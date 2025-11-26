JP Morgan: Ταύρος για τον SP500 το private banking

Θα συνεχίσει το 2026 το πολυετές σερί των ισχυρών αποδόσεων ο δείκτης αναφοράς της Wall Street, S&P 500, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του private banking της JPMorgan.

Η βασική άποψη της εταιρείας είναι ότι η εκ νέου επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, τα ισχυρά κέρδη και η σταθερή ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης θα ωθήσουν τον δείκτη στις 7.400 μονάδες τον επόμενο χρόνο, σημειώνοντας κέρδος περίπου 9% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι επενδυτικές προτάσεις

Εάν οι ούριοι άνεμοι είναι αρκετά ισχυροί, ο δείκτης θα μπορούσε να εκτοξευθεί έως και στις 8.200 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση της τάξης 20%.

Οι αισιόδοξες προβλέψεις γίνονται εν μέσω ανησυχιών για το αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο ο Jacob Manoukian, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής των ΗΠΑ, και ο Stephen Parker, συν-επικεφαλής παγκόσμιας επενδυτικής στρατηγικής, εκτιμούν ότι η πρόσφατη αναταραχή της αγοράς που οδήγησε τον S&P 500 να υποχωρήσει έως και 5% από τα επίπεδα ρεκόρ του Οκτωβρίου επιβεβαιώνει ότι οι αγορές δεν βιώνουν την ευφορία που συνήθως συνδέεται με τις φούσκες.

«Πολλοί από τους πελάτες μας έχουν πολλά μετρητά αυτή τη στιγμή, και για αυτούς τους πελάτες, οι συζητήσεις που κάνουμε με το βλέμμα στραμμένο σε 12 έως 18 μήνες είναι ότι αυτή είναι μια ευκαιρία» εξήγησε ο Parker σε συνέντευξή του την Τρίτη. «Το βλέπουμε αυτό ως μια ευκαιρία αγοράς, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι δεν είναι απαραίτητα το κατώτατο σημείο».

Η τράπεζα προτιμά την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ως κορυφαίους τομείς για το 2026, καθώς θα επωφεληθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιπλέον, η υγειονομική περίθαλψη, η βιομηχανία και ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι έτοιμοι να αποδώσουν καλά χάρη σε μια ποικιλία καταλυτών, όπως η διεύρυνση της αγοράς, η απελευθέρωση και η σύναψη συμφωνιών.

Η εταιρεία συμβουλεύει τους πελάτες της να εντάξουν στο χαρτοφυλάκιο τους επενδύσεις που λειτουργούν ως «διαφοροποιητές και αμορτισέρ» όπως είναι οι υποδομές, τα ακίνητα και ο χρυσός που θα παρέχουν προστασία έναντι των πληθωριστικών πιέσεων. Ανέφερε ότι οι ιδιωτικές αγορές θα συνεχίσουν να παρέχουν ευκαιρίες για τη δημιουργία αποδόσεων.

«Πιστεύουμε απλώς ότι βρισκόμαστε σε μια πιο δομική μεταβολή, όπου η διαφορά μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αρχίζει να μειώνεται όλο και περισσότερο» υπογραμμίζει ο Manoukian. «Και αν θέλετε να σκεφτείτε να επενδύσετε με θεματικό τρόπο, χωρίς να έχετε έκθεση στις ιδιωτικές αγορές, τότε αποκλείετε τον εαυτό σας από μερικούς από τους πιο δυναμικούς και καινοτόμους τομείς του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης».

Οι προβλέψεις των χρηματοοικονομικών γραφείων

Οι εκτιμήσεις του private banking συμπλέουν με την άποψη της ερευνητικής ομάδας μετοχών της επενδυτικής τράπεζας. Ο στρατηγικός αναλυτής Dubravko Lakos-Bujas προβλέπει ότι ο S&P 500 θα αυξηθεί κατά περίπου 10% από το τρέχον επίπεδό του στις 7.500 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026, ενισχυμένος από την ισχυρή αύξηση των κερδών και τις μειώσεις των επιτοκίων της Fed και ενδεχομένως να φτάσει τις 8.000 μονάδες σε περίπτωση που η μείωση του πληθωρισμού επιτρέψει στους αξιωματούχους να χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική περισσότερο από δύο φορές.

Ο Binky Chadha της Deutsche Bank προβλέπει ότι ο S&P 500 θα αυξηθεί κατά περίπου 18% στις 8.000 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026. Οι στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley, με επικεφαλής τον Michael Wilson, αναμένουν ότι ο δείκτης θα αυξηθεί στις 7.800 μονάδες ετησίως από τώρα.

Το σενάριο με τις αρκούδες

Παρά την έντονη θετικότητα από την ιδιωτική τράπεζα της JPMorgan ενόψει της νέας χρονιάς, οι στρατηγικοί αναλυτές εξετάζουν ένα σενάριο bear case στο οποίο ο S&P 500 θα μπορούσε να πέσει έως και στις 4.600 μονάδες, μια πτώση περίπου 32%, σε περίπτωση που το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης και η οικονομία υποχωρήσουν.

Για τον Manoukian, όσο κι αν υπάρχουν ευκαιρίες με την τεχνολογία, υπάρχει επίσης «τεράστιο ρίσκο» εάν τα μοντέλα αρχίσουν να σταθεροποιούνται ή οι δαπάνες δεν αποτιμηθούν σε έσοδα. Για τον Parker, η ανεξαρτησία της Fed αποτελεί πιθανή ανησυχία στο μακροοικονομικό μέτωπο εάν ο πληθωρισμός επιταχυνθεί ξανά και οι αξιωματούχοι αισθάνονται πολιτική πίεση να συνεχίσουν να μειώνουν την νομισματική πολιτική. Αλλά προς το παρόν, τα κέρδη και μια ανθεκτική οικονομία διατηρούν τις προσδοκίες τους αισιόδοξες.