Μητσοτάκης: Βλέπει λύση για κόστος ενέργειας – Η πρόταση στον ΣΕΒ

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε μέτρα για το στεγαστικό - Οι εκλογές θα γίνουν το 2027

Πολιτική 18.11.2025, 09:12
Μητσοτάκης: Βλέπει λύση για κόστος ενέργειας – Η πρόταση στον ΣΕΒ
Newsroom

Ακρίβεια, στεγαστικό, ενεργειακό κόστος αγροτικές επιδοτήσεις αλλά και το θέμα των εκλογών τέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, το οποίο έχει καταστεί σε μείζον πρόβλημα για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει καταθέσει πρόταση στον ΣΕΒ: «Πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε μία λύση», τόνισε.

Οι ενεργειακές συμφωνίες

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες συμφωνίες που υπέγραφε η χώρα μας τόσο για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG όσο και για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου στην Ουκρανία ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «όλοι αντιλαμβάνονται ότι με τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν την προηγούμενη, αλλά και αυτήν την εβδομάδα και με τη σημαντική παρουσία τόσων Αμερικανών παραγόντων στη χώρα μας, η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά γεωπολιτικά και ενεργειακά και καθίσταται από απόληξη ενός ενεργειακού δικτύου σε κεντρικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς τον Βορρά, κάτι το οποίο μετά βεβαιότητας αναβαθμίζει ουσιαστικά τη χώρα μας ενεργειακά και γεωπολιτικά. Επιπλέον, τόνισε ότι «καθίσταται η Ελλάδα δηλαδή ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες αλλά και για την Ουκρανία» και «αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει πολλά θετικά οφέλη για την πατρίδα μας στο συνολικό σύνθετο γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο παίζεται σήμερα».

Για την ακρίβεια

Αναφορικά με το θέμα της ακρίβειας δήλωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και ειδικά σε όλους όσοι μένουν στο ενοίκιο. «Η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών και να ελέγξει την αγορά.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ο τρόπος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στηρίζεται σε δύο άξονες: ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και εντατικοποίηση των ελέγχων για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η δημιουργία ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή, η οποία θα συγκεντρώσει όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς και θα διαθέτει «την ανεξαρτησία και τα εργαλεία» για ουσιαστικότερη παρέμβαση στην αγορά.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι πολίτες θα δουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος από το νέο φορολογικό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από το επόμενο έτος.

«Η λύση είναι ο πολίτης είναι να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του» είπε σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει από την μεταρρύθμιση που θα δει ο πολίτης από τον επόμενο χρόνο. Όσον αφορά τα ενοίκια τόνισε ότι στο τέλος του μήνα η συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών θα πάρουν πίσω ένα ενοίκιο. «Αυτό είναι μια σημαντική ανακούφιση», πρόσθεσε.

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να στηρίξουμε τους πολίτες με ρεαλιστικά εργαλεία, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι το συνολικό πακέτο στήριξης ανέρχεται σε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ για τους επόμενους μήνες.

Τέλη Νοεμβρίου η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ημερομηνία των πληρωμών δήλωσε: «Η δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε τη βασική ενίσχυση, το μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή του ποσού στο οποίο αναφερθήκατε στα τέλη Νοεμβρίου. Θέλω να θυμίσω ότι παλιά η βασική ενίσχυση πληρωνόταν τέλη Οκτωβρίου, άρα μιλάμε για μια καθυστέρηση ενός μήνα. Εδώ όμως πάμε να κάνουμε μια θα έλεγα πολύ δραστική μεταρρύθμιση». Όπως είπε είναι μια «δύσκολη μεταρρύθμιση με κόστος πολιτικό, απότοκο προβλημάτων και σφαλμάτων, τα οποία και εμείς έχουμε αναγνωρίσει απολύτως απαραίτητη όμως για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας».

Παράλληλα τόνισε ότι «οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι τελικά θα είναι ωφελημένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί πολύ απλά το σύστημα θα πετάει έξω αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται να πάρουν χρήματα ευρωπαϊκά, αλλά το ποσό το οποίο έχουμε προς διάθεση είναι το ίδιο. Άρα οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, τελικά θα πάρουν περισσότερα χρήματα».

Μιλώντας για το πώς θα στηρίξει τους παραγωγούς ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Θα υπάρξει άμεση στήριξη στους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς». Ειδικότερα, όπως είπε «μιλάμε για μια συμπληρωματική ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους. Θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσουν με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους την δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους».

Όπως είπε τα χρήματα αυτά θα δοθούν από τον κρατικό μηχανισμό και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Εξηγώντας τα σχέδιο του αρμόδιου υπουργείου δήλωσε επίκειται μια έκτακτη ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά. «Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν με έναν αλγόριθμο ο οποίος θα προσδιοριστεί, θα πάρει ο κτηνοτρόφος μια απευθείας οικονομική ενίσχυση από το κράτος, η οποία θα καταβληθεί σε δεκάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους έως το τέλος του έτους», συμπλήρωσε.

Τι είπε για τα ΕΛΤΑ

Αναφερόμενος στο θέμα των ΕΛΤΑ δήλωσε ότι «όσοι αντιπαλεύουν την εξυγίανση των ΕΛΤΑ συντάσσονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα». Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο συστέγασης ορισμένων καταστημάτων σε άλλους χώρους δήλωσε ότι «υπάρχουν δυνατότητες φιλοξενίας των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε άλλους χώρους».

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό «η εξυγίανση πρέπει να λάβει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ενδεχομένως με εναλλακτικούς τρόπους σημείων τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια» προσθέτοντας ότι «εντός των επομένων μηνών θα καταλήξουμε σε μια λύση η οποία και θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ, αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει και εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε κανείς Δήμος να μην βρίσκεται χωρίς σημείο εξυπηρέτησης και να μην αισθάνονται οι πολίτες της Περιφέρειας αυτοί οι λίγοι ενδεχομένως, οι οποίοι μπορεί να αναζητούν ακόμα τις υπηρεσίες του του φυσικού δικτύου διανομής των ΕΛΤΑ, ότι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο είναι παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος».

Eκλογές το 2027

Ερωτηθείς για τις εκλογές ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, προσθέτοντας ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι άκαιρη. Παράλληλα επανέλαβε ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.

«Παρά τη φθορά της κυβέρνησης που είναι απολύτως αναμενόμενη μετά από επτά χρόνια, αυτή η παράταξη προηγείται με ποσοστά υπερδιπλάσια, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, του δεύτερου κόμματος. Είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη χώρα που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική» ανέφερε.

Για την κίνηση στην Αθήνα

Μιλώντας αρχικά για το θέμα της αυξημένης κίνησης στην Αθήνα, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η λύση στο κυκλοφοριακό είναι η συστηματική υποστήριξη των ΜΜΜ. Η Γραμμή 4 είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που υλοποιείται αυτή την ώρα». Θα χρειαστούν ακόμα χρόνια για να μπορέσει να υλοποιηθεί, όμως έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό, τελικά έχει συντείνει σημαντικά στη διευκόλυνση των μετακινούμενων πολιτών, αλλά και αυτή είναι μια λύση η οποία είναι πιο μακροπρόθεσμη».

Όπως είπε όλη η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση του στόλου και της συχνότητας των δρομολογίων των λεωφορείων. «Νομίζω ότι το βλέπετε ήδη και εσείς κινούμενοι στους δρόμους. Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία, αλλά ούτε αυτό αρκεί. Στόχος είναι να αυξήσουμε εντός έξι μηνών την συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας όχι έμφαση δίνεται και στην καλύτερη εφαρμογή του ΚΟΚ.

«Οφείλω να επισημάνω βέβαια, χωρίς να θέλω να είναι δικαιολογία, ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου, το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει, υπάρχει κίνηση, η οποία βέβαια έχει επιδεινωθεί», είπε.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανοιγμα σε εξωτερικούς επενδυτές έως 5%
Business of Sport

Νέο άνοιγμα της Ρεάλ Μαδρίτης σε επενδυτές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Πολιτική
ΕΕ: H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία
Κόσμος

H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Οι αλλαγές που προτείνουν οι ευρωπαίοι στην αμερικανική πρόταση των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Φον ντερ Λάιεν: Οι θέσεις της Ενωσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Κόσμος

Η ΕΕ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - Το μήνυμα Φον ντερ Λάιεν

Ειδική αναφορά στο ζήτημα των απαχθέντων παιδιών που βρίσκονται στη Ρωσία, έκανε η Φον ντερ Λάιεν

Δούκας: Στην Αθήνα δεν αφήνουμε χώρο στην ανομία και στο παρεμπόριο
Κοινωνία

Δούκας: Δεν αφήνουμε χώρο σε ανομία και παρεμπόριο στην Αθήνα

Δύο έκτακτες επιχειρησιακές δράσεις προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων για την προστασία της νομιμότητας, αναφέρει ο Χάρης Δούκας

Σχέδιο Τραμπ: Τι θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι στη Γενεύη για την Ουκρανία
Κόσμος

Σχέδιο Τραμπ: Τι θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι στη Γενεύη για την Ουκρανία

Ήδη οι ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας συζήτησαν για το σχέδιο Τραμπ στο περιθώριο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

Παρασκευή Τσιβόλα
Μητσοτάκης: Νωρίτερα το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους
Πολιτική

Μητσοτάκης: Νωρίτερα το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του

Δύση: Οι πέντε γίγαντες που την τρομάζουν
Κόσμος

Οι 5 γίγαντες που τρομάζουν τη Δύση

Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι γίγαντες και πώς μπορούμε να τους νικήσουμε;

Gen Alpha: Η γενιά που θα επαναπροσδιορίσει την εργασία από την αρχή
World

Gen Alpha και εργασία: Πώς η νέα γενιά αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Gen Alpha ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά εργασίας φέρνοντας νέες προτεραιότητες, διαφορετικές συνήθειες και μοναδικό τρόπο συνεργασίας

Αλεξάνδρα Τάνκα
Latest News
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανοιγμα σε εξωτερικούς επενδυτές έως 5%
Business of Sport

Νέο άνοιγμα της Ρεάλ Μαδρίτης σε επενδυτές

Η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την Deloitte, είναι ο μόνος σύλλογος στον κόσμο του ποδοσφαίρου που έχει καταγράψει έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ

Λιμάνια: Επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο
Λιμάνια

Επενδύσεις 500 εκατ. στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο

Οι επενδύσεις στα λιμάνια που μπορεί να αναδιαμορφώσουν ολόκληρο τον χάρτη των logistics στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

Γιατί επιμένει η Κίνα στους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών - Τι προβλέπεται στην πρωτοβουλία εξόρυξης με φιλικές χώρες

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
Επιστροφή ενοικίου: «Κλείδωσε» η ημερομηνία καταβολής του
Economy

Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου αφορά περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά - Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 800 ευρώ

ΕΕ: H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία
Κόσμος

H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Οι αλλαγές που προτείνουν οι ευρωπαίοι στην αμερικανική πρόταση των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξή του τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 οδηγούς να αγοράσουν EV

Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»

Η επικεφαλής ομολόγων του γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων λέει ότι οι «μαζικές» δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ

Αγρότες: Πότε στήνονται τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη των Θεσσαλών
AGRO

Πότε στήνονται τα πρώτα αγροτικά μπλόκα - Τι αποφάσισαν οι Θεσσαλοί

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα, αποφασίστηκε στη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους.

Χαλκός: Επανήλθε με νέα πρόταση εξαγοράς της Anglo American, η BHP
World

Επανήλθε η BHP με νέα πρόταση για την Anglo American

Μόλις πριν απο δυο μήνες η Anglo American συμφώνησε να συγχωνευθεί με την Teck, σηματοδοτώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία συγχώνευσης στον κλάδο

DOGE: «Εκλεισε» το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ
World

Τίτλοι τέλους για το DOGE στην κυβέρνηση Τραμπ

Πρώην υπάλληλοι της υπηρεσίας DOGE (Department of Government Efficiency) αναλαμβάνουν νέους ρόλους στη διοίκηση

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο