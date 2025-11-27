Εγνατία Οδός: Εντός Δεκεμβρίου η εκκίνηση παραχώρησης σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Περί τα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται η έναρξη της 35ετούς παραχώρησης της Εγνατίας Οδού από το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – EGIS, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος από το βήμα της Βουλής. Όπως διευκρίνισε, ο νέος σχεδιασμός προβλέπει η κατάταξη των σηράγγων που αποτελεί μια πολυετή εκκρεμότητα του έργου να περάσει στον μελλοντικό παραχωρησιούχο.

Ήδη έχει κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο η πρόταση τροποποίησης από το Υπερταμείο και, εφόσον εγκριθεί, η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης θα οδηγηθεί στη Βουλή προς κύρωση.

Στόχος

Βασικός στόχος της τροποποίησης είναι ο παραχωρησιούχος να προχωρήσει στην κατάταξη των σηράγγων της Εγνατίας στην κατηγορία Ε, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.

Η Κατηγορία Ε είναι η αυστηρότερη προδιαγραφή και συνεπάγεται ότι για ένα διάστημα θα απαγορευθεί πλήρως η διέλευση από τις σήραγγες των φορτηγών που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά. Ωστόσο, θα επιτρέπεται η διέλευση συμβατικών οχημάτων και κάθε άλλου τύπου φορτίων, αλλά με την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υποδομών, η κατάταξη των σηράγγων ήταν αρμοδιότητα της Εγνατίας οδού ΑΕ. Ωστόσο η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην υλοποίησή της δημιουργεί νέα δεδομένα μεταφέροντας αυτή την υποχρέωση στα χέρια του μελλοντικού παραχωρησιούχου.

Στόχος του Υπερταμείου είναι η έναρξη της 35ετούς παραχώρησης στην κοινοπραξία με τίμημα περίπου 1,5 δισ. ευρώ μέρος του οποίου θα πάει υπέρ του ελληνικού Δημοσίου και το υπόλοιπο για την αποπληρωμή του δημοσίοιυ χρέους. Το Υπερταμείο έχει θέσει ως προτεραιότητα το άμεσο κλείσιμο της συναλλαγής μέχρι τα τέλη του έτους ώστε το Δημόσιο να εισπράξει χωρίς άλλη καθυστέρηση το οικονομικό αντάλλαγμα.

Η ανησυχία

Η Εγνατία, παρά τον κομβικό ρόλο της για τη Βόρεια Ελλάδα παρέμενε για χρόνια ένας από τους πλέον παραμελημένους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας, με δεκάδες σήραγγες χωρίς πλήρη πιστοποίηση και με ανάγκες συντήρησης που ξεπερνούν τις δυνατότητες της Εγνατία Οδός Α.Ε. Για αυτό και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των περισσότερων από τις 60 σήραγγες της Εγνατίας, οι οποίες μέχρι σήμερα παραμένουν χωρίς πλήρη πιστοποίηση ασφαλείας.

Προηγούμενη μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ είχε εντοπίσει αναγκαίες εργασίες, κάποιες από τις οποίες υλοποιήθηκαν από τους αναδόχους συντήρησης της Εγνατία Οδός Α.Ε., μεταξύ των οποίων και η ΤΕΡΝΑ στο δυτικό τμήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος τόνισε πως η παραχώρηση αποτελεί προϋπόθεση για την αναβάθμιση της Εγνατίας, η οποία εμφανίζει σημαντικές φθορές, κυρίως στο τμήμα Θεσσαλονίκη–Ξάνθη.

Ακόμη, κ. Ταχιάος διευκρίνισε ότι ο τεχνικός έλεγχος της παραχώρησης θα γίνεται από ανεξάρτητο μηχανικό, όπως συμβαίνει σε όλες τις αντίστοιχες συμβάσεις, ενώ το Υπουργείο μέσω της Διεύθυνσης Δ17 θα εποπτεύει το χρηματοδοτικό και συμβατικό πλαίσιο.

