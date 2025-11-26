Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά στο +1% – Θετικά τα μηνύματα από τον βρετανικό προϋπολογισμό

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, δίνοντας μια πρώτη ψήφο εμπιστοσύνης στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό της βρετανίδας υπουργού Οικονομικών, Rachel Reeves, ενώ την ίδια ώρα αυξάνονται οι προσδοκίες ότι η αμερικανική Federal Reserve θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, εξέλιξη που θα ενισχύσει τις συνθήκες χρηματοδότησης της αμερικανικής οικονομίας.

Οι δείκτες

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 1,06% στις 574 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,85% στις 9.691 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 0,98% στις 23.695 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,88% στις 8.096 μονάδες.

Τίτλοι

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, οι μετοχές των βρετανικών τραπεζών εμφάνισαν έντονη μεταβλητότητα, αλλά στο τέλος σημείωσαν σημαντικά κέρδη. Η Barclays έκλεισαν κατά 3% υψηλότερα, η NatWest κατά 2,5% και η Lloyds σημείωσε άνοδο 4,2%.

Η Reeves επιβεβαίωσε και την επιβολή νέου δημοτικού φόρου για ακίνητα αξίας άνω των 2 εκατ. στερλίνες, γεγονός που επηρέασε τις μετοχές του κλάδου κατοικίας. Η Persimmon υποχώρησε κατά 0,2%, η Taylor Wimpey κατά 0,1%, ενώ η Berkeley Group έχασε 1,3%, περιορίζοντας πάντως τις μεγαλύτερες αρχικές απώλειες.

Κέρδη κατέγραψαν και οι ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες, με τη γερμανική Rheinmetall να ενισχύεται κατά 1,3% και την MilDef Group κατά 0,3%, αν και μακριά από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά του 3,3%.

Ισχυρό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η Novo Nordisk, η οποία είδε τη μετοχή της να «εκτοξεύεται» κατά 4,7% μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών αρχών για τη νέα διαπραγματευμένη τιμή των φαρμάκων Ozempic και Wegovy από το 2027. Η τιμή για τους ασφαλισμένους στο Medicare θα διαμορφωθεί στα 274 δολάρια, δηλαδή με έκπτωση 71% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή καταλόγου.

Οι εξελίξεις στον προϋπολογισμό της Βρετανίας

Στο μεταξύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στην παρουσίαση του Φθινοπωρινού Προϋπολογισμού, με τη υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να ανακοινώνει το πλάνο φόρων και δαπανών για τον επόμενο χρόνο. Οι αγορές προεξόφλησαν ένα «πακέτο» αυξήσεων στη φορολογία, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να τηρήσει τους κανόνες που η ίδια έχει θέσει για έλεγχο δαπανών και δανεισμού, καλύπτοντας ταυτόχρονα ένα σημαντικό δημοσιονομικό κενό.

Μάλιστα, η αιφνιδιαστική απόφαση του Γραφείου Προϋπολογισμού (OBR) να δημοσιοποιήσει νωρίτερα τις οικονομικές του προβλέψεις προκάλεσε έντονες διακυμάνσεις στις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς gilt ανέβηκε αρχικά, για να υποχωρήσει κατά 4 μονάδες βάσης μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να συνεδριάσει στα μέσα Δεκεμβρίου και εκτιμάται ευρέως ότι θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,75%, κρίνοντας ότι η βρετανική οικονομία θα χρειαστεί επιπλέον στήριξη μετά τις αυξήσεις φόρων που προβλέπει ο προϋπολογισμός.

Σύμφωνα με έρευνα της YouGov για την Citi, οι προσδοκίες του βρετανικού κοινού για τον πληθωρισμό στους επόμενους 12 μήνες υποχώρησαν στο 3,7% τον Νοέμβριο από 4,2% τον προηγούμενο μήνα.