρίτη, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας συνέχισαν να υποχωρούν λόγω ανησυχιών σχετικά με τις αποτιμήσεις των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον το bitcoin έπεσε προσωρινά κάτω από τα 90.000 δολάρια, ένα σημάδι μειωμένης ανάληψης κινδύνου από τους επενδυτές.

Ο Dow Jones υποχώρησε 1,07% ή 498 μονάδες και έκλεισε στις 46.091,74 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,83% κλείνοντας στις 6.617,32 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,21% στις 22.432,846 μονάδες. Σημειώνεται ότι ενδοσυνεδριακά ο Dow Jones κατέγραψε απώλειες έως και 700 μονάδων ενώ οι S&P 500, Nasdaq σημείωσαν πτώση 1,5% και 2,1% αντίστοιχα.

Οι κινήσεις της ημέρας επηρεάστηκαν αρνητικά από την Nvidia, την αγαπημένη εταιρεία ημιαγωγών για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία σημείωσε πτώση άνω του 1%, και από τα άλλα μέλη των «Magnificent Seven», Amazon και Microsoft. Οι δύο αυτές εταιρείες σημείωσαν πτώση περίπου 3% η καθεμία.

«Θα μπορούσαμε να δούμε μια πτώση 8% [ή] 9% όταν όλα θα έχουν τελειώσει», δήλωσε ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της CFRA, Σαμ Στόβαλ, σχετικά με τον S&P 500. «Μπορεί ακόμη και να τελειώσει νωρίτερα αν έχουμε τα κέρδη που αναμένει ο αναλυτής μας για την Nvidia και αν έχουμε στοιχεία για την απασχόληση που είναι αδύναμα, αλλά δεν υποδηλώνουν ύφεση».

Η Nvidia έχει υποχωρήσει κατά 9% αυτό το μήνα, εν όψει των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών, τα οποία θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της Τετάρτης. Η εταιρεία, η οποία δημοσιεύει τα αποτελέσματά της προς το τέλος μιας ισχυρής περιόδου κερδών, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συζήτησης σχετικά με τη δύναμη της ανάκαμψης της αγοράς που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) φέτος, καθώς έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες σχετικά με τις ακριβές αποτιμήσεις της τεχνολογίας και την ευρωστία των θεμελιωδών στοιχείων της AI λόγω της έκρηξης των προσφορών χρέους των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

«Εάν η κορυφαία εταιρεία στον κορυφαίο κλάδο της κορυφαίας βιομηχανίας εκφράζει πολύ αισιόδοξες απόψεις για το μέλλον, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνει καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη, έσοδα και περιθώρια κέρδους, πιστεύω ότι αυτό θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ηρεμία των επενδυτών», δήλωσε ο Στόβαλ. «Το πραγματικό ερώτημα είναι: “Πότε θα αποκομίσουμε κέρδη από όλες αυτές τις επενδύσεις;” Και αυτό είναι κάτι που δεν θα συμβεί αυτό το τρίμηνο ή το επόμενο, αλλά είναι κάτι που αναμένεται στο όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Μια μεγάλη συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που ανακοινώθηκε την Τρίτη δεν κατάφερε να ανεβάσει τις σχετικές μετοχές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν με παρόμοιες συμφωνίες. Η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια με τη Microsoft και, με τη σειρά τους, η Microsoft και η Nvidia θα επενδύσουν δισεκατομμύρια στην Anthropic. Η Nvidia και η Microsoft παρέμειναν βαθιά στο κόκκινο μετά τη συμφωνία.

«Περνάμε μια φυσιολογική φάση αφομοίωσης των κερδών σε αυτό το σημείο, και οι άνθρωποι πρέπει να αμφισβητήσουν το πλαίσιο», συνέχισε ο στρατηγικός αναλυτής. «Κάτι άλλο θα πρέπει να συμβεί για να κάνουν τους επενδυτές να πουν: “Λοιπόν, μισό λεπτό, ίσως ανησύχησα πολύ νωρίς”».

Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 90.000 δολάρια την Τρίτη πριν ανακάμψει. Πολλοί επενδυτές στον τομέα της τεχνολογίας έχουν επίσης μεγάλες συμμετοχές σε κρυπτονομίσματα, οπότε η υποχώρηση προκάλεσε ανησυχίες ότι μπορεί να ακολουθήσει μεγαλύτερη πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς. Το Bitcoin διαπραγματευόταν τελευταία λίγο πάνω από τα 91.000 δολάρια.

Εκτός του τομέα της τεχνολογίας, οι μετοχές της Home Depot υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για απώλεια κερδών και μείωση των προβλέψεων για ολόκληρο το έτος.