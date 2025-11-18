Euronext: Βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ – Τα επόμενα βήματα στρατηγικής

Αύριο, 19 Νοεμβρίου 2025, αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης της Euronext για την απόκτηση μετοχών της ΕΧΑΕ μέσω ανταλλαγής, στοιχεία που θα καθορίσουν αποφασιστικά την πορεία της διαδικασίας και τις επόμενες κινήσεις.

Ήδη θεωρείται δεδομένο ότι η Euronext έχει συγκεντρώσει το στόχο του «50% + 1», με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πάνω από 74%, με τη γαλλική εταιρεία να καθίσταται στο εξής βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ. Παρ’ όλα αυτά, με ποσοστό οριακής πλειοψηφίας δεν καθίσταται εύκολη η εφαρμογή τροπολογιών που επιτρέπουν αναγκαστικές αλλαγές στη δομή του ομίλου. Συνεπώς, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι είτε η συνέχιση σταδιακών αγορών μετοχών είτε η υποβολή νέας δημόσιας πρότασης, είτε απλώς ένας μετασχηματισμός που να οδηγήσει την ΕΧΑΕ πιο κοντά στο μοντέλο της Euronext.

Παρότι η Euronext δεν διαθέτει το 90% των δικαιωμάτων ψήφου ώστε να προχωρήσει αυτόματα σε διαδικασίες εξόδου της ΕΧΑΕ από το χρηματιστήριο ή σε αναγκαστικές εταιρικές πράξεις, αυτό δεν περιορίζει τη δυνατότητά της να καθορίσει την κατεύθυνση του ομίλου. Κάθε επόμενο βήμα θα απαιτήσει νέες εταιρικές αποφάσεις και διαδικασίες, ωστόσο πλέον η Euronext διαθέτει την ισχύ και την επιρροή να διαμορφώσει αυτές τις εξελίξεις.

Τα τρία βήματα

Όπως αναφέρεται και στο Ενημερωτικό Δελτίο, εάν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα έχει συγκεντρώσει ο Προτείνων —μαζί με όσες ήδη κατέχει άμεσα ή έμμεσα— φτάσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αλλά παραμένει κάτω από το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, τότε ο Προτείνων προτίθεται να προχωρήσει σε σειρά ενεργειών αναδιοργάνωσης του Ομίλου. Στόχος είναι η βέλτιστη λειτουργική, νομική, οικονομική ή φορολογική διάρθρωση.

Οι αλλαγές αυτές μπορεί να επηρεάσουν τη συμμετοχή των μετόχων μειοψηφίας, οδηγώντας σε μείωση του ποσοστού τους. Μεταξύ των πιθανών κινήσεων περιλαμβάνονται μια νέα προαιρετική δημόσια πρόταση, επαναλαμβανόμενες αυξήσεις κεφαλαίου ή άλλες ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία.

Ουσιαστικά υπάρχουν 3 βήματα, σύμφωνα με ότι προβλέπει το ενημερωτικό:

Απόσχιση του κλάδου ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ATHEX και μεταφορά του σε νέα αδειοδοτημένη εταιρεία («NewCo»), με αντάλλαγμα τις μετοχές της NewCo. Η νέα εταιρεία θα αναλάβει τη λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς, ενώ στη μητρική ATHEX θα παραμείνουν μόνο οι συμμετοχές της, όπως αυτή στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ.

Πώληση και μεταβίβαση στον Προτείνοντα των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που θα έχουν απομείνει στην ATHEX, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών της NewCo, με όρους ανεξάρτητων μερών και χρηματικό αντάλλαγμα.

Λύση και εκκαθάριση της ATHEX, με διανομή των εσόδων της πώλησης στους μετόχους —τον Προτείνοντα και τους μετόχους μειοψηφίας— ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

Διαγραφή της ATHEX από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης ή την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ή Εξόδου, ο Προτείνων συγκεντρώσει τουλάχιστον 95% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, θα δρομολογηθεί η διαδικασία διαγραφής της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου οι μέτοχοι να αποφασίσουν την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το Χρηματιστήριο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005. Στην ψηφοφορία, ο Προτείνων θα υπερψηφίσει τη διαγραφή, αξιοποιώντας το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχει.

Το στρατηγικό σχέδιο της Euronext

Η Euronext, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναβάθμιση της ATHEX και των θυγατρικών της, εστιάζοντας κυρίως στην τεχνολογική εξέλιξη, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της ελληνικής αγοράς και την ενοποίηση των συστημάτων με τις πανευρωπαϊκές υποδομές του ομίλου.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ανάπτυξη των τεχνολογικών συστημάτων της ATHEX. Η Euronext, αξιοποιώντας την ενιαία πλατφόρμα συναλλαγών Optiq και τη μεγάλη δεξαμενή ρευστότητας των ευρωπαϊκών αγορών, στοχεύει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών στην Ελλάδα και να προσφέρει πρόσβαση σε ένα πιο ολοκληρωμένο και διεθνοποιημένο περιβάλλον. Η μετάβαση των συστημάτων της ATHEX στην κοινή πλατφόρμα της Euronext έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Παράλληλα, η Euronext φιλοδοξεί να τονώσει την ελκυστικότητα των εισαγωγών στο ελληνικό χρηματιστήριο, αξιοποιώντας την εμπειρία της από τις 1.800 εισηγμένες εταιρείες που παρακολουθεί διεθνώς. Η στρατηγική περιλαμβάνει προγράμματα ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας εταιρειών και επενδυτών και, όπου είναι εφικτό, τον «επαναπατρισμό» ελληνικών τίτλων που σήμερα είναι εισηγμένοι στο εξωτερικό. Η ενιαία τεχνολογία της Euronext εκτιμάται επίσης ότι θα ενισχύσει τη δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά, προσελκύοντας μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών και ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ΕΧΑΕ.

Όσον αφορά το ATHEXClear, η Euronext σχεδιάζει την πλήρη ενοποίησή του στο clearing hub της Euronext Clearing. Οι ανοικτές θέσεις παραγώγων προβλέπεται να μεταφερθούν το 2028, ενώ οι ροές εκκαθάρισης μετοχών το 2029. Με αυτόν τον τρόπο, η εκκαθάριση των ελληνικών μετοχών και παραγώγων θα γίνεται κεντρικά από την Ιταλία, όπως συμβαίνει σε άλλες αγορές του ομίλου. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την Euronext, θα αυξήσει τη ρευστότητα και θα ενισχύσει τη διασύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με το ευρωπαϊκό δίκτυο.

Η ATHEXCSD θα παραμείνει ενεργή και θα ενταχθεί πλήρως στο πανευρωπαϊκό δίκτυο των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων της Euronext, μαζί με τα CSDs σε Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Δανία. Στο πλαίσιο του τεχνολογικού προγράμματος «Convergence», το 2029 η πλατφόρμα του ελληνικού CSD θα μεταφερθεί στην ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα του ομίλου, προσφέροντας κοινές υπηρεσίες και ενοποιημένη εμπειρία στους χρήστες.

Τέλος, η Euronext θα αποκτήσει έμμεσα μειοψηφική συμμετοχή στο HenEx, χωρίς καμία αλλαγή στα υφιστάμενα δικαιώματα της ATHEX. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ενίσχυσης του οικοσυστήματος των αγορών που συνδέονται με την ΕΧΑΕ.