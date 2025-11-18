Μητσοτάκης: Βλέπει λύση για κόστος ενέργειας – Η πρόταση στον ΣΕΒ

Ακρίβεια, στεγαστικό, ενεργειακό κόστος αγροτικές επιδοτήσεις αλλά και το θέμα των εκλογών τέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, το οποίο έχει καταστεί σε μείζον πρόβλημα για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει καταθέσει πρόταση στον ΣΕΒ: «Πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε μία λύση», τόνισε.

Οι ενεργειακές συμφωνίες

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες συμφωνίες που υπέγραφε η χώρα μας τόσο για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG όσο και για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου στην Ουκρανία ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «όλοι αντιλαμβάνονται ότι με τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν την προηγούμενη, αλλά και αυτήν την εβδομάδα και με τη σημαντική παρουσία τόσων Αμερικανών παραγόντων στη χώρα μας, η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά γεωπολιτικά και ενεργειακά και καθίσταται από απόληξη ενός ενεργειακού δικτύου σε κεντρικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς τον Βορρά, κάτι το οποίο μετά βεβαιότητας αναβαθμίζει ουσιαστικά τη χώρα μας ενεργειακά και γεωπολιτικά. Επιπλέον, τόνισε ότι «καθίσταται η Ελλάδα δηλαδή ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες αλλά και για την Ουκρανία» και «αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει πολλά θετικά οφέλη για την πατρίδα μας στο συνολικό σύνθετο γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο παίζεται σήμερα».

Για την ακρίβεια

Αναφορικά με το θέμα της ακρίβειας δήλωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και ειδικά σε όλους όσοι μένουν στο ενοίκιο. «Η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών και να ελέγξει την αγορά.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ο τρόπος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στηρίζεται σε δύο άξονες: ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και εντατικοποίηση των ελέγχων για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η δημιουργία ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή, η οποία θα συγκεντρώσει όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς και θα διαθέτει «την ανεξαρτησία και τα εργαλεία» για ουσιαστικότερη παρέμβαση στην αγορά.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι πολίτες θα δουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος από το νέο φορολογικό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από το επόμενο έτος.

«Η λύση είναι ο πολίτης είναι να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του» είπε σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει από την μεταρρύθμιση που θα δει ο πολίτης από τον επόμενο χρόνο. Όσον αφορά τα ενοίκια τόνισε ότι στο τέλος του μήνα η συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών θα πάρουν πίσω ένα ενοίκιο. «Αυτό είναι μια σημαντική ανακούφιση», πρόσθεσε.

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να στηρίξουμε τους πολίτες με ρεαλιστικά εργαλεία, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι το συνολικό πακέτο στήριξης ανέρχεται σε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ για τους επόμενους μήνες.

Τέλη Νοεμβρίου η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ημερομηνία των πληρωμών δήλωσε: «Η δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε τη βασική ενίσχυση, το μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή του ποσού στο οποίο αναφερθήκατε στα τέλη Νοεμβρίου. Θέλω να θυμίσω ότι παλιά η βασική ενίσχυση πληρωνόταν τέλη Οκτωβρίου, άρα μιλάμε για μια καθυστέρηση ενός μήνα. Εδώ όμως πάμε να κάνουμε μια θα έλεγα πολύ δραστική μεταρρύθμιση». Όπως είπε είναι μια «δύσκολη μεταρρύθμιση με κόστος πολιτικό, απότοκο προβλημάτων και σφαλμάτων, τα οποία και εμείς έχουμε αναγνωρίσει απολύτως απαραίτητη όμως για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας».

Παράλληλα τόνισε ότι «οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι τελικά θα είναι ωφελημένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί πολύ απλά το σύστημα θα πετάει έξω αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται να πάρουν χρήματα ευρωπαϊκά, αλλά το ποσό το οποίο έχουμε προς διάθεση είναι το ίδιο. Άρα οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, τελικά θα πάρουν περισσότερα χρήματα».

Μιλώντας για το πώς θα στηρίξει τους παραγωγούς ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Θα υπάρξει άμεση στήριξη στους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς». Ειδικότερα, όπως είπε «μιλάμε για μια συμπληρωματική ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους. Θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσουν με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους την δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους».

Όπως είπε τα χρήματα αυτά θα δοθούν από τον κρατικό μηχανισμό και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Εξηγώντας τα σχέδιο του αρμόδιου υπουργείου δήλωσε επίκειται μια έκτακτη ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά. «Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν με έναν αλγόριθμο ο οποίος θα προσδιοριστεί, θα πάρει ο κτηνοτρόφος μια απευθείας οικονομική ενίσχυση από το κράτος, η οποία θα καταβληθεί σε δεκάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους έως το τέλος του έτους», συμπλήρωσε.

Τι είπε για τα ΕΛΤΑ

Αναφερόμενος στο θέμα των ΕΛΤΑ δήλωσε ότι «όσοι αντιπαλεύουν την εξυγίανση των ΕΛΤΑ συντάσσονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα». Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο συστέγασης ορισμένων καταστημάτων σε άλλους χώρους δήλωσε ότι «υπάρχουν δυνατότητες φιλοξενίας των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε άλλους χώρους».

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό «η εξυγίανση πρέπει να λάβει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ενδεχομένως με εναλλακτικούς τρόπους σημείων τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια» προσθέτοντας ότι «εντός των επομένων μηνών θα καταλήξουμε σε μια λύση η οποία και θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ, αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει και εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε κανείς Δήμος να μην βρίσκεται χωρίς σημείο εξυπηρέτησης και να μην αισθάνονται οι πολίτες της Περιφέρειας αυτοί οι λίγοι ενδεχομένως, οι οποίοι μπορεί να αναζητούν ακόμα τις υπηρεσίες του του φυσικού δικτύου διανομής των ΕΛΤΑ, ότι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο είναι παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος».

Eκλογές το 2027

Ερωτηθείς για τις εκλογές ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, προσθέτοντας ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι άκαιρη. Παράλληλα επανέλαβε ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.

«Παρά τη φθορά της κυβέρνησης που είναι απολύτως αναμενόμενη μετά από επτά χρόνια, αυτή η παράταξη προηγείται με ποσοστά υπερδιπλάσια, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, του δεύτερου κόμματος. Είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη χώρα που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική» ανέφερε.

Για την κίνηση στην Αθήνα

Μιλώντας αρχικά για το θέμα της αυξημένης κίνησης στην Αθήνα, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η λύση στο κυκλοφοριακό είναι η συστηματική υποστήριξη των ΜΜΜ. Η Γραμμή 4 είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που υλοποιείται αυτή την ώρα». Θα χρειαστούν ακόμα χρόνια για να μπορέσει να υλοποιηθεί, όμως έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό, τελικά έχει συντείνει σημαντικά στη διευκόλυνση των μετακινούμενων πολιτών, αλλά και αυτή είναι μια λύση η οποία είναι πιο μακροπρόθεσμη».

Όπως είπε όλη η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση του στόλου και της συχνότητας των δρομολογίων των λεωφορείων. «Νομίζω ότι το βλέπετε ήδη και εσείς κινούμενοι στους δρόμους. Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία, αλλά ούτε αυτό αρκεί. Στόχος είναι να αυξήσουμε εντός έξι μηνών την συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας όχι έμφαση δίνεται και στην καλύτερη εφαρμογή του ΚΟΚ.

«Οφείλω να επισημάνω βέβαια, χωρίς να θέλω να είναι δικαιολογία, ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου, το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει, υπάρχει κίνηση, η οποία βέβαια έχει επιδεινωθεί», είπε.