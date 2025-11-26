Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Σε λιγότερο από ένα χρόνο από την εισαγωγή της στο ελληνικό χρηματιστήριο, η Alter Ego Media εισέρχεται στον δείκτη Mid Cap, βάσει των αποτελεσμάτων της αναθεώρησης των δεικτών ΧΑ και FTSE/ΧΑ. Ουσιαστικά, μαζί με την Qualco θα αντικαταστήσουν τις Πλαστικά Θράκης και Αλουμυλ.

Οι δύο εταιρείες, Alter Ego Media και Qualco εισήλθαν στην ελληνική αγορά εντός του 2025, με την μεν πρώτη να έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50%, με την κεφαλαιοποίηση της να αγγίζει τα 380 εκατ. ευρώ, ενώ η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 10,6%, με την κεφαλαιοποίησή της να είναι στα 383 εκατ. ευρώ.

Οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου 2025.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στον Large Cap δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στη σύνθεση, ωστόσο, αυξήθηκε η στάθμιση σε Τρ. Κύπρου, ΔΑΑ, ΔΕΗ, Λάμδα και Σαράντης. Αντίστροφα, η στάθμιση μειώθηκε σε Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ.